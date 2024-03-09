https://crimea.ria.ru/20240309/12-golosov-pod-kupolom-o-chem-poet-arkhiereyskiy-khor-tavricheskoy-eparkhii-1135523640.html
12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии
12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии - РИА Новости Крым, 09.03.2024
12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии
Могут ли профессионалы спеться с любителями? Спеться в буквальном смысле слова. Да так, чтобы их с замиранием слушала не только вся Республика, но и Россия?... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T20:25
2024-03-09T20:25
2024-03-09T20:38
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Могут ли профессионалы спеться с любителями? Спеться в буквальном смысле слова. Да так, чтобы их с замиранием слушала не только вся Республика, но и Россия? Могут. В хоре духовной музыки самого большого храма Крыма – собора Александра Невского.Хор собора стали создавать тогда, когда в еще строящемся храме начались богослужения. Мужской хор был мечтой митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Первыми хористами стали семинаристы Таврической духовной семинарии, потом в коллектив вошли профессиональные музыканты.Сейчас в хоре есть и хористы с консерваторским образованием, и просто те, кого Бог не обделил талантом, безо всяких "корочек".Антон учился в филиале Почаевской духовной семинарии. Регент – это, возможно, его наследственное."Есть сведения, что мой прадед в Винницкой области в селе был дьяком в церкви. Но тут надо уточнить, был он дьяком как церковный певчий или диаконом? Пока это узнать, к сожалению, возможности нет", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.История того, как сам Антон стал регентом – немного таинственная. После школы он поступал в семинарию, хоть и сдал все экзамены на отлично, в это учебное заведение не попал. Но, не имеющего музыкального образования, его взяли в регентское училище. Пути Господни неисповедимы!Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму >>Под святым покровительствомНа клиросе Александро-Невского собора над певчими – фрески святых, покровительствующих составителям духовных стихов, духовной музыки и певчим: Роман Сладкопевец, Косьма Маюмский, Иосиф Песнописец, Иоанн Кукузель и другие:И теперь на поющих пристально со стен смотрят те, кто создавал каноны и ектении. "Спрятанный" на клиросе хор верующим снизу из храма почти не виден. Голоса, как будто спускающиеся на людей сверху, подобраны тщательно - от самых высоких теноров до низких басов."Считается, что мужской хор – это лучшее, что может быть в музыке", - говорит Антон: "Конечно, есть определенные сложности в его жизнедеятельности. Есть соблазн все-таки привлечь женские голоса, ведь классическая церковная музыка изначально писалась для смешанных хоров. Иногда, в праздник Александра Невского, который бывает два раза в год, и на день памяти святителя Гурия мы собираемся вместе с молодежным епархиальным хором, больше 30 человек. Получается "вкусно".Самый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в Симферополе >>Быть в хоре – занятие не из легких. Нужны не только вокальные данные, но и определенная артикуляция, люди в храме должны понимать слова – не самые легкие, потому что на старославянском."Бич церковных хоров, это когда в храме, что бы хор ни пел, все равно все слышат "Господи, помилуй", - шутит регент.Два тысячелетия духовной музыкиАнтон своими хористами руководит достаточно жестко – это мы видели и на репетиции, и во время литургии. Старший регент говорит, что тем 12 вокалистам, кто поет в архиерейском хоре, сложно относится к хору как к работе, а не как к хобби.Если можно так выразится, программа литургии, которой тоже бывает несколько разных видов, регентом составляется из разных произведений разных композиторов. За два часа богослужения можно услышать и древнее византийское песнопение, и то, что сочинили в Афонском монастыре, и музыку, рожденную в северных русских обителях, и, безусловно, духовную классику – сочинения Чеснокова, Бортнянского, Львовского, Витковского.В выборе репертуара Антон отдает предпочтение композиторам, которые были священниками: потому что они сами служили и переживали это религиозное чувство и, соответственно, писали музыку, которая подходит для конкретного момента богослужения.Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК >>"Есть определенные принципы с точки зрения музыки, чтобы стили сочетались, но иногда нужно взбодрить слушающих, создать некие перепады настроения, чтобы легко слушалось. Моя задача - сделать так, чтобы человек после богослужения как голубь вылетал из храма, в приподнятом настроении шел домой в этот воскресный день".Песня как миссионерствоДуховные песнопения архиерейский хор репетирует в храме. Но есть в его репертуаре и светские песни – на стихи Есенина, Дербенева, Ножкина, песни из советских кинофильмов, народные казачьи и белорусские, колядки. Фурор на одном из фестивалей, в котором участвовал хор, вызвало исполнение гимна города-героя "Легендарный Севастополь".Антон Марущак рассказывает, что архиерейский хор уже неоднократно принимали участие в проекте Тимура Ведерникова "Музыка вместе", свет уже увидела песня "С чего начинается родина". Еще несколько других – в монтаже.А еще у хора в репертуаре есть одна из любимых песен митрополита Симферопольского и Крымского Тихона из репертуара ранней Аллы Пугачевой – "Это мир придуман не нами".В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире >>Архиерейский хор активно участвует в культурных мероприятиях Крыма - фестивалях, праздничных и благотворительных мероприятиях. А вот собственный концерт был у них только один – осенью прошлого года: сложно не только с помещениями, но и воедино собрать всех участников, ведь половина из них трудятся на своей основной работе, говорит регент.Из Крыма 12 хористов и регент дважды ездили в Красноярск – для участия в фестивале мужских хоров в Красноярске."Я положительно отношусь к исполнению духовными хорами светской музыки. Считаю, что таким образом можно заинтересовать и привить любовь к христианству. На Олимпиаде в Сочи кто пел гимн? Хор Московского Сретенского монастыря. Я тоже хочу до такого уровня дойти", - ставит перед собой цели Антон.В свободное от хора время регент Антон Марушак … тоже слушает музыку: дома, в машине, всегда и везде."Все, кроме современной попсы, слушаю. Все, что красиво. На прошлых выходных, например, меня кидало от "Ундервуда" до Хворостовского. Что поделать, я меломан".Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
https://crimea.ria.ru/20240308/khlebom-i-slovom-kak-zhenskiy-monastyr-pomogaet-boytsam-svo-na-khersonschine-1135504647.html
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
культура, крым, авторы, православие, религия, симферополь
Могут ли профессионалы спеться с любителями? Спеться в буквальном смысле слова. Да так, чтобы их с замиранием слушала не только вся Республика, но и Россия? Могут. В хоре духовной музыки самого большого храма Крыма – собора Александра Невского.
Хор собора стали создавать тогда, когда в еще строящемся храме начались богослужения. Мужской хор был мечтой митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Первыми хористами стали семинаристы Таврической духовной семинарии, потом в коллектив вошли профессиональные музыканты.
Сейчас в хоре есть и хористы с консерваторским образованием, и просто те, кого Бог не обделил талантом, безо всяких "корочек".
"Это коллаборация из профессиональных музыкантов и людей, которые просто любят церковное хоровое пение, в частности, мужское. У нас есть Алексей, полковник Росгвардии, недавно вернувшийся из зоны СВО, сварщик, водитель, люди других совершенно разных профессий", - рассказывает старший регент архирейского хора Антон Марущак.
Антон учился в филиале Почаевской духовной семинарии. Регент – это, возможно, его наследственное.
"Есть сведения, что мой прадед в Винницкой области в селе был дьяком в церкви. Но тут надо уточнить, был он дьяком как церковный певчий или диаконом? Пока это узнать, к сожалению, возможности нет", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым
.
История того, как сам Антон стал регентом – немного таинственная. После школы он поступал в семинарию, хоть и сдал все экзамены на отлично, в это учебное заведение не попал. Но, не имеющего музыкального образования, его взяли в регентское училище. Пути Господни неисповедимы!
Под святым покровительством
На клиросе Александро-Невского собора над певчими – фрески святых, покровительствующих составителям духовных стихов, духовной музыки и певчим: Роман Сладкопевец, Косьма Маюмский, Иосиф Песнописец, Иоанн Кукузель и другие:
"Когда собор расписывали, я попросил: давайте подойдем к этому делу с умом. У нас теперь есть изображение одного святого, который состоит в лике крымских святых – Иосифа Песнописца, закончившего свою жизнь в Инкерманских каменоломнях".
И теперь на поющих пристально со стен смотрят те, кто создавал каноны и ектении. "Спрятанный" на клиросе хор верующим снизу из храма почти не виден. Голоса, как будто спускающиеся на людей сверху, подобраны тщательно - от самых высоких теноров до низких басов.
"Считается, что мужской хор – это лучшее, что может быть в музыке", - говорит Антон: "Конечно, есть определенные сложности в его жизнедеятельности. Есть соблазн все-таки привлечь женские голоса, ведь классическая церковная музыка изначально писалась для смешанных хоров. Иногда, в праздник Александра Невского, который бывает два раза в год, и на день памяти святителя Гурия мы собираемся вместе с молодежным епархиальным хором, больше 30 человек. Получается "вкусно".
Быть в хоре – занятие не из легких. Нужны не только вокальные данные, но и определенная артикуляция, люди в храме должны понимать слова – не самые легкие, потому что на старославянском.
"Бич церковных хоров, это когда в храме, что бы хор ни пел, все равно все слышат "Господи, помилуй", - шутит регент.
Два тысячелетия духовной музыки
Антон своими хористами руководит достаточно жестко – это мы видели и на репетиции, и во время литургии. Старший регент говорит, что тем 12 вокалистам, кто поет в архиерейском хоре, сложно относится к хору как к работе, а не как к хобби.
"На данном историческом этапе нашего развития это больше похоже, к сожалению, на творческую самодеятельность, нежели на работу. Да, хористы выкладываются полностью, но их надо держать, потому что они приходят в субботу-воскресенье и очень рады друг друга видеть, им сложно сосредоточиться. Это мешает".
Если можно так выразится, программа литургии, которой тоже бывает несколько разных видов, регентом составляется из разных произведений разных композиторов. За два часа богослужения можно услышать и древнее византийское песнопение, и то, что сочинили в Афонском монастыре, и музыку, рожденную в северных русских обителях, и, безусловно, духовную классику – сочинения Чеснокова, Бортнянского, Львовского, Витковского.
В выборе репертуара Антон отдает предпочтение композиторам, которые были священниками: потому что они сами служили и переживали это религиозное чувство и, соответственно, писали музыку, которая подходит для конкретного момента богослужения.
"Есть определенные принципы с точки зрения музыки, чтобы стили сочетались, но иногда нужно взбодрить слушающих, создать некие перепады настроения, чтобы легко слушалось. Моя задача - сделать так, чтобы человек после богослужения как голубь вылетал из храма, в приподнятом настроении шел домой в этот воскресный день".
Песня как миссионерство
Духовные песнопения архиерейский хор репетирует в храме. Но есть в его репертуаре и светские песни – на стихи Есенина, Дербенева, Ножкина, песни из советских кинофильмов, народные казачьи и белорусские, колядки. Фурор на одном из фестивалей, в котором участвовал хор, вызвало исполнение гимна города-героя "Легендарный Севастополь".
Антон Марущак рассказывает, что архиерейский хор уже неоднократно принимали участие в проекте Тимура Ведерникова "Музыка вместе", свет уже увидела песня "С чего начинается родина". Еще несколько других – в монтаже.
А еще у хора в репертуаре есть одна из любимых песен митрополита Симферопольского и Крымского Тихона из репертуара ранней Аллы Пугачевой – "Это мир придуман не нами".
Архиерейский хор активно участвует в культурных мероприятиях Крыма - фестивалях, праздничных и благотворительных мероприятиях. А вот собственный концерт был у них только один – осенью прошлого года: сложно не только с помещениями, но и воедино собрать всех участников, ведь половина из них трудятся на своей основной работе, говорит регент.
Из Крыма 12 хористов и регент дважды ездили в Красноярск – для участия в фестивале мужских хоров в Красноярске.
"Это очень значимое событие в хоровой жизни страны. Фестиваль международный, очень много участников из других стран. Было очень приятно получить приглашение на второй фестиваль, так как из участников первого фестиваля было приглашено только пять для второго".
"Я положительно отношусь к исполнению духовными хорами светской музыки. Считаю, что таким образом можно заинтересовать и привить любовь к христианству. На Олимпиаде в Сочи кто пел гимн? Хор Московского Сретенского монастыря. Я тоже хочу до такого уровня дойти", - ставит перед собой цели Антон.
В свободное от хора время регент Антон Марушак … тоже слушает музыку: дома, в машине, всегда и везде.
"Все, кроме современной попсы, слушаю. Все, что красиво. На прошлых выходных, например, меня кидало от "Ундервуда" до Хворостовского. Что поделать, я меломан".
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