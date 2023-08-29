"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
Бойцы "Днепра" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух направлениях, лишив его почти 70 человек личного состава. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ.
Из строя выведены 13 единиц техники. Противник потерял 22 человека убитыми и ранеными, включая размещавшийся здесь экипаж РСЗО "Град" с боекомплектом.
Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен минометный расчет (120 мм) и боекомплект к орудию, шестеро боевиков ранены и погибли.
Ещу двумя ударами "Днепра" разнесены позиции подразделений ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях. Совокупные потери врага здесь составили около 40 человек.
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Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен минометный расчет (120 мм) и боекомплект к орудию, шестеро боевиков ранены и погибли.
Ещу двумя ударами "Днепра" разнесены позиции подразделений ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях. Совокупные потери врага здесь составили около 40 человек.
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