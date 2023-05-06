https://crimea.ria.ru/20230506/ot-prestupleniy-kieva-postradali-svyshe-126-tysyach-zhiteley-donbassa--sk-1128573620.html
От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК
От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК - РИА Новости Крым, 06.05.2023
От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК
Больше 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений, совершенных киевской властью в период с 2014 года. Такие цифры озвучил председатель Следкома РФ... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T10:30
2023-05-06T10:30
2023-05-06T10:30
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
всу (вооруженные силы украины)
сво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Больше 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений, совершенных киевской властью в период с 2014 года. Такие цифры озвучил председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии >>Бастрыкин указал, что украинские боевики убивают мирных людей из-за низкого уровня владения украинским языком или из-за национальной ненависти. Действия украинских националистов также нанесли урон гражданской инфраструктуре ДНР и ЛНР, ущерб оценивается больше чем в 228 млн рублей. Оценка ущерба ведется.Трагедия в Перевальске: при обстреле остановки трое погибли и 15 ранены >>По словам Бастрыкина, в общей сложности за девять лет следствием возбуждено почти три тысячи уголовных дел, связных с преступной деятельностью киевского режима в Донбассе. Фигурантами уголовных производств на сегодня являются 716 человек – это представители военного и политического руководства Киева, и участники радикальных националистических групп, и силовики.В одно общее дело о применении ВСУ запрещенных средств и методов войны, объединено 1 284 уголовных производства, в которых говорится об обстрелах мирных жителей ракетами "Точка-У", РСЗО применении тяжелого наступательного вооружения.Читаете также на РИА Новости Крым:За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО – ЗахароваНовый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен – Пушилин"Ходим в кино и театр": как сегодня живет молодежь Донецка
https://crimea.ria.ru/20230428/kak-spasti-donbass-ot-ekologicheskoy-katastrofy-1128427870.html
https://crimea.ria.ru/20230419/s-fevralya-2022-goda-vsu-ubili-46-tysyach-mirnykh-grazhdan-1128261011.html
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, происшествия, новости
От преступлений Киева пострадали свыше 126 тысяч жителей Донбасса – СК
Бастрыкин: более 126 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева за 9 лет