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Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T13:08
2023-08-21T13:08
2023-08-21T12:51
запорожская область
евгений балицкий
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, была выявлении и уничтожена система залпового огня "Град", которую противник пытался замаскировать в лесополосе. Вместе с установкой ликвидированы маскировщики.Ранее Балицкий сообщал, что украинские вооруженные формирования несут значительные потери в живой силе и технике на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской областиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Более 130 боевиков ВСУ и четыре арторудия уничтожены за ночь на Запорожском направлении