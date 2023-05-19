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Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ
Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ
Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по складам с иностранным оружием и боеприпасами, а также по центрам подготовки подразделений ВСУ и пунктам... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T14:32
2023-05-19T14:50
министерство обороны рф
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по складам с иностранным оружием и боеприпасами, а также по центрам подготовки подразделений ВСУ и пунктам дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены."В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - добавили в Минобороны.Накануне российские войска уничтожили крупные склады иностранной техники и вооружений и пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы ведения боевых действий. 17 мая в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Кроме того, групповым ракетным ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования был поражен крупный склад боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен.В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – ПатрушевШойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направленииВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации
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министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина
Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ

ВС России нанесли удар по складам с иностранным вооружением и центрам подготовки ВСУ

14:32 19.05.2023 (обновлено: 14:50 19.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по складам с иностранным оружием и боеприпасами, а также по центрам подготовки подразделений ВСУ и пунктам дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены",- сообщили в ведомстве.

Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
"В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - добавили в Минобороны.
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Накануне российские войска уничтожили крупные склады иностранной техники и вооружений и пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы ведения боевых действий.
17 мая в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Кроме того, групповым ракетным ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования был поражен крупный склад боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен.
В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.
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