https://crimea.ria.ru/20230609/ukrainskie-voyska-lishilis-dvukh-komandnykh-punktov-i-uzla-svyazi-1129291984.html

Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи

Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи

Вооруженные силы России уничтожили два командных пункта ВСУ и узел связи территориальной обороны на двух направлениях, а также сбили два украинских самолета. Об РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T17:40

2023-06-09T17:40

2023-06-09T17:40

министерство обороны рф

сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два командных пункта ВСУ и узел связи территориальной обороны на двух направлениях, а также сбили два украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Донецкое направление, Красногоровка).Также за сутки воздушные силы противника потеряли два самолета.Кроме того, за сутки российские войска уничтожили на разных направлениях около 40 танков противника и еще более 80 единиц техники, преимущественно боевых бронированных машин и самоходных артустановок.Среди ликвидированного вооружения ВСУ – оружие из иностранных поставок: самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, американская артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 13 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости