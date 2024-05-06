https://crimea.ria.ru/20240506/iz-kitaya--v-krym-chto-prines-rossii-svyatitel-guriy-karpov-1137067350.html

Из Китая – в Крым: что принес России святитель Гурий Карпов

Из Китая – в Крым: что принес России святитель Гурий Карпов - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Из Китая – в Крым: что принес России святитель Гурий Карпов

Он принес востоку духовное просвещение, России – дружбу с Китаем, а Крыму – высокообразованное священство. Священник по образу и подобию, книгочей и этнограф –... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T07:02

2024-05-06T07:02

2024-05-06T07:02

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Он принес востоку духовное просвещение, России – дружбу с Китаем, а Крыму – высокообразованное священство. Священник по образу и подобию, книгочей и этнограф – многое сочеталось в этом удивительном человеке. Он помогает Крыму и после смерти.О долгой жизни канонизированного святителя, так много сделавшего в том числе и для Крыма, рассказывают его дела.Монах по обетуОдин из самых известных священников Крыма прошлого времени – причисленный к лику святых преосвященный Гурий (Карпов), третий глава Таврической епархии, чьи старания и труды на благо полуострова сложно переоценить.Гурий (в миру Григорий) Карпов происходил из духовного сословия и родился в Саратове. И дед, и отец будущего святого были священниками. Окончив Саратовскую семинарию, поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию.По окончании академии со степенью кандидата богословия тут же подает прошение присоединиться к Пекинской миссии - церковно-политическому представительству России в Китае. Так, в 1839 году Гурий Карпов оказывается далеко на востоке, где в общей сложности он прожил около двадцати лет – сначала просто членом миссии, а потом и ее начальником.За время пребывания в Китае он основательно изучил китайский и маньчжурский языки, свободно читал, писал и говорил на них и перевел на китайский многие богослужебные и книги Ветхого и Нового заветов. До сих пор его переводы считаются каноническими.Священник-дипломатПомимо духовной работы была и научная, и дипломатическая. По воспоминаниям современников, Гурия очень часто можно было застать в кабинете над чтением или писанием разных заметок, а в кабинете у него то тут, то там высились стопки исписанных бумаг.Владыка не раз говорил, что из собранного им в Китае материала составятся два огромных тома и что в них найдется немало никому не известных фактов о жизни китайцев. Он мечтал уйти на покой в монастырь, чтобы обработать собранный материал, но в конце жизни так и не смог осуществить своей мечты. А после кончины архиепископа Гурия огромный собранный им материал был, к сожалению, утерян.Святитель приложил огромные усилия к расширению владений Российской империи на Дальнем Востоке. Он принимал деятельное участие в трудах и переговорах России с китайскими властями по вопросу о присоединении к империи Амурской области и Уссурийского края, способствовавшего сухопутной торговле со странами востока."В бытность мою посланником в Пекине в 1859 – 60 годах, он состоял начальником Пекинской духовной миссии и был главнейшим помощником моим в трудных моих обязанностях при переговорах с китайскими сановниками. Знание отцом Гурием маньчжурского и китайского языков принесло мне огромную пользу", - вспоминал чрезвычайный посланник русского правительства в Китае граф Игнатьев.Заслуги русского монаха оценили и китайцы: в знак особого уважения ему подарили богатейшее собрание буддийских трактатов на тибетском языке стоимостью свыше пятнадцати тысяч рублей серебром. Такого книжного сокровища в то время не имела не имела ни одна из европейских библиотек.Отечество же положило начальнику Духовной миссии после его отставки значительную пожизненную пенсию."Он был одним из лучших собеседников. Сведения его были самые разносторонние, сердце отзывчивое на все доброе. На слова вообще он был скуп, но зато каждое выражение его было, так сказать, отлито в отчетливую форму. Таков он был и на письме". - по воспоминаниям И. Палимпестова.Духовное просвещение ТавридыПосле Пекинской миссии Гурий (Карпов) летом 1866 года был хиротонисан во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии. Там, как и в Китае, его стезя в Татарстане - миссионерство. Правда, уже через год его переводят в Крым и назначают епископом Таврическим и Симферопольским. Последние 14 лет своей жизни Гурий (Карпов) служит духовному просвещению Тавриды.В то время на части современных Херсонской и Запорожской областей, а также Крымском полуострове были распространены расколы. Баптисты, молокане, скопцы… Всех их надо было возвращать в лоно православной Церкви.Владыка принял мгновенное решение: епархии нужны грамотные священники. В итоге попечениями нового епископа на полуострове открывается духовная семинария и два духовных училища – мужское и женское.Но и здесь были препоны. Сначала семинарию открыть не разрешил Синод. Но деятельный владыка добился аудиенции императора, отдыхавшего в Крыму."Таврические епархиальные ведомости" сообщали: "Государь Император изволил принимать в Ливадии Преосвященного Гурия, Епископа Таврического. Благосклонно выслушав всеподданнейше принесенную Преосвященным благодарность за оказанную духовенству Таврической епархии милость в разрешении иметь свою семинарию, Его Императорское Величество изволил сказать следующие достопамятные слова: “Я рад, что это устроилось. Надеюсь, что дело это пойдет у Вас в порядке; что Ваша семинария даст людей полезных, добрых, истинных пастырей”.В семинарии Гурий (Карпов) на собственные средства основывает антисектантскую кафедру, оплачивая труд преподавателей, а также поддерживает материально тех семинаристов, кто в этом нуждался.Именно своему излюбленному детищу — Таврической духовной семинарии — завещал святитель свою обширную, уникальную, библиотеку в 1700 наименований, которая по тем временам оценивалась в 25 тысяч рублей. Среди редчайших книг была Библия Мартина Лютера, изданная в 1729 году на немецком языке в переплете из телячьей кожи, книги, написанные Конфуцием, китайские издания на рисовой бумаге.Святой "строитель" собораИменно при святителе Гурии расширили и немного перестроили Александро-Невский собор. Всего к концу архипастырского служения владыки Гурия в Таврической епархии насчитывалось 286 храмов, тогда как в начале этого служения их было только 120.Архиепископ Гурий скончался в Симферополе 17 марта 1882 года и был погребен в склепе симферопольского Александро-Невского собора.В 1929 году, перед большевистским подрывом храма, останки настоятеля и нескольких других, похороненных в церковной ограде священников, перенесли на кладбище к другой церкви. Как утверждают свидетели, мощи Гурия Карпова при перезахоронении были нетленны.В 2008 году Гурий (Карпов) был прославлен в лике местночтимых святых решением Священного синода УПЦ МП. День памяти святителя - 17 марта. В 2008 году мощи святителя Гурия были перенесены с кладбища в Петропавловский, а в 2016 – в Александро-Невский собор, нижний храм которого освящен в его честь.Стоит особо отметить, что жители Симферополя почитали святителя Гурия и до его канонизации, существуют многочисленные свидетельства исцелений по молитвам святому.В настоящее время в Симферополе одна из новых улиц названа именем святителя, есть намерение установить памятник прославленному архиепископу в центре крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Крымской епархииШвейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронту

https://crimea.ria.ru/20240505/v-chest-svyatogo-russkogo-knyazya-glavnyy-sobor-simferopolya--gody-i-sudby-1136131070.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, православие, религия, общество, китай, гурий (карпов), культура, таврическая губерния