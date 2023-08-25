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Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Почему ВСУ не смогут пройти через пересохшее Каховское водохранилище

Береговая линия Днепра в Запорожской области серьезно укреплена, в том числе масштабными минно-взрывными заграждениями, поэтому ВСУ не смогут пройти большими... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T10:23

2023-08-25T10:23

2023-08-25T10:23

каховская гэс

разрушение каховской гэс

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Береговая линия Днепра в Запорожской области серьезно укреплена, в том числе масштабными минно-взрывными заграждениями, поэтому ВСУ не смогут пройти большими силами по дну пересохшего Каховского водохранилища. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий."Она (береговая линия – ред.) у нас достаточно укреплена. Там расставлены мины – все, которые я когда-либо видел в своей жизни, начиная с военного училища. Все проминировано так, что массово противник пройти не может. Штучные ДРГ, конечно, теоретически просочиться могут, но для этого существуют и беспилотные средства контроля, и камеры у нас по посадкам везде стоят, и патрули. (Приняты) все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал", - сказал Балицкий в интервью РИА Новости.По словам врио губернатора, показательным является то, что на сегодняшний день подрывная деятельность диверсионных групп в регионе "практически сведена к нулю".В начале июня 2023 года ВСУ нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. В результате Каховское водохранилище фактически перестало существовать, Днепр вошел в свое естественное русло и течет без накопления воды, которая отводилась в том числе и в Крым.Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий после встречи с Путиным пообещал "много интересного" в зоне СВОНе перечесть: Балицкий рассказал о потерях ВСУ в Запорожской областиТри штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении

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