Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
Мощные удары нанесены во вторник по разным районам Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Киеве во вторник утром, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.
"Киев продолжают атаковать. Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. В результате падения обломков произошли пожары в двух домах Дарницкого района. В Печерском районе горели три автомобиля. Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в доме, еще один дом поврежден", - написал он в своем Telegram-канале.
Возгорание одного из зданий зафиксировано и в Подольском районе. Кроме того, взрывы прогремели в Святошинском районе, проинформировал Кличко. Все экстренные службы продолжают работать на местах.
Как сообщалось, накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.
Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.
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