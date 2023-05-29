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Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты
Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты
Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T07:48
2023-05-29T08:10
поставки западного оружия украине
украина
сво
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всу (вооруженные силы украины)
сша
пво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.По словам Бринн Таннехилл – бывшей летчицы, разработавшей симуляторы для F-16, отправляемые на Украину истребители по-прежнему будут иметь радары меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские реактивные самолеты и средства ПВО.Бывший пилот F-16 Джон Венейбл утверждает, что если бы F-16 попытались приблизиться к российским позициям, их бы засекли задолго до того, как они приблизились достаточно близко для пуска ракет.Еще один экс-пилот Дэн Хэмптон, который совершил 151 боевой вылет во время войн в Персидском заливе и Косово, сомневается и в том, что F-16 смогут перехватывать российские крылатые ракеты.Другая проблема заключается в том, что относительно легкое шасси F-16 и незащищенный воздухозаборник, расположенный под фюзеляжем, означают, что взлетно-посадочные полосы должны быть гладкими и очищенными от мусора, который может попасть в двигатель во время взлета или посадки. Этой проблемы нет у тех же "МиГ-29" и других самолетов.Как отмечает Bloomberg, еще одна серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сами самолеты, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоят более 200 млн долларов.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о контрнаступлении ВСУКак поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
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поставки западного оружия украине, украина, сво, в мире, всу (вооруженные силы украины), сша, пво, вооруженные силы россии, новости
Почему F-16 не помогут Украине в зоне СВО – американские эксперты

Бывшие летчики ВВС США: российские самолеты и ПВО имеют преимущества над F-16

07:48 29.05.2023 (обновлено: 08:10 29.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Поставки Киеву истребителей F-16 не дадут вооруженным силам Украины превосходства в воздухе, поскольку современные российские самолеты и системы противовоздушной обороны в состоянии эффективно их сбивать. Об этом пишет Bloomberg, приводя доводы бывших летчиков ВВС США.
Как отмечает издание, F-16 будут использоваться Украиной исключительно для обороны, в противном случае риск их уничтожения будет очень велик.
По словам Бринн Таннехилл – бывшей летчицы, разработавшей симуляторы для F-16, отправляемые на Украину истребители по-прежнему будут иметь радары меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские реактивные самолеты и средства ПВО.
Бывший пилот F-16 Джон Венейбл утверждает, что если бы F-16 попытались приблизиться к российским позициям, их бы засекли задолго до того, как они приблизились достаточно близко для пуска ракет.
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Еще один экс-пилот Дэн Хэмптон, который совершил 151 боевой вылет во время войн в Персидском заливе и Косово, сомневается и в том, что F-16 смогут перехватывать российские крылатые ракеты.
"Существует короткий промежуток времени между моментом, когда радар обнаруживает крылатую ракету, и моментом, когда она достигает своей цели. Чтобы F-16 добился успеха, ему пришлось бы провести слишком много драгоценных часов в воздухе, кружа в ожидании", - пояснил специалист.
Другая проблема заключается в том, что относительно легкое шасси F-16 и незащищенный воздухозаборник, расположенный под фюзеляжем, означают, что взлетно-посадочные полосы должны быть гладкими и очищенными от мусора, который может попасть в двигатель во время взлета или посадки. Этой проблемы нет у тех же "МиГ-29" и других самолетов.
Как отмечает Bloomberg, еще одна серьезная сторона вопроса поставок Киеву F-16 – их стоимость. Чтобы иметь шансы против российских сил, американские истребители должны быть вооружены ракетами класса "воздух-воздух" AMRAAM, стоимость которых – 1,8 млн долларов за штуку. Сами самолеты, включая расходы на боеприпасы и обучение летчиков, стоят более 200 млн долларов.

Поставки F-16 Украине

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.
О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ. Поставки планируются на долгосрочную перспективу, а не к ближайшим операциям Киева.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией вероятную поставку Украине американских истребителей F-16.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что появление у Украины F-16 не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте.
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