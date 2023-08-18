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Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T19:39
2023-08-18T19:39
2023-08-18T19:39
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
мнения
всу (вооруженные силы украины)
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новости
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Украины вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, страны Запада не смогут резко увеличить поставки вооружений для украинских новобранцев в силу ряда причин. В частности, пояснил политолог, у антироссийской коалиции ограничены и арсенал, и возможности военно-промышленного комплекса существенно нарастить производство вооружений и боеприпасов."Неизвестно, сколько украинцев осталось на подконтрольной киевскому режиму территории, но допустим, если даже половину их поставят под ружье, что в принципе немыслимо, чем их вооружить? Вряд ли такое количество оружия они (Запад – ред.) смогут завезти, даже если очень сильно напрягутся", – убежден Никифоров.Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
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РИА Новости Крым
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андрей никифоров, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, поставки западного оружия украине
Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение
Эксперт Никифоров о всеобщей мобилизации на Украине: новобранцев нечем будет вооружать
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым.
Вооруженным силам Украины вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Я скептически отношусь к возможностям провести тотальную мобилизацию и в разы повысить количество украинского "пушечного мяса". Для этого им нужно завозить гораздо больше оружия, чем завозят сейчас. Кроме того, чем они их прокормят? Как они их будут удерживать, чтобы не разбежались? У них и с теми, кто есть сейчас, возникают большие проблемы", – сказал эксперт.
По мнению Никифорова, страны Запада не смогут резко увеличить поставки вооружений для украинских новобранцев в силу ряда причин. В частности, пояснил политолог, у антироссийской коалиции ограничены и арсенал, и возможности военно-промышленного комплекса существенно нарастить производство вооружений и боеприпасов.
"Неизвестно, сколько украинцев осталось на подконтрольной киевскому режиму территории, но допустим, если даже половину их поставят под ружье, что в принципе немыслимо, чем их вооружить? Вряд ли такое количество оружия они (Запад – ред.) смогут завезти, даже если очень сильно напрягутся", – убежден Никифоров.
Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.
По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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