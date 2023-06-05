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В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов
В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.06.2023
В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов
Гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", минометы с боекомплектами и несколько десятков украинских боевиков уничтожены за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T12:44
2023-06-05T12:44
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", минометы с боекомплектами и несколько десятков украинских боевиков уничтожены за минувшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в Миноброны РФ.На Херсонском направлении уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожено трое военнослужащих ВСУ, еще четыре ранены. Кроме того, в районе н.п. Никольское уничтожен склад с боеприпасами, восемь украинских боевиков. Из строя выведены три автомобиля.На Каховском направлении, в районе н.п. Ударник, российские военные уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожены трое украинских военных, четверо получили ранения. Всего за сутки на Херсонском направлении уничтожено 44 украинских боевика, еще 29 получили ранения.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот
В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов

В Херсонской области уничтожены РСЗО "Град", САУ "Акация" и склад боеприпасов ВСУ

12:44 05.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", минометы с боекомплектами и несколько десятков украинских боевиков уничтожены за минувшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в Миноброны РФ.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в островной зоне региона уничтожены система залпового огня "Град" с экипажем и боекомплектом. Кроме того, в результате удара по позиции одного из подразделений ВСУ уничтожено 18 боевиков, еще 14 получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
На Херсонском направлении уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожено трое военнослужащих ВСУ, еще четыре ранены. Кроме того, в районе н.п. Никольское уничтожен склад с боеприпасами, восемь украинских боевиков. Из строя выведены три автомобиля.
"В районе Веленского уничтожена гаубица "Д-30" с боекомплектом, а в районе Молодежного – самоходка "Гвоздика" с боекомплектом. Потери противника составили девять человек убитыми, еще двое ранеными", – продолжили в военном ведомстве.
На Каховском направлении, в районе н.п. Ударник, российские военные уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожены трое украинских военных, четверо получили ранения. Всего за сутки на Херсонском направлении уничтожено 44 украинских боевика, еще 29 получили ранения.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.
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