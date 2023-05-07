https://crimea.ria.ru/20230507/nastuplenie-vsu-mozhet-obernutsya-otstupleniem-do-samogo-lvova---mnenie-1128590471.html

Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение

Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение - РИА Новости Крым, 07.05.2023

Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнение

На Украине и в Вашингтоне виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный... РИА Новости Крым, 07.05.2023

2023-05-07T14:08

2023-05-07T14:08

2023-05-07T14:08

эксклюзивы риа новости крым

украина

контрнаступление всу

сво

россия

мнения

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

александр резников

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/07/1128591213_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d00158ae82884f841741907eef1dc03f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На Украине и в Вашингтоне виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко, комментируя недавние заявления министра обороны Украины относительно контрнаступления ВСУ.Накануне украинский министр обороны Алексей Резников заявил о том, что "ожидания от украинской контрнаступательной кампании в мире переоценены". По словам Хроленко, в Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию."Это совершенно ответственно заявляли сенаторы, которые формируют военную политику США. В частности, там присутствовал генерал Кристофер Каволи, командующий американской армией в Европе и командующий объединенными силами НАТО в Европе. И вот когда высказывания таких людей звучат в Вашингтоне, то становится уже понятно, что Вашингтон и Пентагон возвращаются в реальность", - сказал Хроленко.Украинская сторона все эти месяцы усиленно рекламировала свое контрнаступление, а когда пришло время все-таки наступать, то "выдуманные какие-то речевки, кричалки, пыхтелки и сопелки о том, что Россия должна проиграть на поле боя, никому уже в голову не приходят", объясняет Хроленко.6 мая The Washington Post опубликовала большую статью, в которой попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты издания рассматривают четыре варианта украинских контрнаступательных действий:1. Захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым.2. Атака на полуостров с моря.3. Удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР.4. Удар по Мариуполю через Угледар."В настоящее время против Украины сосредоточено около 500 000 российских военнослужащих, из которых не менее 300 000 находятся на территории Украины", - цитирует Резникова газета.По мнению Хроленко, попытка украинского контрнаступления сейчас может перерасти в "грандиозное контротступление до самого Львова"."Они понимают, что бахмутская мясорубка по сравнению с этим покажется детским садом. Все-таки город Артемовск достаточно застроен многоэтажными домами, которые ВСУ приспосабливали под укрепрайоны. А для того, чтобы наступать, нужно выйти в голое поле. А там противотанковые рвы, надолбы, минные поля, авиация, артиллерия, там просто ад. И все это прекрасно понимают", - подытожил Хроленко.Ранее в США предложили план раздела Украины между Польшей и Россией. По мнению крымского политолога Андрея Никифорова, осуществление этого плана пока невозможно, но сам факт публичного обсуждения таких идей говорит о многом.На Донбассе за 9 лет от преступлений киевских властей пострадали уже 126 тысяч человек, озвучил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Ущерб от повреждения гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР оценивается больше чем в 228 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеРой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасностьПольский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ в случае контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

украина

россия

сша

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

украина, контрнаступление всу, сво, россия, мнения, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, александр резников, сша, армия и флот, крым, безопасность республики крым и севастополя