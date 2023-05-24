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ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным - РИА Новости Крым, 24.05.2023
ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T15:46
2023-05-24T15:46
валерий залужный
всу (вооруженные силы украины)
украина
сво
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту возле села Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.После удара раненного Залужного доставили сначала в Николаев, после чего на вертолете в военный госпиталь в Киеве. Там ему провели трепанацию черепа.Он отметил, что состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета. Поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет."Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", - добавил он.Главком ВСУ Валерий Залужный перестал появлялся на публике почти месяц назад. 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда же ряд СМИ сообщили, что он ранен или даже убит. Вместе с тем в Минобороны Украины заявляли, что он работает и продолжает исполнять свои обязанности.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской областиАрмия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУУдар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
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РИА Новости Крым
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валерий залужный, всу (вооруженные силы украины), украина, сво, вооруженные силы россии, новости
ВСУ обезглавлены: что случилось с Залужным

Главком ВСУ Залужный серьезно ранен при ракетном ударе России под Херсоном - СМИ

15:46 24.05.2023
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил серьезную травму головы и множественные осколочные ранения при российском ракетном ударе, который был нанесен по командному пункту возле села Посад-Покровское под Херсоном в начале мая. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает РИА Новости.
После удара раненного Залужного доставили сначала в Николаев, после чего на вертолете в военный госпиталь в Киеве. Там ему провели трепанацию черепа.
"В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что состояние Залужного осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета. Поэтому продолжать службу главком ВСУ не сможет.
"Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", - добавил он.
Главком ВСУ Валерий Залужный перестал появлялся на публике почти месяц назад. 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда же ряд СМИ сообщили, что он ранен или даже убит. Вместе с тем в Минобороны Украины заявляли, что он работает и продолжает исполнять свои обязанности.
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Валерий ЗалужныйВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаСВОВооруженные силы РоссииНовости
 
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