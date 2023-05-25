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Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ

Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ - РИА Новости Крым, 25.05.2023

Эксперт раскрыл подоплеку слов Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ

Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней, является попыткой манипулировать... РИА Новости Крым, 25.05.2023

2023-05-25T12:58

2023-05-25T12:58

2023-05-25T13:18

радио "спутник в крыму"

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Политолог Шаповалов: слова Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ – манипуляция Политолог Шаповалов: слова Подоляка о начавшемся контрнаступлении ВСУ – манипуляция audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что контрнаступление ВСУ идет уже несколько дней, является попыткой манипулировать мировым общественным мнением с целью усилить финансовую и военную помощь Киеву. Такое мнение высказал политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Контрнаступление" ВСУ – информационная кампанияРанее Подоляк в интервью итальянским СМИ заявил, что "контрнаступление идет уже несколько дней". Он добавил, что Киев не будет наносить удары по территории РФ и планирует использовать предоставленное Западом оружие на "оккупированных территориях, включая Донбасс и Крым".По его мнению, внимание к Украине со стороны США сейчас ослабло, поскольку сами Штаты стоят на грани дефолта, а Европа в отсутствии жесткой позиции Вашингтона "проявляет недостаточное рвение в поддержке Киева"."В этом отношении киевскому режиму, конечно, нужно изображать активность и подчеркивать, что контрнаступление уже началось, и только большего количества западных танков и самолетов не хватает для того, чтобы оно стало более масштабным и активным. Разумеется, слишком долго эта кампания не может продолжаться, и лимит манипуляций подходит к концу", – пояснил Шаповалов.Получит ли Украина истребители F-16Политолог также выразил уверенность, что американские истребители F-16 в конечном итоге будут переданы Украине, однако к перелому хода специальной военной операции это не приведет, поскольку Вооруженные силы РФ хорошо знают, как противостоять этим не самым новым самолетам.При этом задержка с поставкой F-16 связана с опасениями США. Когда в бою этот самолет очень быстро собьют, это нанесет серьезный удар по престижу и капитализации американского военно-промышленного комплекса, считает эксперт.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ряд стран Евросоюза, включая Польшу, начали подготовку украинских пилотов для полетов на истребителях F-16. По его словам, на это потребуется время.О том, что США и их союзники решили готовить украинских летчиков для F-16, заявил президент Джо Байден на полях саммита G7 в Хиросиме. При этом американский лидер указал, что не ожидает участия F-16 в готовящемся контрнаступлении ВСУ.В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что по мере обучения пилотов будет решен вопрос, кто и в каком количестве поставит эти самолеты Киеву.При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что альянс еще не принял решение о поставках Украине истребителей F-16.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из СШАБольшой успех российской разведки: военный эксперт о ранении ЗалужногоПолитолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию

https://crimea.ria.ru/20230522/eks-razvedchik-ssha-skott-ritter-rossiya-dolzhna-pobedit-1128894004.html

https://crimea.ria.ru/20230522/kak-padenie-artemovska-vliyaet-na-sroki-kontrnastupleniya-vsu--ekspert-1128880148.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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