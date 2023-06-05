https://crimea.ria.ru/20230605/vsu-na-khersonskom-napravlenii-zablokirovany-gruppirovkoy-dnepr-1129199379.html

ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"

ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр" - РИА Новости Крым, 05.06.2023

ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"

Активность украинских военных на Херсонском направлении заблокировали бойцы группировки "Днепр". Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T18:31

2023-06-05T18:31

2023-06-05T18:59

херсонская область

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Активность украинских военных на Херсонском направлении заблокировали бойцы группировки "Днепр". Об этом сообщили экстренные службы региона.За минувшие выходные российские военные пресекли несколько попыток украинских формирований выйти к островам Великий и Бокаевский, а также проникнуть на левый берег реки.Попыткам высадки украинского десанта предшествовали информационные атаки на местное население: сообщения о работе диверсантов, беспилотников и взрывах в городах северо-западного Приазовья. Однако все попытки оказались безрезультатными.Ранее сообщалось, за минувшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области уничтожены 44 украинских боевика и значительное число артиллерийской техники.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

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херсонская область, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф