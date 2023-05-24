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Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного

Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного

Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T18:35

2023-05-24T18:35

2023-05-24T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по "центру принятия решений", заявил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов.Ранее стало РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту под Херсоном в начале мая. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут.По его словам, американские технологии, которые сейчас использует Украина, предполагают очень развитый ситуационный контроль. Необходимо в режиме онлайн следить за всем, что происходит, и корректировать действия армии. И все эти полномочия возложены на главнокомандующего Залужного. На данный момент в украинской армии нет человека, способного его заменить, уверен Живов.Выпадение из колоды фигуры главкома неизбежно приведет к внутриэлитарным войнам, предсказывает военный эксперт. Если кто-то сейчас попытается занять его место, это обязательно будет связано с чередой конфликтов среди руководящих сил в украинской армии."Поэтому они могут быть дезорганизованы достаточно долгое время", - резюмирует собеседник РИА Новости Крым. - Есть вероятность, что наши разведчики очень хорошо сработали, и тот самый удар по "центрам принятия решений", который нам давно обещали, наконец состоялся и был достаточно успешным. Ликвидировать не получилось, но подранили их очень значительно", - заключил Живов.14 мая президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление и "почти готов к успеху". Однако за прошедшие с тех пор уже 10 дней никаких решительных действий на фронте со стороны Украины так и не последовало.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный эксперт ответил на слова генерала ВСУ об "удержании Артемовска"Украинские олигархи не верят в победу Зеленского - что будет дальше"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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валерий залужный, алексей живов, мнения, всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, сво, вооруженные силы россии, новости, россия, украина