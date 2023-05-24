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Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
Российские военнослужащие продолжают уничтожать вооружение украинской армии в Херсонской области – очередным артиллерийским ударом ликвидирован зенитный... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T12:40
2023-05-24T12:40
2023-05-24T12:40
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие продолжают уничтожать вооружение украинской армии в Херсонской области – очередным артиллерийским ударом ликвидирован зенитный ракетный комплекс, а также гаубица из числа поставляемых США на вооружение ВСУ. Об этом сообщили в экстренных службах региона."Ночью в районе населенного пункта Музыковка (Херсонская область) артиллерийским ударом была уничтожен ЗРК 9К35 "Стрела-10" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом", – говорится в сообщении.Отметается также, что в районе поселка Ударник Бериславского района области была уничтожена гаубица M777, которая используется странами блока НАТО и поставляется США вооруженным силам Украины в рамках военной помощи.Ранее экс-разведчик морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер заявил, что конфликт на Украине закончился бы "уже завтра", если бы Америка перестала поставлять Киеву вооружение. Он также рассказал, как на ход СВО может повлиять поставка Украине истребителей F-16. Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать ДнепрФотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20230514/strashno-krasivo-krymskie-artilleristy-v-zone-svo-1128666249.html
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Российские силы уничтожают натовское вооружение ВСУ в Херсонской области
Российские военные уничтожают оружие НАТО в Херсонской области