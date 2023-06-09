https://crimea.ria.ru/20230609/ukrainskie-soldaty-namerenno-vyvodyat-iz-stroya-sobstvennuyu-boevuyu-tekhniku-1129286595.html

Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику

Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику

На правом берегу Херсона украинские военнослужащие 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают военную технику и оборудование, чтобы командование не перебросило... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T14:51

2023-06-09T14:51

2023-06-09T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На правом берегу Херсона украинские военнослужащие 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают военную технику и оборудование, чтобы командование не перебросило их в зону активных боевых действий. Об этом сообщают экстренные службы Херсонской области.В тот же день военнослужащих арестовали сотрудники СБУ. В ходе допроса они признались, что их мобилизовали и прислали на передовую насильно.Дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна, после происшествия их никто не видел.Украинские солдаты на передовой деморализованы и часто становятся жертвами неуставных отношений. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи дезертирства, о которых пишут как в европейских, так и в украинских СМИ. Так, 6 июня стало известно, что в Николаевской области позиции покинуло сразу семеро новобранцев, подвергшихся издевательствам со стороны старослужащих.Отмечается, что солдаты проходили службу в 38-й украинской бригаде морской пехоты, в которой опытные боевики являются поклонниками фашистских теорий, а на технику нанесена символика третьего Рейха.Дезертирство в рядах украинской армии стало массовой проблемой, признанной на уровне государства. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность солдат в условиях военного положения, сообщает РИА Новости. Согласно документу, теперь дезертирам на Украине грозит 12 лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости