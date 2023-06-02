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ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине - РИА Новости Крым, 02.06.2023
ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
Воздушно-космические силы России ночью нанесли групповой удар по украинским средствам ПВО, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры, все цели... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T14:18
2023-06-02T14:18
2023-06-02T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России ночью нанесли групповой удар по украинским средствам ПВО, прикрывающим критические объекты военной инфраструктуры, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Черкасской области. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины за исключением трех западных областей.В конце мая министр обороны Сергей Шойгу сообщил об уничтожении в Киеве американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Также две недели назад в Минобороны сообщили, что российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по Киеву и области Путин: ВС России нанесли удар по штабу военной разведки Украины Запредельные цифры: Шойгу назвал потери ВСУ в мае
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, пво, новости, сво, всу (вооруженные силы украины)
ВКС России ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
Минобороны: войска РФ ночью нанесли групповой удар по средствам ПВО на Украине
14:18 02.06.2023 (обновлено: 16:14 02.06.2023)