https://crimea.ria.ru/20231209/muftiy-kryma-poblagodaril-putina-aksenova-i-rabochikh-za-sobornuyu-mechet-1133420990.html

Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть

Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T17:16

2023-12-09T17:16

2023-12-09T17:16

крым

соборная мечеть

религия

мусульмане

думк (духовное управление мусульман крыма)

эмирали аблаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в Симферополе.Аблаев отметил, что во время пребывания полуострова в составе Украины, мусульмане, обращавшиеся за помощью в строительстве Соборной мечети, слышали только слова, "а за последние десять лет жизни в Российской федерации мы видим вот такие вот глобальные результаты".Также муфтий мусульман Крыма подчеркнул важную роль, которую при возведении грандиозного сооружения сыграл глава региона Сергей Аксенов:"Во всех тяжелых вопросах мы всегда обращались к нему, и он откликался, оказывал соответствующую помощь. Поэтому мы верим, что еще многие годы мы сможем совместно работать и служить во благо жителей Крыма".Он упомянул, что особенностью строительства мечети стал тот факт, что в нем участвовали представители разных национальностей и конфессий."Это очень важно, когда разные народы учувствуют в строительстве одного или другого храма, это очень важный показатель нашей жизни в добрососедстве и межконфессиональном согласии", – сказал Аблаев и добавил, что будет молиться за всех, кто оказывал в возведении храма помощь – в том числе за подрядчиков и рабочих.В свою очередь генеральный директор холдинга "Ай Си групп" – генерального подрядчика строительства соборной мечети - Екатерина Белоусова отметила, что пока три больших объекта соборного комплекса – мечеть с минаретами, административный корпус и гостиничный комплекс – еще находятся в стадии доработки."Мы обживаемся, завозим мебель, убираем строительную пыль, у нас, как и у любых новоселов, проходит отладка жизненных процессов", - сказала она.Также Белоусова подчеркнула, что основными препонами в процессе строительства стали ковидные и санкционные ограничения, а наибольшей сложностью – процесс координации всех структур и подрядчиков, которые участвовали в проекте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегацииВ Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма

https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html

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