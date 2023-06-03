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Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО
Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T15:58
2023-06-03T15:58
сво
всу (вооруженные силы украины)
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ.Попытки прорваться за линию соприкосновения вглубь региона была предпринята ВСУ также на Красно-Лиманском направлении.Сообщается также, что за сутки в ДНР уничтожено два склада противника с боеприпасами. Это арсеналы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Серебрянка и 126-й бригады территориальной обороны в районе села Веселое.Кроме того, в Харьковской области в районе н.п. Старая Покровка поражен полевой лагерь украинского националистического формирования. А под Торецком в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков центра города Марьинка и пригорода Авдеевки в Донецкой народной республике.Читайте также на РИА Новости Крым:Несколько попыток вторжения: подробности от Минобороны об атаках ВСУ Зеленский сделал заявление о контрнаступлении ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
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РИА Новости Крым
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, луганская народная республика (лнр)
Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО

Минобороны: пресечены действия украинских ДРГ в Харьковской области и ЛНР

15:58 03.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Три украинских ДРГ попытались прорваться через оборону России в зоне СВО в двух регионах – Харьковской области и ЛНР. Все попытки пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
Попытки прорваться за линию соприкосновения вглубь региона была предпринята ВСУ также на Красно-Лиманском направлении.
"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", – уточнили в Минобороны.
Сообщается также, что за сутки в ДНР уничтожено два склада противника с боеприпасами. Это арсеналы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе села Серебрянка и 126-й бригады территориальной обороны в районе села Веселое.
Кроме того, в Харьковской области в районе н.п. Старая Покровка поражен полевой лагерь украинского националистического формирования. А под Торецком в ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики ведут зачистку от украинских боевиков центра города Марьинка и пригорода Авдеевки в Донецкой народной республике.

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СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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