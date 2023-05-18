https://crimea.ria.ru/20230518/eto-bezumie-lukashenko-nazval-kontrnastuplenie-vsu-dezinformatsiey-1128807289.html

"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией

"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией - РИА Новости Крым, 18.05.2023

"Это безумие": Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ дезинформацией

Заявления о грядущем контрнаступлении украинских сил являются дезинформацией, поскольку ВСУ не имеют для этого достаточного потенциала. Такое мнение выразил... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T16:05

2023-05-18T16:05

2023-05-18T17:12

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Заявления о грядущем контрнаступлении украинских сил являются дезинформацией, поскольку ВСУ не имеют для этого достаточного потенциала. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщается на официальном сайте президента Беларусии. Президент подчеркнул, что в условиях вооруженного конфликта любая дезинформация очень опасна, и привел исторический пример, когда в ходе битвы под Сталинградом советская сторона успешно дезинформировала противника и выиграла.Также Лукашенко выразил уверенность, что для прекращения конфликта на Украине стороны должны разработать новый документ для переговоров.Ранее Лукашенко призвал прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права перемещения войск и вооружений с обеих сторон. Однако он выразил мнение, что если Запад в очередной раз попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом, то Россия обязана задействовать всю мощь своего военно-промышленного комплекса и армии для предотвращения эскалации конфликта. Украинская сторона постоянно анонсирует скорое контрнаступление в зоне спецоперации. При этом ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признавался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара.Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ожидания от контрнаступательной кампании Киева в мире переоценены. По его словам, большинство людей "ждут чего-то грандиозного, но это может привести к эмоциональному разочарованию".При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью финскому Yle заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ, которое якобы позволит Киеву "вернуть" Крым. Он считает, что результативность маневров украинской армии во многом будет зависеть от поставок западного оружия. Однако не исключает, что конфликт может иметь затяжной характер и длиться годами или даже десятилетиями.В Москве и Крыму в ответ на все заявления Киева и Запада не раз подчеркивали, что им не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Глава республики Сергей Аксенов отмечал, что Крым готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко объяснил, почему Россия присоединила КрымЛукашенко попросил у Шойгу полных гарантий безопасности для БелоруссииГде и когда возможно украинское наступление

https://crimea.ria.ru/20230410/lukashenko-poprosil-u-shoygu-polnykh-garantiy-bezopasnosti-dlya-belorussii-1128089916.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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