ВСУ на Херсонском направлении заблокированы группировкой "Днепр"
Бойцы группировки "Днепр" заблокировала активность ВСУ на Херсонском направлении
18:31 05.06.2023 (обновлено: 18:59 05.06.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Активность украинских военных на Херсонском направлении заблокировали бойцы группировки "Днепр". Об этом сообщили экстренные службы региона.
"ВСУ уткнулись в оборонительные рубежи на Херсонском направлении. Любая их активность вскрывается и пресекается слаженной боевой работой штаба и войск группировки "Днепр", – говорится в сообщении.
За минувшие выходные российские военные пресекли несколько попыток украинских формирований выйти к островам Великий и Бокаевский, а также проникнуть на левый берег реки.
"В ходе отражения атак вооруженных формирований, российские военные уничтожили около сорока боевиков и поразили несколько легких катеров и лодок", – уточняется в сообщении.
Попыткам высадки украинского десанта предшествовали информационные атаки на местное население: сообщения о работе диверсантов, беспилотников и взрывах в городах северо-западного Приазовья. Однако все попытки оказались безрезультатными.
Ранее сообщалось, за минувшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области уничтожены 44 украинских боевика и значительное число артиллерийской техники.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.
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