https://crimea.ria.ru/20231026/v-zone-svo-ezhednevno-nakhodyatsya-ne-menee-sta-pravoslavnykh-svyaschennikov-1132318756.html

В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников

В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников - РИА Новости Крым, 26.10.2023

В зоне СВО ежедневно находятся не менее ста православных священников

Каждый день не менее ста священников – как штатных армейских, так и добровольцев – находятся в зоне СВО и помогают армии. Об этом митрополит Ставропольский и... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T07:56

2023-10-26T07:56

2023-10-26T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Каждый день не менее ста священников – как штатных армейских, так и добровольцев – находятся в зоне СВО и помогают армии. Об этом митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством, рассказал на прошедшем в Симферополе круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция". "Сто священников – это очень достойно. 30 процентов из них – это штатные священники Министерства обороны", – привел цифры митрополит.По его словам, у множества из присутствующих в зоне СВО иереев подписаны полугодовые контракты. Помимо армейских капелланов в Херсонской, Запорожской, областях, ДНР и ЛНР со структурами Росгвардии работают внештатные священники, аналогичные договоренности постепенно достигаются с подразделениями других силовых структур.Митрополит Кирилл отметил, что "взаимодействие идет непросто", но многое уже сделано.Он также особо подчеркнул, что при Церкви созданы центры, в которых священники, отправляющиеся в зону СВО, проходят специальные курсы подготовки. В них обучают тактической медицине, безопасности и тому, как вести себя с личным составом. Читайте по теме:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуВ бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, религия, общество, новые регионы россии, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, православие