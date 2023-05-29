https://crimea.ria.ru/20230529/pochemu-f-16-ne-pomogut-ukraine-v-zone-svo--amerikanskie-eksperty-1129029225.html

Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты

Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты

Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T07:48

2023-05-29T07:48

2023-05-29T08:10

поставки западного оружия украине

украина

сво

в мире

всу (вооруженные силы украины)

сша

пво

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_61102e049e8fbd3a1f10bfcc88f6d23b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.По словам Бринн Таннехилл – бывшей летчицы, разработавшей симуляторы для F-16, отправляемые на Украину истребители по-прежнему будут иметь радары меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские реактивные самолеты и средства ПВО.Бывший пилот F-16 Джон Венейбл утверждает, что если бы F-16 попытались приблизиться к российским позициям, их бы засекли задолго до того, как они приблизились достаточно близко для пуска ракет.Еще один экс-пилот Дэн Хэмптон, который совершил 151 боевой вылет во время войн в Персидском заливе и Косово, сомневается и в том, что F-16 смогут перехватывать российские крылатые ракеты.Другая проблема заключается в том, что относительно легкое шасси F-16 и незащищенный воздухозаборник, расположенный под фюзеляжем, означают, что взлетно-посадочные полосы должны быть гладкими и очищенными от мусора, который может попасть в двигатель во время взлета или посадки. Этой проблемы нет у тех же "МиГ-29" и других самолетов.Как отмечает Bloomberg, еще одна серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сами самолеты, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоят более 200 млн долларов.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16

https://crimea.ria.ru/20230528/rossiyskaya-pvo-za-sutki-perekhvatila-tri-rakety-storm-shadow-1129027206.html

https://crimea.ria.ru/20220527/v-ssha-predrekli-rossiyskomu-su-57-renome-luchshego-istrebitelya-v-mire-1123365233.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поставки западного оружия украине, украина, сво, в мире, всу (вооруженные силы украины), сша, пво, вооруженные силы россии, новости