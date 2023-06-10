https://crimea.ria.ru/20230610/v-donbasse-i-kharkove-razbity-shtaby-brigad-vsu-1129306115.html
В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУ
В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУ - РИА Новости Крым, 10.06.2023
В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУ
Вооруженные силы России поразили штабы бригад украинских националистов в Донецкой Народной Республике и в Харькове. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T15:57
2023-06-10T15:57
2023-06-10T15:57
министерство обороны рф
сво
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили штабы бригад украинских националистов в Донецкой Народной Республике и в Харькове. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, в районе населенного пункта Платоновка в ДНР российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.За сутки боев оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.Всего с начала специальной военной операции армия России уничтожила 441 самолет, 238 вертолетов, 4 563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 841 танк и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 071 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНРУкраинские войска лишились двух командных пунктов и узла связиАрмия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230608/rossiyskie-zenitchiki-sbili-ukrainskiy-su-25-na-sverkhmaloy-vysote-1129272492.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, харьков, новости
В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУ
Минобороны: российские военные уничтожили штабы бригад ВСУ в Донбассе и Харькове
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили штабы бригад украинских националистов в Донецкой Народной Республике и в Харькове. Об этом сообщает Минобороны.
"В районах населенных пунктов Рай-Александровка Донецкой Народной Республики и города Харьков поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ", - сказано в сообщении оборонного ведомства в субботу.
Кроме того, в районе населенного пункта Платоновка в ДНР российские системы ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.
За сутки боев оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах.
Всего с начала специальной военной операции армия России уничтожила 441 самолет, 238 вертолетов, 4 563 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 841 танк и других боевых бронированных машин, 1 122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 071 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 856 единиц специальной военной автомобильной техники противника.
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