https://crimea.ria.ru/20230519/shoygu-posetil-punkt-upravleniya-voyskami-na-zaporozhskom-napravlenii-1128822319.html
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток"... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T12:22
2023-05-19T12:22
2023-05-19T13:50
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128822204_0:0:1034:583_1920x0_80_0_0_43af2ee84ab737518fad56d1a54de347.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - говорится в сообщении.Шойгу провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность выявления и поражения военной техники и сил противника на основных направлениях группировки. Глава оборонного ведомства поставил задачу командующему и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов ВСУ.Также руководитель Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава."В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/13/1128822204_94:0:1034:705_1920x0_80_0_0_22e477f056089c5dea9c9cc4571a5c3b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область, новости
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления на Запорожском направлении
12:22 19.05.2023 (обновлено: 13:50 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - говорится в сообщении.
Шойгу провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность выявления и поражения военной техники и сил противника на основных направлениях группировки. Глава оборонного ведомства поставил задачу командующему и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов ВСУ.
Также руководитель Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.
"В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - заключили в ведомстве.
Читайте также на РИА Новости Крым: