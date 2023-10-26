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В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников
В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников
Каждый день не менее ста священников – как штатных армейских, так и добровольцев – находятся в зоне СВО и помогают армии. Об этом митрополит Ставропольский и... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T07:56
2023-10-26T08:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Каждый день не менее ста священников – как штатных армейских, так и добровольцев – находятся в зоне СВО и помогают армии. Об этом митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством, рассказал на прошедшем в Симферополе круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция". "Сто священников – это очень достойно. 30 процентов из них – это штатные священники Министерства обороны", – привел цифры митрополит.По его словам, у множества из присутствующих в зоне СВО иереев подписаны полугодовые контракты. Помимо армейских капелланов в Херсонской, Запорожской, областях, ДНР и ЛНР со структурами Росгвардии работают внештатные священники, аналогичные договоренности постепенно достигаются с подразделениями других силовых структур.Митрополит Кирилл отметил, что "взаимодействие идет непросто", но многое уже сделано.Он также особо подчеркнул, что при Церкви созданы центры, в которых священники, отправляющиеся в зону СВО, проходят специальные курсы подготовки. В них обучают тактической медицине, безопасности и тому, как вести себя с личным составом. Читайте по теме:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуВ бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО
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россия, новости сво, религия, общество, новые регионы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, православие
В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников

В зоне СВО ежедневно не менее сотни православных священников окормляют солдат и офицеров

07:56 26.10.2023 (обновлено: 08:58 26.10.2023)
 
© РИА Новости КрымКруглый стол "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция"
Круглый стол Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Каждый день не менее ста священников – как штатных армейских, так и добровольцев – находятся в зоне СВО и помогают армии. Об этом митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством, рассказал на прошедшем в Симферополе круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция".
"Сто священников – это очень достойно. 30 процентов из них – это штатные священники Министерства обороны", – привел цифры митрополит.
По его словам, у множества из присутствующих в зоне СВО иереев подписаны полугодовые контракты. Помимо армейских капелланов в Херсонской, Запорожской, областях, ДНР и ЛНР со структурами Росгвардии работают внештатные священники, аналогичные договоренности постепенно достигаются с подразделениями других силовых структур.
Митрополит Кирилл отметил, что "взаимодействие идет непросто", но многое уже сделано.

"Надо предпринять еще шаги, социально защитить наших священников в случае ранения или смерти. Собираемся в Минобороны штат увеличивать, провести реформу статуса священника. Сегодня статус его как гражданского служащего недостаточен. Работа ведется на уровне Администрации президента, Патриархии и Министерства обороны", – сказал владыка.

Он также особо подчеркнул, что при Церкви созданы центры, в которых священники, отправляющиеся в зону СВО, проходят специальные курсы подготовки. В них обучают тактической медицине, безопасности и тому, как вести себя с личным составом.
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