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Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть
Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T17:16
2023-12-09T17:16
крым
соборная мечеть
религия
мусульмане
думк (духовное управление мусульман крыма)
эмирали аблаев
общество
владимир путин (политик)
сергей аксенов
крым многонациональный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в Симферополе.Аблаев отметил, что во время пребывания полуострова в составе Украины, мусульмане, обращавшиеся за помощью в строительстве Соборной мечети, слышали только слова, "а за последние десять лет жизни в Российской федерации мы видим вот такие вот глобальные результаты".Также муфтий мусульман Крыма подчеркнул важную роль, которую при возведении грандиозного сооружения сыграл глава региона Сергей Аксенов:"Во всех тяжелых вопросах мы всегда обращались к нему, и он откликался, оказывал соответствующую помощь. Поэтому мы верим, что еще многие годы мы сможем совместно работать и служить во благо жителей Крыма".Он упомянул, что особенностью строительства мечети стал тот факт, что в нем участвовали представители разных национальностей и конфессий."Это очень важно, когда разные народы учувствуют в строительстве одного или другого храма, это очень важный показатель нашей жизни в добрососедстве и межконфессиональном согласии", – сказал Аблаев и добавил, что будет молиться за всех, кто оказывал в возведении храма помощь – в том числе за подрядчиков и рабочих.В свою очередь генеральный директор холдинга "Ай Си групп" – генерального подрядчика строительства соборной мечети - Екатерина Белоусова отметила, что пока три больших объекта соборного комплекса – мечеть с минаретами, административный корпус и гостиничный комплекс – еще находятся в стадии доработки."Мы обживаемся, завозим мебель, убираем строительную пыль, у нас, как и у любых новоселов, проходит отладка жизненных процессов", - сказала она.Также Белоусова подчеркнула, что основными препонами в процессе строительства стали ковидные и санкционные ограничения, а наибольшей сложностью – процесс координации всех структур и подрядчиков, которые участвовали в проекте.Читайте также на РИА Новости Крым:"Восхищает": Соборную мечеть в Крыму оценил глава турецкой делегацииВ Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
https://crimea.ria.ru/20231209/samyy-bolshoy-kupol-kryma-kak-rosla-sobornaya-mechet-v-simferopole-1131405387.html
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крым, соборная мечеть, религия, мусульмане, думк (духовное управление мусульман крыма), эмирали аблаев, общество, владимир путин (политик), сергей аксенов, крым многонациональный, новости крыма
Муфтий Крыма поблагодарил Путина, Аксенова и рабочих за Соборную мечеть

Муфтий Крыма на намазе в Соборной мечети отметил свободу вероисповеданий в России

17:16 09.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил настоящую свободу для верующих в России и поблагодарил президента страны за строительство соборной мечети в Симферополе.
"Сегодня для всех жителей Республики Крым, как для мусульман так и для представителей всех других конфессий, большая радость. Та политика нашего президента, которую он ведет в отношении многонационального и многоконфессионального народа России, такой нет нигде в мире. Мы ценим его политику многоконфессиональных отношений, ту свободу, которую он дает религиям. Выражаем огромную благодарность от имени крымско-татарского народа, крымских мусульман, всех жителей республики нашему президенту. Благодаря его поддержке, под его патронатом построена эта мечеть", - сказал он журналистам после окончания первого намаза, который состоялся в главной мечети республики.
Аблаев отметил, что во время пребывания полуострова в составе Украины, мусульмане, обращавшиеся за помощью в строительстве Соборной мечети, слышали только слова, "а за последние десять лет жизни в Российской федерации мы видим вот такие вот глобальные результаты".
Также муфтий мусульман Крыма подчеркнул важную роль, которую при возведении грандиозного сооружения сыграл глава региона Сергей Аксенов:
"Во всех тяжелых вопросах мы всегда обращались к нему, и он откликался, оказывал соответствующую помощь. Поэтому мы верим, что еще многие годы мы сможем совместно работать и служить во благо жителей Крыма".
Он упомянул, что особенностью строительства мечети стал тот факт, что в нем участвовали представители разных национальностей и конфессий.
"Это очень важно, когда разные народы учувствуют в строительстве одного или другого храма, это очень важный показатель нашей жизни в добрососедстве и межконфессиональном согласии", – сказал Аблаев и добавил, что будет молиться за всех, кто оказывал в возведении храма помощь – в том числе за подрядчиков и рабочих.
В свою очередь генеральный директор холдинга "Ай Си групп" – генерального подрядчика строительства соборной мечети - Екатерина Белоусова отметила, что пока три больших объекта соборного комплекса – мечеть с минаретами, административный корпус и гостиничный комплекс – еще находятся в стадии доработки.
"Мы обживаемся, завозим мебель, убираем строительную пыль, у нас, как и у любых новоселов, проходит отладка жизненных процессов", - сказала она.
Также Белоусова подчеркнула, что основными препонами в процессе строительства стали ковидные и санкционные ограничения, а наибольшей сложностью – процесс координации всех структур и подрядчиков, которые участвовали в проекте.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
1 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
2 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
3 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
4 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
5 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
6 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
7 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
8 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
9 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
10 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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В Соборной мечети Симферополя проходит первый намаз
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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КрымСоборная мечетьРелигияМусульманеДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)Эмирали АблаевОбществоВладимир Путин (политик)Сергей АксеновКрым многонациональныйНовости Крыма
 
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