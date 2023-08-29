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"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.08.2023
"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T11:05
2023-08-29T11:05
группировка войск "днепр"
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух направлениях, лишив его почти 70 человек личного состава. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.На Херсонском направлении в течение суток уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ.Из строя выведены 13 единиц техники. Противник потерял 22 человека убитыми и ранеными, включая размещавшийся здесь экипаж РСЗО "Град" с боекомплектом.Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен минометный расчет (120 мм) и боекомплект к орудию, шестеро боевиков ранены и погибли.Ещу двумя ударами "Днепра" разнесены позиции подразделений ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях. Совокупные потери врага здесь составили около 40 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области15 безуспешных атак и сотни убитых боевиков: итоги суток в зоне СВОКорабли ВМФ разгромили склад авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ
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группировка войск "днепр", армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
"Днепр" уничтожил ангар ВСУ с вооружением и техникой на Херсонщине

Бойцы "Днепра" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой на Херсонщине

11:05 29.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ зоне СВО
В зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили ангар ВСУ с вооружением и военной техникой в Херсонской области, а также разгромили две позиции врага на двух направлениях, лишив его почти 70 человек личного состава. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожен ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ.
Из строя выведены 13 единиц техники. Противник потерял 22 человека убитыми и ранеными, включая размещавшийся здесь экипаж РСЗО "Град" с боекомплектом.

Кроме того, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне уничтожен минометный расчет (120 мм) и боекомплект к орудию, шестеро боевиков ранены и погибли.

Ещу двумя ударами "Днепра" разнесены позиции подразделений ВСУ на Херсонском и Каховском направлениях. Совокупные потери врага здесь составили около 40 человек.

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Группировка войск "Днепр"Армия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВОХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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