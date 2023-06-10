https://crimea.ria.ru/20230610/poteri-vsu-za-sutki-unichtozheny-do-700-boevikov-i-zapadnoe-vooruzhenie-1129306280.html
Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T16:15
2023-06-10T16:15
2023-06-10T16:15
сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
херсонская область
харьков
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск разбиты подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области.А районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп."В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - уточняется в сводке оборонного ведомства.На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. А в районе луганского села Червоная Диброва ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа."За сутки потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20", - отметили в Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области.В зоне боев российские силы перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и в Херсонской области.Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.Читайте также на РИА Новости Крым:В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУАрмия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРПрилет по аэродрому и мощные взрывы: ночные удары по Украине
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запорожская область
херсонская область
харьков
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сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, херсонская область, харьков, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новости
Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
Минобороны: армия России уничтожила около 700 боевиков ВСУ и западную боевую технику
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск разбиты подразделения противника в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Новомлынск, Синьковка и Орлянка Харьковской области.
А районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
"В течение прошедших суток на данном направлении уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США", - уточняется в сводке оборонного ведомства.
На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация совместно с артиллерией группировки войск "Центр" поразили подразделения ВСУ в районах Ямполовка ДНР, Невское, Белогоровка ЛНР, а также Серебрянского лесничества. А в районе луганского села Червоная Диброва ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
"За сутки потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки Krab, "Гвоздика" и "Акация", а также гаубица Д-20", - отметили в Минобороны.
Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении потери противника составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области.
В зоне боев российские силы перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР и в Херсонской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления боевиков
в районе Артемовска и на Запорожском направлении. Противник потерял 530 военных и западную боевую технику: четыре танка Leopard, пять американских Bradley, самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции.
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