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Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T18:35
2023-05-24T18:35
эксклюзивы риа новости крым
валерий залужный
алексей живов
мнения
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по "центру принятия решений", заявил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов.Ранее стало РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту под Херсоном в начале мая. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут.По его словам, американские технологии, которые сейчас использует Украина, предполагают очень развитый ситуационный контроль. Необходимо в режиме онлайн следить за всем, что происходит, и корректировать действия армии. И все эти полномочия возложены на главнокомандующего Залужного. На данный момент в украинской армии нет человека, способного его заменить, уверен Живов.Выпадение из колоды фигуры главкома неизбежно приведет к внутриэлитарным войнам, предсказывает военный эксперт. Если кто-то сейчас попытается занять его место, это обязательно будет связано с чередой конфликтов среди руководящих сил в украинской армии."Поэтому они могут быть дезорганизованы достаточно долгое время", - резюмирует собеседник РИА Новости Крым. - Есть вероятность, что наши разведчики очень хорошо сработали, и тот самый удар по "центрам принятия решений", который нам давно обещали, наконец состоялся и был достаточно успешным. Ликвидировать не получилось, но подранили их очень значительно", - заключил Живов.14 мая президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление и "почти готов к успеху". Однако за прошедшие с тех пор уже 10 дней никаких решительных действий на фронте со стороны Украины так и не последовало.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией
https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-zaluzhnyy-ne-vstretilsya-s-glavami-genshtabov-nato--ekspert-1128638284.html
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валерий залужный, алексей живов, мнения, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, вооруженные силы россии, новости, россия, украина
Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного

Контрнаступление ВСУ отсрочили из-за ранения главкома Залужного - мнение

18:35 24.05.2023
 
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по "центру принятия решений", заявил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов.
Ранее стало РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту под Херсоном в начале мая. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут.
"Без Залужного пропадает ключевой коммуникатор, через которого блок НАТО обменивается информацией с украинской армией. Как следствие, это контрнаступление, которого мы ждали еще в начале мая, не началось до сих пор, весьма вероятно, именно потому, что армия Украины сейчас обезглавлена. И обратите внимание, последняя диверсионная работа противника в Белгородской области была не под руководством ВСУ, а под руководством Главного управления разведки Украины, то есть это вообще другое ведомство", - анализирует Живов.
По его словам, американские технологии, которые сейчас использует Украина, предполагают очень развитый ситуационный контроль. Необходимо в режиме онлайн следить за всем, что происходит, и корректировать действия армии. И все эти полномочия возложены на главнокомандующего Залужного. На данный момент в украинской армии нет человека, способного его заменить, уверен Живов.
Выпадение из колоды фигуры главкома неизбежно приведет к внутриэлитарным войнам, предсказывает военный эксперт. Если кто-то сейчас попытается занять его место, это обязательно будет связано с чередой конфликтов среди руководящих сил в украинской армии.
"Поэтому они могут быть дезорганизованы достаточно долгое время", - резюмирует собеседник РИА Новости Крым. - Есть вероятность, что наши разведчики очень хорошо сработали, и тот самый удар по "центрам принятия решений", который нам давно обещали, наконец состоялся и был достаточно успешным. Ликвидировать не получилось, но подранили их очень значительно", - заключил Живов.
14 мая президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление и "почти готов к успеху". Однако за прошедшие с тех пор уже 10 дней никаких решительных действий на фронте со стороны Украины так и не последовало.
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10 мая, 14:24
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Эксклюзивы РИА Новости КрымВалерий ЗалужныйАлексей ЖивовМненияВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУСВОВооруженные силы РоссииНовостиРоссияУкраина
 
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