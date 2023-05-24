Большой успех российской разведки: военный эксперт о ранении Залужного
Контрнаступление ВСУ отсрочили из-за ранения главкома Залужного - мнение
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ракетная атака, в результате которой был серьезно ранен главком ВСУ Валерий Залужный, - это большой успех российской разведки. Возможно, это тот самый удар по "центру принятия решений", заявил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт и волонтер Алексей Живов.
Ранее стало РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту под Херсоном в начале мая. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, он надолго пропал из эфиров, а после сообщений о его возможной смерти появился лишь по скайпу на несколько минут.
"Без Залужного пропадает ключевой коммуникатор, через которого блок НАТО обменивается информацией с украинской армией. Как следствие, это контрнаступление, которого мы ждали еще в начале мая, не началось до сих пор, весьма вероятно, именно потому, что армия Украины сейчас обезглавлена. И обратите внимание, последняя диверсионная работа противника в Белгородской области была не под руководством ВСУ, а под руководством Главного управления разведки Украины, то есть это вообще другое ведомство", - анализирует Живов.
По его словам, американские технологии, которые сейчас использует Украина, предполагают очень развитый ситуационный контроль. Необходимо в режиме онлайн следить за всем, что происходит, и корректировать действия армии. И все эти полномочия возложены на главнокомандующего Залужного. На данный момент в украинской армии нет человека, способного его заменить, уверен Живов.
Выпадение из колоды фигуры главкома неизбежно приведет к внутриэлитарным войнам, предсказывает военный эксперт. Если кто-то сейчас попытается занять его место, это обязательно будет связано с чередой конфликтов среди руководящих сил в украинской армии.
"Поэтому они могут быть дезорганизованы достаточно долгое время", - резюмирует собеседник РИА Новости Крым. - Есть вероятность, что наши разведчики очень хорошо сработали, и тот самый удар по "центрам принятия решений", который нам давно обещали, наконец состоялся и был достаточно успешным. Ликвидировать не получилось, но подранили их очень значительно", - заключил Живов.
14 мая президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем подтвердил, что Киев продолжает готовить контрнаступление и "почти готов к успеху". Однако за прошедшие с тех пор уже 10 дней никаких решительных действий на фронте со стороны Украины так и не последовало.
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