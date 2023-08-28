https://crimea.ria.ru/20230828/boytsy-dnepra-razbili-pozitsii-vsu-v-khersonskoy-oblasti-1130994088.html

Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области

Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Бойцы "Днепра" разбили позиции ВСУ в Херсонской области

Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T12:27

2023-08-28T12:27

2023-08-28T12:34

херсонская область

группировка войск "днепр"

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Российские военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили еще 28 украинских боевиков ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, за прошедшие сутки в результате огневого поражения в островной зоне уничтожена позиция одного из украинских подразделений. Потери сил противника – шесть военнослужащих уничтожены и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении уничтожено место дислокации одного из подразделений ВСУ. Здесь украинские силы потеряли 14 военнослужащих убитыми и девять ранеными. Из строя выведены четыре единицы автомобильной техники. Также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему – убиты пять боевиков ВСУ и двое ранены.Кроме того, на Каховском направлении разбита гаубица МСТА-Б с боекомплектом. Потери ВСУ – трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили 100 снарядов по левобережью Херсонской областиБойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направленииПочему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, вооруженные силы россии, новости