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Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении
Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T13:08
2023-08-21T12:51
запорожская область
евгений балицкий
армия и флот
вооруженные силы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, была выявлении и уничтожена система залпового огня "Град", которую противник пытался замаскировать в лесополосе. Вместе с установкой ликвидированы маскировщики.Ранее Балицкий сообщал, что украинские вооруженные формирования несут значительные потери в живой силе и технике на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской областиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
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запорожская область, евгений балицкий, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении

Более 130 боевиков ВСУ и четыре арторудия уничтожены за ночь на Запорожском направлении

13:08 21.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВ зоне СВО
В зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек каждая пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены", – сообщил в своем Telegram-канале Балицкий.
Кроме того, была выявлении и уничтожена система залпового огня "Град", которую противник пытался замаскировать в лесополосе. Вместе с установкой ликвидированы маскировщики.
"Общие потери противника на запорожском направлении составили 133 человека из числа ВСУ, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета", – добавил врио губернатора области и подчеркнул, что российские военные "оборону держат, наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой".
Ранее Балицкий сообщал, что украинские вооруженные формирования несут значительные потери в живой силе и технике на Запорожском направлении.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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