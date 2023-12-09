Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть
Муфтий Крыма на намазе в Соборной мечети отметил свободу вероисповеданий в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в Симферополе.
"Сегодня для всех жителей Республики Крым, как для мусульман так и для представителей всех других конфессий, большая радость. Та политика нашего президента, которую он ведет в отношении многонационального и многоконфессионального народа России, такой нет нигде в мире. Мы ценим его политику многоконфессиональных отношений, ту свободу, которую он дает религиям. Выражаем огромную благодарность от имени крымско-татарского народа, крымских мусульман, всех жителей республики нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть", - сказал он журналистам после окончания первого намаза, который состоялся в главной мечети республики.
Аблаев отметил, что во время пребывания полуострова в составе Украины, мусульмане, обращавшиеся за помощью в строительстве Соборной мечети, слышали только слова, "а за последние десять лет жизни в Российской федерации мы видим вот такие вот глобальные результаты".
Также муфтий мусульман Крыма подчеркнул важную роль, которую при возведении грандиозного сооружения сыграл глава региона Сергей Аксенов:
"Во всех тяжелых вопросах мы всегда обращались к нему, и он откликался, оказывал соответствующую помощь. Поэтому мы верим, что еще многие годы мы сможем совместно работать и служить во благо жителей Крыма".
Он упомянул, что особенностью строительства мечети стал тот факт, что в нем участвовали представители разных национальностей и конфессий.
"Это очень важно, когда разные народы учувствуют в строительстве одного или другого храма, это очень важный показатель нашей жизни в добрососедстве и межконфессиональном согласии", – сказал Аблаев и добавил, что будет молиться за всех, кто оказывал в возведении храма помощь – в том числе за подрядчиков и рабочих.
В свою очередь генеральный директор холдинга "Ай Си групп" – генерального подрядчика строительства соборной мечети - Екатерина Белоусова отметила, что пока три больших объекта соборного комплекса – мечеть с минаретами, административный корпус и гостиничный комплекс – еще находятся в стадии доработки.
"Мы обживаемся, завозим мебель, убираем строительную пыль, у нас, как и у любых новоселов, проходит отладка жизненных процессов", - сказала она.
Также Белоусова подчеркнула, что основными препонами в процессе строительства стали ковидные и санкционные ограничения, а наибольшей сложностью – процесс координации всех структур и подрядчиков, которые участвовали в проекте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
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В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
2 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
3 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
4 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
5 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
6 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
7 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
8 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
9 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
10 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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