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В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире - РИА Новости Крым, 09.03.2024
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В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире
В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире - РИА Новости Крым, 09.03.2024
В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире
Основными составляющими священного месяца Рамадан, который в этом году начинается 10 марта, для мусульман является пост и молитва. Верующие просят Всевышнего о... РИА Новости Крым, 09.03.2024
2024-03-09T07:45
2024-03-09T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Основными составляющими священного месяца Рамадан, который в этом году начинается 10 марта, для мусульман является пост и молитва. Верующие просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.Основным элементом этого священного месяца является пост. Мусульмане не должны ни есть, ни пить от рассвета до заката. При этом, должно происходить и духовное очищение, объяснил собеседник."Нужно просить Всевышнего, чтобы оберегал от различных греховных поступков. Одна из важных вещей в этот период – быть послушным, не грешить. В этот священный месяц нужно обращаться в молитве к Всевышнему, чтобы он нас оберегал и не позволял нам делать какие-то глупости, чтобы мы делали хорошие поступки", - отметил Аджимамбетов.По его словам, по окончанию поста, который продлится 30 дней, состоится большой мусульманский праздник Ураза Байрам, "когда после праздничного Намаза люди собираются, посещают кладбища, идут к старшим – целуют им руки, детям раздают подарки, проводятся различные массовые праздники для детей и взрослых".Не останутся без праздника и мусульмане с новых территорий. В частности, большая мусульманская община находится в Новоалексеевке Херсонской области.Ранее в комментарии РИА Новости Крым Айдер Аджимамбетов, рассказал, что Духовное управление мусульман Крыма уже работает с общинами единоверцев из новых регионов Российской Федерации. Сейчас ведется работа по ремонту и восстановлению мечети в селе Новоалексеевка Херсонской области, кроме того, около десяти мусульманских общин Херсонской и Запорожской областей изъявили желание войти в состав Духовного управления мусульман Крыма.Священный месяц Рамадан – это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц поста заканчивается праздником разговения – Ураза-байрам.В России в 2024 году Рамадан наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМКСамый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеРаскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму
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мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), рамадан, айдер аджимамбетов, религия, крым, новости крыма, крымские татары, общество
В священный месяц Рамадан мусульмане Крыма будут молиться о мире

В священный месяц Рамадан мусульмане Крыму будут просить Всевышнего о мире и благополучии

07:45 09.03.2024 (обновлено: 09:03 09.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevНачало месяца Рамадана в Крыму
Начало месяца Рамадана в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Основными составляющими священного месяца Рамадан, который в этом году начинается 10 марта, для мусульман является пост и молитва. Верующие просят Всевышнего о мире и благополучии и стараются не грешить. Об этом в комментарии РИА Новости Крым напомнил ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.

"Сейчас начинается священный месяц, который у нас, у крымских татар, называется Рамадан. Будут проходить ночные молитвы. В этот священный месяц мусульмане постятся, молятся о том, чтобы все было благополучно, чтобы мир был везде", - сказал он.

Основным элементом этого священного месяца является пост. Мусульмане не должны ни есть, ни пить от рассвета до заката. При этом, должно происходить и духовное очищение, объяснил собеседник.
"Нужно просить Всевышнего, чтобы оберегал от различных греховных поступков. Одна из важных вещей в этот период – быть послушным, не грешить. В этот священный месяц нужно обращаться в молитве к Всевышнему, чтобы он нас оберегал и не позволял нам делать какие-то глупости, чтобы мы делали хорошие поступки", - отметил Аджимамбетов.
По его словам, по окончанию поста, который продлится 30 дней, состоится большой мусульманский праздник Ураза Байрам, "когда после праздничного Намаза люди собираются, посещают кладбища, идут к старшим – целуют им руки, детям раздают подарки, проводятся различные массовые праздники для детей и взрослых".
Не останутся без праздника и мусульмане с новых территорий. В частности, большая мусульманская община находится в Новоалексеевке Херсонской области.
"Наш имам, который ездит туда, и местная община позже определят, в каком формате пройдут мероприятия. Все-таки там военное положение, массовые мероприятия ограничены. Но будем так все реализовать, чтобы мусульмане там тоже смогли почувствовать праздник, который состоится через месяц", - уточнил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым Айдер Аджимамбетов, рассказал, что Духовное управление мусульман Крыма уже работает с общинами единоверцев из новых регионов Российской Федерации. Сейчас ведется работа по ремонту и восстановлению мечети в селе Новоалексеевка Херсонской области, кроме того, около десяти мусульманских общин Херсонской и Запорожской областей изъявили желание войти в состав Духовного управления мусульман Крыма.
Священный месяц Рамадан – это время строгого поста, усиленной молитвы и особо активной благотворительности. Месяц также называют Рамазаном. Разница в букве обуславливается языком: по-арабски Рамадан, тюркские же народы называют этот месяц Рамазан. В этот период приверженцы ислама должны в светлое время суток отказаться от еды и питья. Принимать пищу можно только до восхода солнца (сухур) и после наступления темноты (ифтар). Месяц поста заканчивается праздником разговения – Ураза-байрам.
В России в 2024 году Рамадан наступит 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 11 марта, а последний продлится до вечера 8 апреля.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)РамаданАйдер АджимамбетовРелигияКрымНовости КрымаКрымские татарыОбщество
 
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