https://crimea.ria.ru/20230530/tsel-dostignuta-rossiyskie-voennye-porazili-esche-odin-patriot-v-kieve-1129079127.html

Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

Российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T14:09

2023-05-30T14:09

2023-05-30T14:10

patriot (зенитный ракетный комплекс)

сергей шойгу

министерство обороны рф

украина

киев

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Две недели назад в Минобороны сообщили, что российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".Накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - КличкоМощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВППРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве

https://crimea.ria.ru/20230530/zapredelnye-tsifry-shoygu-nazval-poteri-vsu-v-mae-1129078163.html

украина

киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), сергей шойгу, министерство обороны рф, украина, киев, сво