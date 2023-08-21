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Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении

Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Три штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направлении

Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T13:08

2023-08-21T13:08

2023-08-21T12:51

запорожская область

евгений балицкий

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Более 130 украинских боевиков, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета уничтожены за ночь на Запорожском направлении. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Кроме того, была выявлении и уничтожена система залпового огня "Град", которую противник пытался замаскировать в лесополосе. Вместе с установкой ликвидированы маскировщики.Ранее Балицкий сообщал, что украинские вооруженные формирования несут значительные потери в живой силе и технике на Запорожском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской областиДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успехПотери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение

запорожская область

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2023

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запорожская область, евгений балицкий, армия и флот, вооруженные силы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу