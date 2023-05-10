https://crimea.ria.ru/20230510/gde-i-kogda-vozmozhno-ukrainskoe-nastuplenie-1128641825.html

Где и когда возможно украинское наступление

Где и когда возможно украинское наступление - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Где и когда возможно украинское наступление

Разанонсированное украинское контрнаступление возможно на двух направлениях: Мелитополь на юге и Артемовск (Бахмут) - на севере. Такое мнение в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T20:47

2023-05-10T20:47

2023-05-10T20:47

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всу (вооруженные силы украины)

сво

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алексей подберезкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Разанонсированное украинское контрнаступление возможно на двух направлениях: Мелитополь на юге и Артемовск (Бахмут) - на севере. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. "Попытка прорыва возможна на южном направлении, на Мелитополь. Там уж очень очевидно напрашивается такая возможность. И на севере, на Харьковском направлении. Очень вероятно, что если ситуация в Бахмуте пойдет так, как она сейчас развивается, то они попытаются там устроить двойные клещи. Сейчас вагнеровцы в основном окружают и вытесняют, почти уже уничтожили остатки украинских войск в Бахмуте. Но там сконцентрированы достаточно заметные силы, и они могут, в свою очередь, если фланги у вагнеровцев не будут прикрыты, попытаться окружить штурмовиков. Такой вариант тоже возможен", - предположил эксперт.При этом Подберезкин признал, что сценарии операции могут варьироваться в зависимости от обстановки. А она меняется очень быстро и порой непредсказуемо: "Ситуация меняется очень быстро, потому что идет очень жесткая мясорубка. Масштабы потерь людей, техники и вооруженных сил вполне сопоставимы с картиной, которая была на этом же театре военных действий в 1943 году".По мнению эксперта, украинской стороне нужен "некий политический демарш", политический успех, который оправдал бы поставки вооружений и финансовую помощь со стороны западных стран."Они же воюют за деньги, и как-то им нужно оправдать расходы", - подытожил Подберезкин.Украинское контрнаступление может обернуться масштабным отступлением до самого Львова, сказал недавно в интервью РИА Новости Крым политический обозреватель и военный эксперт Александр Хроленко. Он считает, что украинская армия на данный момент не обладает достаточным количеством войск и вооружения для удачных наступательных действий.Однако при этом, утверждает Хроленко, западные "инвесторы" требуют от украинцев решительных действий. И поэтому они пытаются заменить прорыв на театре военных действий диверсиями, терактами и воздушными атаками на объекты в российском тылу. Эти действия не имеют большого военного значения, однако они активно освещаются в украинской прессе и соцсетях, чтобы поднять упавший боевой дух армии и населения.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть лишь один путь остановить атаки Киева на Россию – экспертНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнениеЗеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма

https://crimea.ria.ru/20230508/globalnaya-katastrofa-na-ukraine-kto-i-dlya-chego-ee-mozhet-gotovit-1128609358.html

россия

украина

мелитополь

артемовск

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

всу (вооруженные силы украины), сво, контрнаступление всу, мнения, алексей подберезкин, россия, украина, мелитополь, артемовск