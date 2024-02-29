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Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
Около десяти мусульманских общин Херсонской и Запорожской областей изъявили желание войти в состав Духовного управления мусульман Крыма. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T14:45
2024-02-29T14:45
2024-02-29T14:45
думк (духовное управление мусульман крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Около десяти мусульманских общин Херсонской и Запорожской областей изъявили желание войти в состав Духовного управления мусульман Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.Хотят вернуться"При Украине эти общины (мусульманские общины Херсонской и Запорожской областей – ред.) всегда входили в состав Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Когда Крым вошел в состав России, мы продолжали поддерживать с ними связь, но потом (на Украине – ред.) начались гонения в отношении этих общин, мы вынуждены были на время прекратить общение. Однако после того, как новые регионы вошли в состав РФ, эти общины снова обратились к нам, потому что они хотят вернуться в ДУМК", - объяснил Аджимамбетов.По его словам, сейчас идет работа по перерегистрации этих общин в рамках российского законодательства, после этого их представители "обратятся в ДУМК с официальным обращением о вхождении, и соответствующее решение будет принято".Помощь с ремонтом мечетиАджимамбетов отметил, что Духовное управление мусульман Крыма уже работает с общинами единоверцев с новых территорий Российской Федерации. "У нас сейчас активно ведется работа по ремонту и восстановлению мечети в селе Новоалексеевка Херсонской области. Они обратились к нам, потому что мечеть построена в 90-х, и необходимы ремонтные работы, чтобы ее обновить. И мы стараемся оказывать максимальную поддержку в этом вопросе", - сообщил он.Кроме того, ДУМК оказывает гуманитарную помощь: с начала 2022 года мусульмане Крыма отправляли гумгрузы для жителей Херсонской области, "не только мусульманской общине, но всем местным жителям области", а сейчас отправляют гуманитарную помощь военным, добавил ответственный секретарь.Читайте также на РИА Новости Крым:Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечетьСамый большой купол Крыма: как росла Соборная мечеть в СимферополеРаскрыта тайна древней ханской мечети в Крыму
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думк (духовное управление мусульман крыма), крым, новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, новости, мусульмане, религия, общество
Общины мусульман Херсонской и Запорожской областей войдут в состав ДУМК
Около десяти мусульманских общин с новых территорий России войдут в состав ДУМК
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым.
Около десяти мусульманских общин Херсонской и Запорожской областей изъявили желание войти в состав Духовного управления мусульман Крыма. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал ответственный секретарь муфтия Крыма и Севастополя Айдер Аджимамбетов.
Хотят вернуться
"При Украине эти общины (мусульманские общины Херсонской и Запорожской областей – ред.) всегда входили в состав Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым. Когда Крым вошел в состав России, мы продолжали поддерживать с ними связь, но потом (на Украине – ред.) начались гонения в отношении этих общин, мы вынуждены были на время прекратить общение. Однако после того, как новые регионы вошли в состав РФ, эти общины снова обратились к нам, потому что они хотят вернуться в ДУМК", - объяснил Аджимамбетов.
По его словам, сейчас идет работа по перерегистрации этих общин в рамках российского законодательства, после этого их представители "обратятся в ДУМК с официальным обращением о вхождении, и соответствующее решение будет принято".
"При Украине порядка десяти общин с тех регионов (из Херсонской и Запорожской областей – ред.) входили в состав ДУМК, ориентировочно сколько же и ожидается", - уточнил Аджимамбетов. Но отметил: более точная информация появится после завершения официальной регистрации общин с новых регионов.
Помощь с ремонтом мечети
Аджимамбетов отметил, что Духовное управление мусульман Крыма уже работает с общинами единоверцев с новых территорий Российской Федерации.
"У нас сейчас активно ведется работа по ремонту и восстановлению мечети в селе Новоалексеевка Херсонской области. Они обратились к нам, потому что мечеть построена в 90-х, и необходимы ремонтные работы, чтобы ее обновить. И мы стараемся оказывать максимальную поддержку в этом вопросе", - сообщил он.
Кроме того, ДУМК оказывает гуманитарную помощь: с начала 2022 года мусульмане Крыма отправляли гумгрузы для жителей Херсонской области, "не только мусульманской общине, но всем местным жителям области", а сейчас отправляют гуманитарную помощь военным, добавил ответственный секретарь.
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