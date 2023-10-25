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В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО
В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО - РИА Новости Крым, 26.10.2023
В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО
Между Патриархией РПЦ, силовыми и военными структурами полуострова ведутся переговоры о создании на полуострове специального учебного центра для православных... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-25T21:32
2023-10-25T21:32
2023-10-26T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Между Патриархией РПЦ, силовыми и военными структурами полуострова ведутся переговоры о создании на полуострове специального учебного центра для православных священников, которые принимают или желают принимать участие в СВО в качестве штатных священнослужителей армии или же добровольцев. Об этом говорилось на круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе.По его словам, центр необходим для того, чтобы священники могли более качественно помогать воинам.Предполагается, что для духовенства курсы будут не единоразовыми, они должны быть периодичными для каждого иерея, который отправляется в прифронтовые части и на передовую.Он рассказал, что на курсах преподают в том числе и основы тактической медицины, для духовников важно не забывать и о вопросах личной безопасности, и о умении духовно работать с военнослужащими, особенно с младшим офицерским составом.В свою очередь митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством призвал командиров, находящихся в зоне СВО, обращаться в структуры патриархии при необходимости иметь у себя в частях священнослужителя – штатного или добровольца.Читайте по теме:Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераВоины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в КрымуЧисло работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
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В Крыму хотят создать центр подготовки священников для СВО
В Крыму может появиться центр подготовки священников для зоны СВО
21:32 25.10.2023 (обновлено: 08:11 26.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Между Патриархией РПЦ, силовыми и военными структурами полуострова ведутся переговоры о создании на полуострове специального учебного центра для православных священников, которые принимают или желают принимать участие в СВО в качестве штатных священнослужителей армии или же добровольцев. Об этом говорилось на круглом столе "Русская православная церковь и Российская армия. Крымская митрополия и специальная военная операция", который прошел в Симферополе.
"Для того, чтобы мы могли наших батюшек обучить, у нас созданы учебные центры, через которые уже прошел ряд священников, выполняющих свой священнический долг в зоне СВО. Такие центры есть в Петербурге, в Ростове-на-Дону. Сейчас священники будут походить обучение в Московской области", – рассказал о курсах главный военный священник СВО, сотрудник Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Василенков из Санкт-Петербурга.
По его словам, центр необходим для того, чтобы священники могли более качественно помогать воинам.
Предполагается, что для духовенства курсы будут не единоразовыми, они должны быть периодичными для каждого иерея, который отправляется в прифронтовые части и на передовую.
"Если знания не обновлять, то все забывается, как и во всем. Желающих поехать у нас очень много, но нам нужны подготовленные батюшки, которые в условиях боевых действий будут работать эффективно и безопасно", – подчеркнул отец Дмитрий.
Он рассказал, что на курсах преподают в том числе и основы тактической медицины, для духовников важно не забывать и о вопросах личной безопасности, и о умении духовно работать с военнослужащими, особенно с младшим офицерским составом.
"Нужно найти ключ к сердцу каждого военнослужащего и тем самым создать общество, на которое может опереться командование, создать сердце воинского коллектива", – сказал священник.
В свою очередь митрополит Ставропольский и невинномысский Кирилл, председатель Синодального отдела Патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством призвал командиров, находящихся в зоне СВО, обращаться в структуры патриархии при необходимости иметь у себя в частях священнослужителя – штатного или добровольца.