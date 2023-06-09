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Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику - РИА Новости Крым, 09.06.2023
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Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику
Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику - РИА Новости Крым, 09.06.2023
Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику
На правом берегу Херсона украинские военнослужащие 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают военную технику и оборудование, чтобы командование не перебросило... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T14:51
2023-06-09T15:04
украина
всу (вооруженные силы украины)
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На правом берегу Херсона украинские военнослужащие 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают военную технику и оборудование, чтобы командование не перебросило их в зону активных боевых действий. Об этом сообщают экстренные службы Херсонской области.В тот же день военнослужащих арестовали сотрудники СБУ. В ходе допроса они признались, что их мобилизовали и прислали на передовую насильно.Дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна, после происшествия их никто не видел.Украинские солдаты на передовой деморализованы и часто становятся жертвами неуставных отношений. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи дезертирства, о которых пишут как в европейских, так и в украинских СМИ. Так, 6 июня стало известно, что в Николаевской области позиции покинуло сразу семеро новобранцев, подвергшихся издевательствам со стороны старослужащих.Отмечается, что солдаты проходили службу в 38-й украинской бригаде морской пехоты, в которой опытные боевики являются поклонниками фашистских теорий, а на технику нанесена символика третьего Рейха.Дезертирство в рядах украинской армии стало массовой проблемой, признанной на уровне государства. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность солдат в условиях военного положения, сообщает РИА Новости. Согласно документу, теперь дезертирам на Украине грозит 12 лет заключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда целили дроны в Джанкое и что поврежденоБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - АксеновПодводные дроны из Бельгии: военный эксперт оценил угрозу для Крыма
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины), происшествия, новости
Украинские солдаты намеренно выводят из строя собственную боевую технику

Украинские солдаты 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают технику – не хотят воевать

14:51 09.06.2023 (обновлено: 15:04 09.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. На правом берегу Херсона украинские военнослужащие 67 дивизиона 406 бригады намеренно ломают военную технику и оборудование, чтобы командование не перебросило их в зону активных боевых действий. Об этом сообщают экстренные службы Херсонской области.

"5 июня 2023 г., в первой половине дня, двое военнослужащих ВСУ, находящиеся в группировке, обороняющей правый берег реки Днепр, вывели из строя прицельные механизмы гаубицы "Мста-Б". Командование не сразу смогло разобраться, в чем причина, подумав, что причиной неполадок стал износ. Однако о диверсантах сообщил наблюдавший за ними товарищ", - говорится в сообщении.

В тот же день военнослужащих арестовали сотрудники СБУ. В ходе допроса они признались, что их мобилизовали и прислали на передовую насильно.
Дальнейшая судьба этих военнослужащих неизвестна, после происшествия их никто не видел.
Украинские солдаты на передовой деморализованы и часто становятся жертвами неуставных отношений. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи дезертирства, о которых пишут как в европейских, так и в украинских СМИ. Так, 6 июня стало известно, что в Николаевской области позиции покинуло сразу семеро новобранцев, подвергшихся издевательствам со стороны старослужащих.
Отмечается, что солдаты проходили службу в 38-й украинской бригаде морской пехоты, в которой опытные боевики являются поклонниками фашистских теорий, а на технику нанесена символика третьего Рейха.
Дезертирство в рядах украинской армии стало массовой проблемой, признанной на уровне государства. В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность солдат в условиях военного положения, сообщает РИА Новости. Согласно документу, теперь дезертирам на Украине грозит 12 лет заключения.
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