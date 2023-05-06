https://crimea.ria.ru/20230506/ot-prestupleniy-kieva-postradali-svyshe-126-tysyach-zhiteley-donbassa--sk-1128573620.html

От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК

От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК - РИА Новости Крым, 06.05.2023

От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК

Больше 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений, совершенных киевской властью в период с 2014 года. Такие цифры озвучил председатель Следкома РФ... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T10:30

2023-05-06T10:30

2023-05-06T10:30

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

всу (вооруженные силы украины)

сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений, совершенных киевской властью в период с 2014 года. Такие цифры озвучил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии >>Бастрыкин указал, что украинские боевики убивают мирных людей из-за низкого уровня владения украинским языком или из-за национальной ненависти. Действия украинских националистов также нанесли урон гражданской инфраструктуре ДНР и ЛНР, ущерб оценивается больше чем в 228 млн рублей. Оценка ущерба ведется.Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены >>По словам Бастрыкина, в общей сложности за девять лет следствием возбуждено почти три тысячи уголовных дел, связных с преступной деятельностью киевского режима в Донбассе. Фигурантами уголовных производств на сегодня являются 716 человек – это представители военного и политического руководства Киева, и участники радикальных националистических групп, и силовики.В одно общее дело о применении ВСУ запрещенных средств и методов войны, объединено 1 284 уголовных производства, в которых говорится об обстрелах мирных жителей ракетами "Точка-У", РСЗО применении тяжелого наступательного вооружения.Читаете также на РИА Новости Крым:За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО – ЗахароваНовый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен – Пушилин"Ходим в кино и театр": как сегодня живет молодежь Донецка

https://crimea.ria.ru/20230428/kak-spasti-donbass-ot-ekologicheskoy-katastrofy-1128427870.html

https://crimea.ria.ru/20230419/s-fevralya-2022-goda-vsu-ubili-46-tysyach-mirnykh-grazhdan-1128261011.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, происшествия, новости