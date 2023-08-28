https://crimea.ria.ru/20230828/boytsy-dnepra-razbili-pozitsii-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1130994088.html
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:27
2023-08-28T12:27
2023-08-28T12:34
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130953534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4c8b53986b355c28add7065d3842704.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, за прошедшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери сил противника – шесть военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь украинские силы потеряли 14 военнослужащих убитыми и девять ранеными. Из строя выведены четыре единицы автомобильной техники. Также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – убиты пять боевиков ВСУ и двое ранены.Кроме того, на Каховском направлении разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери ВСУ – трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направленииПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/19/1130953534_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_f9a5f1e1f31c7f56bc9bbe5e2109137e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ и пункт дислокации боевиков в Херсонской области
12:27 28.08.2023 (обновлено: 12:34 28.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, за прошедшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери сил противника – шесть военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь украинские силы потеряли 14 военнослужащих убитыми и девять ранеными. Из строя выведены четыре единицы автомобильной техники. Также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – убиты пять боевиков ВСУ и двое ранены.
Кроме того, на Каховском направлении разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери ВСУ – трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым: