https://crimea.ria.ru/20230519/shoygu-posetil-punkt-upravleniya-voyskami-na-zaporozhskom-napravlenii-1128822319.html

Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении

Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток"... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T12:22

2023-05-19T12:22

2023-05-19T13:50

сергей шойгу

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - говорится в сообщении.Шойгу провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность выявления и поражения военной техники и сил противника на основных направлениях группировки. Глава оборонного ведомства поставил задачу командующему и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов ВСУ.Также руководитель Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава."В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область, новости