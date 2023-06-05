https://crimea.ria.ru/20230605/v-zone-svo-unichtozheny-grad-sau-akatsiya-i-ukrainskiy-sklad-boepripasov-1129190736.html

В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов

В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 05.06.2023

В зоне СВО уничтожены "Град", САУ "Акация" и украинский склад боеприпасов

Гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", минометы с боекомплектами и несколько десятков украинских боевиков уничтожены за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T12:44

2023-06-05T12:44

2023-06-05T12:44

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", минометы с боекомплектами и несколько десятков украинских боевиков уничтожены за минувшие сутки соединениями группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Об этом сообщили в Миноброны РФ.На Херсонском направлении уничтожены 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожено трое военнослужащих ВСУ, еще четыре ранены. Кроме того, в районе н.п. Никольское уничтожен склад с боеприпасами, восемь украинских боевиков. Из строя выведены три автомобиля.На Каховском направлении, в районе н.п. Ударник, российские военные уничтожили 120 мм минометный расчет и боекомплект к нему. Уничтожены трое украинских военных, четверо получили ранения. Всего за сутки на Херсонском направлении уничтожено 44 украинских боевика, еще 29 получили ранения.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные отбили попытку крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-донецком направлении.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери армии украинских националистов только за одни сутки составили около 600 человек. Ранее сообщалось, сообщалось, что безвозвратные потери ВСУ на основных направлениях в зоне проведения специальной военной операции вновь растут и за минувшие сутки составили около 600 военнослужащих. Также Днепропетровском был уничтожен цех по сборке украинских беспилотников. А в ночь на воскресенье ВС РФ ударом высокоточного оружия большой дальности поразили военные аэродромы на Украине. Цели удара достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономАрмия России нанесла высокоточный удар по военным аэродромам УкраиныАрмия России пресекла попытки ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230605/ukraina-ne-smozhet-zakhvatit-krym---saldo-1129186932.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот