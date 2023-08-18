https://crimea.ria.ru/20230818/pochemu-vseobschaya-mobilizatsiya-ne-spaset-vsu--mnenie-1130808905.html

Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение

Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Почему всеобщая мобилизация не спасет ВСУ – мнение

Вооруженным силам Украины вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T19:39

2023-08-18T19:39

2023-08-18T19:39

радио "спутник в крыму"

андрей никифоров

мнения

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженным силам Украины вряд ли удастся существенно повысить численность боеспособного личного состава в ходе всеобщей мобилизации, поскольку на такое количество новобранцев просто не хватит оружия, даже с учетом западных поставок. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".По мнению Никифорова, страны Запада не смогут резко увеличить поставки вооружений для украинских новобранцев в силу ряда причин. В частности, пояснил политолог, у антироссийской коалиции ограничены и арсенал, и возможности военно-промышленного комплекса существенно нарастить производство вооружений и боеприпасов."Неизвестно, сколько украинцев осталось на подконтрольной киевскому режиму территории, но допустим, если даже половину их поставят под ружье, что в принципе немыслимо, чем их вооружить? Вряд ли такое количество оружия они (Запад – ред.) смогут завезти, даже если очень сильно напрягутся", – убежден Никифоров.Ранее депутат Верховной рады Украины, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев не исключил, что если стране будет грозить "потеря государственности", власти могут объявить всеобщую мобилизацию.По данным украинского Telegram-канала "Резидент", осенью этого года Украину ждет новая большая волна мобилизации, в ходе которой планируется набрать 100-150 тысяч человек.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВОПотеря Харькова и тотальная мобилизация: к чему готовится УкраинаДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, всу (вооруженные силы украины), украина, новости, поставки западного оружия украине