https://crimea.ria.ru/20230603/tri-ukrainskikh-drg-popytalis-prorvatsya-cherez-oboronu-rossii-v-zone-svo-1129167646.html

Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО

Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО

Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T15:58

2023-06-03T15:58

2023-06-03T15:58

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

новости

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ.Попытки прорваться за линию соприкосновения вглубь региона была предпринята ВСУ также на Красно-Лиманском направлении.Сообщается также, что за сутки в ДНР уничтожено два склада противника с боеприпасами. Это арсеналы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Серебрянка и 126-й бригады территориальной обороны в районе села Веселое.Кроме того, в Харьковской области в районе н.п. Старая Покровка поражен полевой лагерь украинского националистического формирования. А под Торецком в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков центра города Марьинка и пригорода Авдеевки в Донецкой народной республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине

украина

россия

харьковская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, луганская народная республика (лнр)