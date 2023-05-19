https://crimea.ria.ru/20230519/voennye-rossii-nanesli-udar-po-skladam-s-inostrannym-vooruzheniem-dlya-vsu-1128828529.html

Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ

Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Армия России нанесла удар по складам с иностранным вооружением для ВСУ

Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по складам с иностранным оружием и боеприпасами, а также по центрам подготовки подразделений ВСУ и пунктам... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:32

2023-05-19T14:50

министерство обороны рф

сво

вооруженные силы россии

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по складам с иностранным оружием и боеприпасами, а также по центрам подготовки подразделений ВСУ и пунктам дислокации украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены."В результате ударов нарушены снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий", - добавили в Минобороны.Накануне российские войска уничтожили крупные склады иностранной техники и вооружений и пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы ведения боевых действий. 17 мая в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении пяти пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киеве. Кроме того, групповым ракетным ударом высокоточного оружия большой дальности морского базирования был поражен крупный склад боеприпасов Украины в Николаеве. Цели были достигнуты, назначенный объект поражен.В ночь на четверг в Киеве, Одессе, Хмельницкой области и других регионах Украины прогремели мощные взрывы. Украинские СМИ сообщали о повреждениях объектов инфраструктуры. Воздушная тревога звучала ночью во всех регионах страны. Местные власти и украинские СМИ также писали о "прилетах" в Винницкой, Харьковской и других областях, однако подробных данных не приводилось.Читайте также на РИА Новости Крым:Радиоактивное облако движется на Европу с Украины – ПатрушевШойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направленииВ России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230519/postavki-ukraine-oruzhiya-iz-evropy-budut-sokraschatsya--prognoz-1128813786.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), россия, украина