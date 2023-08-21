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Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
Украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области из-за "угрозы вторжения". Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T09:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области из-за "угрозы вторжения". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, свидетельствующие о соотвествующих планах киевского режима.Аналогичные распоряжения касаются Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области. Всего в списке значатся около 80 населенных пунктов приграничных с РФ территорий региона.Отмечается также, что ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеПочему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнениеДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), харьков, новости, новости сво
Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Украинские власти собираются эвакуировать жителей Харьковской области

09:29 21.08.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области.
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области из-за "угрозы вторжения". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, свидетельствующие о соотвествующих планах киевского режима.
"Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (с. Липцы – ред.) сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины", - цитирует ресурс выдержку из документа.
Аналогичные распоряжения касаются Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области. Всего в списке значатся около 80 населенных пунктов приграничных с РФ территорий региона.
Отмечается также, что ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.
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