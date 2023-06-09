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Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи
Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи
Вооруженные силы России уничтожили два командных пункта ВСУ и узел связи территориальной обороны на двух направлениях, а также сбили два украинских самолета. Об РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T17:40
2023-06-09T17:40
министерство обороны рф
сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два командных пункта ВСУ и узел связи территориальной обороны на двух направлениях, а также сбили два украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Донецкое направление, Красногоровка).Также за сутки воздушные силы противника потеряли два самолета.Кроме того, за сутки российские войска уничтожили на разных направлениях около 40 танков противника и еще более 80 единиц техники, преимущественно боевых бронированных машин и самоходных артустановок.Среди ликвидированного вооружения ВСУ – оружие из иностранных поставок: самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, американская артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.Также перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 13 украинских беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику Армия России нанесла удар по складам оружия и беспилотников ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости
Украинские войска лишились двух командных пунктов и узла связи

ВС РФ уничтожили два украинских командных пункта и узел связи теробороны

17:40 09.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два командных пункта ВСУ и узел связи территориальной обороны на двух направлениях, а также сбили два украинских самолета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе города Дзержинск Донецкой Народной Республики поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен узел связи 102-й бригады территориальной обороны", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (Донецкое направление, Красногоровка).
Также за сутки воздушные силы противника потеряли два самолета.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бабино Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", – уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, за сутки российские войска уничтожили на разных направлениях около 40 танков противника и еще более 80 единиц техники, преимущественно боевых бронированных машин и самоходных артустановок.
Среди ликвидированного вооружения ВСУ – оружие из иностранных поставок: самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, американская артиллерийская система М777 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.
Также перехвачены две крылатых ракеты Storm Shadow и 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 13 украинских беспилотников.
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