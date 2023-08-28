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Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T12:27
2023-08-28T12:34
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
новости сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, за прошедшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери сил противника – шесть военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь украинские силы потеряли 14 военнослужащих убитыми и девять ранеными. Из строя выведены четыре единицы автомобильной техники. Также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – убиты пять боевиков ВСУ и двое ранены.Кроме того, на Каховском направлении разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери ВСУ – трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направленииПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости
Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ и пункт дислокации боевиков в Херсонской области

12:27 28.08.2023 (обновлено: 12:34 28.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, за прошедшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери сил противника – шесть военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения различной степени тяжести.
На Херсонском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь украинские силы потеряли 14 военнослужащих убитыми и девять ранеными. Из строя выведены четыре единицы автомобильной техники. Также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – убиты пять боевиков ВСУ и двое ранены.
Кроме того, на Каховском направлении разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери ВСУ – трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения.
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Херсонская областьГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУНовости СВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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