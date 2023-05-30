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Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве
Российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T14:09
2023-05-30T14:10
patriot (зенитный ракетный комплекс)
сергей шойгу
министерство обороны рф
украина
киев
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.Две недели назад в Минобороны сообщили, что российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".Накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - КличкоМощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВППРоссийские "Кинжалы" уничтожили 5 пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве
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patriot (зенитный ракетный комплекс), сергей шойгу, министерство обороны рф, украина, киев, сво
Цель достигнута: российские военные поразили еще один Patriot в Киеве

Шойгу: российские военные поразили еще один американский ЗРК Patriot в Киеве

14:09 30.05.2023 (обновлено: 14:10 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удар еще по одному американскому зенитному ракетному комплексу Patriot в Киеве. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
"За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал Шойгу.
Две недели назад в Минобороны сообщили, что российские войска полностью уничтожили пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".
Накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.
Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.
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