https://crimea.ria.ru/20230604/tsekh-po-sborke-ukrainskikh-dronov-razbit-v-dnepropetrovske-1129177473.html

Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске

Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске

Цех, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T14:54

2023-06-04T14:54

2023-06-04T14:54

министерство обороны рф

днепропетровск

сумская область

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Цех, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Миноброны РФ.Также сообщается об ударах по пунктам управления украинских войск возле Славянска ДНР и города Сумы."Поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", - уточнили в ведомстве.Также в населенных пунктах Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.В течение суток российские средствами ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертПочти 600: суточные потери ВСУ снова растутТри украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО

https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, днепропетровск, сумская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости