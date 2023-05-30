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Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко - РИА Новости Крым, 30.05.2023
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Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко
Сильные взрывы прогремели в Киеве во вторник утром, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий... РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T09:05
2023-05-30T09:05
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виталий кличко
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Киеве во вторник утром, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.Возгорание одного из зданий зафиксировано и в Подольском районе. Кроме того, взрывы прогремели в Святошинском районе, проинформировал Кличко. Все экстренные службы продолжают работать на местах.Как сообщалось, накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в Киеве, Одессе и других городах УкраиныМощный удар по Хмельницкому: разбиты пять единиц авиатехники и ВПППочему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты
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киев, виталий кличко, сво, взрыв, украина, новости
Киев под огнем: мощные удары нанесены по пяти районам - Кличко

Мощные удары нанесены во вторник по разным районам Киева

09:05 30.05.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиталий Кличко. Архивное фото
Виталий Кличко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Сильные взрывы прогремели в Киеве во вторник утром, в городе, а также в Киевской области, сработала система ПВО. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Первые взрывы прогремели в Подольском и Голосеевском районах города, после чего серия ударов была нанесена по другим районам Киева.
"Киев продолжают атаковать. Этой ночью взрывы прогремели во многих районах города. В результате падения обломков произошли пожары в двух домах Дарницкого района. В Печерском районе горели три автомобиля. Также в Голосеевском районе в результате падения обломков произошел пожар в доме, еще один дом поврежден", - написал он в своем Telegram-канале.
Возгорание одного из зданий зафиксировано и в Подольском районе. Кроме того, взрывы прогремели в Святошинском районе, проинформировал Кличко. Все экстренные службы продолжают работать на местах.
Как сообщалось, накануне мощные взрывы прогремели в разных городах Украины. В Одессе в результате прилетов повреждены объекты портовой инфраструктуры. А в Хмельницкой области удар пришелся по военному объекту - выведено из строя пять единиц авиатехники и взлетно-посадочная полоса.
Позже в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах Украины. Цель удара достигнута, все объекты уничтожены.
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