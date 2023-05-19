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Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток"... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T12:22
2023-05-19T13:50
сергей шойгу
министерство обороны рф
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - говорится в сообщении.Шойгу провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность выявления и поражения военной техники и сил противника на основных направлениях группировки. Глава оборонного ведомства поставил задачу командующему и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов ВСУ.Также руководитель Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава."В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В России начали производить новейшую авиаракету для нужд спецоперацииШойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперацииВ зону СВО отправят новые танки и вооружение – Минобороны
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сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, запорожская область, новости
Шойгу посетил пункт управления войсками на Запорожском направлении

Шойгу проинспектировал передовой пункт управления на Запорожском направлении

12:22 19.05.2023 (обновлено: 13:50 19.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФМинистр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления группировки войск "Восток" на Запорожском направлении
Министр обороны России Сергей Шойгу на передовом пункте управления группировки войск Восток на Запорожском направлении
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал в зоне проведения спецоперации передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнению российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях", - говорится в сообщении.
Шойгу провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность выявления и поражения военной техники и сил противника на основных направлениях группировки. Глава оборонного ведомства поставил задачу командующему и командирам продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов ВСУ.
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Также руководитель Минобороны обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.
"В завершение работы Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе, ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" и медали "За отвагу", - заключили в ведомстве.
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Сергей ШойгуМинистерство обороны РФСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииЗапорожская областьНовости
 
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