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В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО

В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО - РИА Новости Крым, 26.10.2023

В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО

Между Патриархией РПЦ, силовыми и военными структурами полуострова ведутся переговоры о создании на полуострове специального учебного центра для православных... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-25T21:32

2023-10-25T21:32

2023-10-26T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Между Патриархией РПЦ, силовыми и военными структурами полуострова ведутся переговоры о создании на полуострове специального учебного центра для православных священников, которые принимают или желают принимать участие в СВО в качестве штатных священнослужителей армии или же добровольцев. Об этом говорилось на круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе.По его словам, центр необходим для того, чтобы священники могли более качественно помогать воинам.Предполагается, что для духовенства курсы будут не единоразовыми, они должны быть периодичными для каждого иерея, который отправляется в прифронтовые части и на передовую.Он рассказал, что на курсах преподают в том числе и основы тактической медицины, для духовников важно не забывать и о вопросах личной безопасности, и о умении духовно работать с военнослужащими, особенно с младшим офицерским составом.В свою очередь митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством призвал командиров, находящихся в зоне СВО, обращаться в структуры патриархии при необходимости иметь у себя в частях священнослужителя – штатного или добровольца.Читайте по теме:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуЧисло работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить

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новости сво, религия, россия, общество, мнения