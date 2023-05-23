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Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США
Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США
Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T14:21
2023-05-23T14:32
эксклюзивы риа новости крым
самолеты f-16
скотт риттер
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Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.Поставки F-16 УкраинеРанее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше".О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер заявил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято.При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам ждет "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией.Читайте также на РИА Новости Крым:Посол России оценил заявление США об ударах западным оружием по КрымуЭкс-разведчик США Скотт Риттер: Россия должна победитьНовый пакет военной помощи Украине от США: что вошло в список
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самолеты f-16, скотт риттер, оружие, поставки западного оружия украине, сша, украина, мнения, россия, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), джейк салливан, видео
Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США

Бывший разведчик США Риттер: Россия обладает достаточной мощью, чтобы защититься от F-16

14:21 23.05.2023 (обновлено: 14:32 23.05.2023)
 
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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Поставка Украине истребителей F-16 существенно не отразится на ходе СВО, поскольку Вооруженные силы РФ обладают достаточным объемом сил и средств, чтобы им противостоять. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал американский военный эксперт, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Прежде всего, F-16 – это старые самолеты, они не представляют какого-то сюрприза для России. Кроме того, они очень сильно отличаются от советских самолетов, таких как Су-27 и МиГ-29, они совсем по-другому функционируют. Украинцам нужно будет учиться для того, чтобы начать летать на этих самолетах. И поэтому (украинские) летчики, которые будут летать на F-16, будут не лучшими пилотами. Россия обладает достаточной военной мощью, чтобы защититься от F-16", – сказал Риттер.
В то же время продолжающаяся накачка Украины западным оружием, включая истребители, гарантированно приведет к еще большим жертвам, в основном среди украинцев, добавил эксперт.

Поставки F-16 Украине

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на подготовку уйдет время, но "чем раньше, тем лучше".
О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер заявил, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.
В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято.
При этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам ждет "зеленого света" от США для начала обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Она отметила, что Нидерланды также координируют свои усилия по подготовке пилотов с Бельгией, Данией и Великобританией.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСамолеты F-16Скотт РиттерОружиеПоставки западного оружия УкраинеСШАУкраинаМненияРоссияПолитикаДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)Джейк Салливан
 
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