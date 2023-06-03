Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
Минобороны: пресечены действия украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
Попытки прорваться за линию соприкосновения вглубь региона была предпринята ВСУ также на Красно-Лиманском направлении.
"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", – уточнили в Минобороны.
Сообщается также, что за сутки в ДНР уничтожено два склада противника с боеприпасами. Это арсеналы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Серебрянка и 126-й бригады территориальной обороны в районе села Веселое.
Кроме того, в Харьковской области в районе н.п. Старая Покровка поражен полевой лагерь украинского националистического формирования. А под Торецком в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков центра города Марьинка и пригорода Авдеевки в Донецкой народной республике.
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