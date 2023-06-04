https://crimea.ria.ru/20230604/tsekh-po-sborke-ukrainskikh-dronov-razbit-v-dnepropetrovske-1129177473.html
Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске
Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске
Цех, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T14:54
2023-06-04T14:54
2023-06-04T14:54
министерство обороны рф
днепропетровск
сумская область
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Цех, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Миноброны РФ.Также сообщается об ударах по пунктам управления украинских войск возле Славянска ДНР и города Сумы."Поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", - уточнили в ведомстве.Также в населенных пунктах Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.В течение суток российские средствами ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Ранее сообщалось, что российские военные пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Украиной, если ВСУ не пойдут в контрнаступление – экспертПочти 600: суточные потери ВСУ снова растутТри украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230604/armiya-rossii-nanesla-vysokotochnyy-udar-po-voennym-aerodromam-ukrainy-1129177226.html
днепропетровск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, днепропетровск, сумская область, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Цех по сборке украинских дронов разбит в Днепропетровске
Минобороны: армия России разбила цех по сборке беспилотников ВСУ в Днепропетровске
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Цех, в котором украинские боевики собирали беспилотные летательные аппараты, разбит высокоточным ударом российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Миноброны РФ.
"В районе города Днепропетровск высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается об ударах по пунктам управления украинских войск возле Славянска ДНР и города Сумы.
"Поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики и города Сумы", - уточнили в ведомстве.
Также в населенных пунктах Полтавка Запорожской области и Дзержинск ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 102-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.
В течение суток российские средствами ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow, две тактические ракеты "Точка-У" и 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
"Кроме того, уничтожен 21 украинский БПЛА в районах населенных пунктов Врубовка, Лозовский, Кременная Луганской Народной Республики, Орлинское, Малый Кременчик, Володино Донецкой Народной Республики, Жовтневое Харьковской области, Новая Каховка, Любимовка, Андреевка Херсонской области, Работино Запорожской области, а также над акваторией Черного моря", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что российские военные пресекли
попытки ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.
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