https://crimea.ria.ru/20230821/kiev-planiruet-prinuditelnuyu-evakuatsiyu-zhiteley-kharkovskoy-oblasti-1130836253.html

Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Киев планирует принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

Украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области из-за "угрозы вторжения". Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T09:29

2023-08-21T09:29

2023-08-21T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти собираются провести принудительную эвакуацию жителей 68 сел и городов Харьковской области из-за "угрозы вторжения". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, свидетельствующие о соотвествующих планах киевского режима.Аналогичные распоряжения касаются Волчанской и Золочевской громад в Харьковской области. Всего в списке значатся около 80 населенных пунктов приграничных с РФ территорий региона.Отмечается также, что ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района Харьковской области с 9 августа эвакуированы 204 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружениеПочему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнениеДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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украина, всу (вооруженные силы украины), харьков, новости, новости сво