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"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине

"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.08.2023

"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T11:05

2023-08-29T11:05

2023-08-29T11:05

группировка войск "днепр"

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух направлениях, лишив его почти 70 человек личного состава. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.На Херсонском направлении в течение суток уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ.Из строя выведены 13 единиц техники. Противник потерял 22 человека убитыми и ранеными, включая размещавшийся здесь экипаж РСЗО "Град" с боекомплектом.Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен минометный расчет (120 мм) и боекомплект к орудию, шестеро боевиков ранены и погибли.Ещу двумя ударами "Днепра" разнесены позиции подразделений ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях. Совокупные потери врага здесь составили около 40 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВОКорабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу