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В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием

В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием - РИА Новости Крым, 06.06.2023

В районе Николаева с позиций ВСУ сбежали семеро бойцов с оружием

Семь новобранцев, мобилизованных в ряды украинской армии, сбежали с позиций ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T20:47

2023-06-06T20:47

2023-06-06T20:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Семь новобранцев, мобилизованных в ряды украинской армии, сбежали с позиций ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщают в экстренных службах региона.Отмечается, что солдаты проходили службу в 38-й украинской бригаде морской пехоты, которая была собрана в феврале 2023 года из мобилизованных ополченцев на базе 503-го отдельного батальона морской пехоты. Информация об инциденте стала доступна после ознакомления с перепиской, которую обнаружили российские военные в телефоне погибшего украинского боевика. В переписке говорилось, что сбежавшие военные были призваны по мобилизации и не имели принадлежности к националистическим движениям. При этом, как следует из данных экстренных служб, часть бойцов этой бригады состояла в "Правом секторе"*. Для них выделяли лучшее материальное обеспечение и оружие, а мобилизованные получали все по остаточному принципу.В таких условиях семеро бойцов 38-й бригады приняли решение покинуть позиции, понимая, что ими в бою пожертвуют в первую очередь. Солдаты сбежали из расположения вместе с оружием.Дезертирство в рядах украинской армии уже стало массовой проблемой, которую признал даже главком ВСУ. Украинские солдаты часто самовольно оставляют воинские части. Так что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре прошлого года заявил о необходимости усиления ответственности военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов.В итоге президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность солдат в условиях военного положения. Согласно документу, теперь дезертирам на Украине грозит 12 лет заключения.* террористическая и экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"Армия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html

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всу (вооруженные силы украины), сво, николаев, происшествия, украина, новости, новости