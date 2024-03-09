https://crimea.ria.ru/20240309/12-golosov-pod-kupolom-o-chem-poet-arkhiereyskiy-khor-tavricheskoy-eparkhii-1135523640.html

12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии

12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии - РИА Новости Крым, 09.03.2024

12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Таврической епархии

Могут ли профессионалы спеться с любителями? Спеться в буквальном смысле слова. Да так, чтобы их с замиранием слушала не только вся Республика, но и Россия?... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T20:25

2024-03-09T20:25

2024-03-09T20:38

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Могут ли профессионалы спеться с любителями? Спеться в буквальном смысле слова. Да так, чтобы их с замиранием слушала не только вся Республика, но и Россия? Могут. В хоре духовной музыки самого большого храма Крыма – собора Александра Невского.Хор собора стали создавать тогда, когда в еще строящемся храме начались богослужения. Мужской хор был мечтой митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Первыми хористами стали семинаристы Таврической духовной семинарии, потом в коллектив вошли профессиональные музыканты.Сейчас в хоре есть и хористы с консерваторским образованием, и просто те, кого Бог не обделил талантом, безо всяких "корочек".Антон учился в филиале Почаевской духовной семинарии. Регент – это, возможно, его наследственное."Есть сведения, что мой прадед в Винницкой области в селе был дьяком в церкви. Но тут надо уточнить, был он дьяком как церковный певчий или диаконом? Пока это узнать, к сожалению, возможности нет", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.История того, как сам Антон стал регентом – немного таинственная. После школы он поступал в семинарию, хоть и сдал все экзамены на отлично, в это учебное заведение не попал. Но, не имеющего музыкального образования, его взяли в регентское училище. Пути Господни неисповедимы!Раскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму >>Под святым покровительствомНа клиросе Александро-Невского собора над певчими – фрески святых, покровительствующих составителям духовных стихов, духовной музыки и певчим: Роман Сладкопевец, Косьма Маюмский, Иосиф Песнописец, Иоанн Кукузель и другие:И теперь на поющих пристально со стен смотрят те, кто создавал каноны и ектении. "Спрятанный" на клиросе хор верующим снизу из храма почти не виден. Голоса, как будто спускающиеся на людей сверху, подобраны тщательно - от самых высоких теноров до низких басов."Считается, что мужской хор – это лучшее, что может быть в музыке", - говорит Антон: "Конечно, есть определенные сложности в его жизнедеятельности. Есть соблазн все-таки привлечь женские голоса, ведь классическая церковная музыка изначально писалась для смешанных хоров. Иногда, в праздник Александра Невского, который бывает два раза в год, и на день памяти святителя Гурия мы собираемся вместе с молодежным епархиальным хором, больше 30 человек. Получается "вкусно".Самый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в Симферополе >>Быть в хоре – занятие не из легких. Нужны не только вокальные данные, но и определенная артикуляция, люди в храме должны понимать слова – не самые легкие, потому что на старославянском."Бич церковных хоров, это когда в храме, что бы хор ни пел, все равно все слышат "Господи, помилуй", - шутит регент.Два тысячелетия духовной музыкиАнтон своими хористами руководит достаточно жестко – это мы видели и на репетиции, и во время литургии. Старший регент говорит, что тем 12 вокалистам, кто поет в архиерейском хоре, сложно относится к хору как к работе, а не как к хобби.Если можно так выразится, программа литургии, которой тоже бывает несколько разных видов, регентом составляется из разных произведений разных композиторов. За два часа богослужения можно услышать и древнее византийское песнопение, и то, что сочинили в Афонском монастыре, и музыку, рожденную в северных русских обителях, и, безусловно, духовную классику – сочинения Чеснокова, Бортнянского, Львовского, Витковского.В выборе репертуара Антон отдает предпочтение композиторам, которые были священниками: потому что они сами служили и переживали это религиозное чувство и, соответственно, писали музыку, которая подходит для конкретного момента богослужения.Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК >>"Есть определенные принципы с точки зрения музыки, чтобы стили сочетались, но иногда нужно взбодрить слушающих, создать некие перепады настроения, чтобы легко слушалось. Моя задача - сделать так, чтобы человек после богослужения как голубь вылетал из храма, в приподнятом настроении шел домой в этот воскресный день".Песня как миссионерствоДуховные песнопения архиерейский хор репетирует в храме. Но есть в его репертуаре и светские песни – на стихи Есенина, Дербенева, Ножкина, песни из советских кинофильмов, народные казачьи и белорусские, колядки. Фурор на одном из фестивалей, в котором участвовал хор, вызвало исполнение гимна города-героя "Легендарный Севастополь".Антон Марущак рассказывает, что архиерейский хор уже неоднократно принимали участие в проекте Тимура Ведерникова "Музыка вместе", свет уже увидела песня "С чего начинается родина". Еще несколько других – в монтаже.А еще у хора в репертуаре есть одна из любимых песен митрополита Симферопольского и Крымского Тихона из репертуара ранней Аллы Пугачевой – "Это мир придуман не нами".В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире >>Архиерейский хор активно участвует в культурных мероприятиях Крыма - фестивалях, праздничных и благотворительных мероприятиях. А вот собственный концерт был у них только один – осенью прошлого года: сложно не только с помещениями, но и воедино собрать всех участников, ведь половина из них трудятся на своей основной работе, говорит регент.Из Крыма 12 хористов и регент дважды ездили в Красноярск – для участия в фестивале мужских хоров в Красноярске."Я положительно отношусь к исполнению духовными хорами светской музыки. Считаю, что таким образом можно заинтересовать и привить любовь к христианству. На Олимпиаде в Сочи кто пел гимн? Хор Московского Сретенского монастыря. Я тоже хочу до такого уровня дойти", - ставит перед собой цели Антон.В свободное от хора время регент Антон Марушак … тоже слушает музыку: дома, в машине, всегда и везде."Все, кроме современной попсы, слушаю. Все, что красиво. На прошлых выходных, например, меня кидало от "Ундервуда" до Хворостовского. Что поделать, я меломан".Читайте также на РИА Новости Крым:Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВОВ зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священниковЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

культура, крым, авторы, православие, религия, симферополь