https://crimea.ria.ru/20230523/kak-postavki-f-16-povliyayut-na-khod-spetsoperatsii--voennyy-ekspert-iz-ssha-1128904049.html

Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США

Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США

Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T14:21

2023-05-23T14:21

2023-05-23T14:32

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Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше".О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер заявил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято.При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам ждет "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией.Читайте также на РИА Новости Крым:Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победитьНовый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список

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