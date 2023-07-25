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Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
Военнослужащие в Севастополе инициируют обязательную аккредитацию работающих в зоне специальной военной операции волонтеров и ограничение их числа. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T19:31
2023-07-25T19:31
2023-07-25T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие в Севастополе инициируют обязательную аккредитацию работающих в зоне специальной военной операции волонтеров и ограничение их числа. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель волонтерского штаба "Мы вместе – Севастополь" Виктория Кашлякова.По ее словам, цель инициативы – пресечь "хаотичное перемещение гражданских лиц", которые самостоятельно ездят на своих машинах в зону СВО по разным направлениям, в том числе в серую зону.Инициаторами ужесточения режима пропуска волонтеров в зону СВО стали представители воинских формирований ВС РФ в Севастополе, обсуждения ведутся уже несколько недель, рассказала она.Перед тем как новые требования вступят в силу, "все будет оговорено и продумано, как сделать правильно", добавила Кашлякова. Ведение ограничений "немножко усложнит работу по перевозке туда гуманитарной помощи", признает она, но это необходимо.Она уточнила, что на сегодняшний день документ касается только тех волонтеров, которые выезжают в ДНР и ЛНР. Кроме того, не все заявки отрабатываются быстро, и некоторые люди сегодня работают в зоне спецоперации, не дождавшись поддержки. Проблемные вопросы обсудили на круглом столе "Интеграция новых регионов: практическая помощь", который прошел в Севастополе при участии членов Общественной палаты России.По словам волонтера Ирины Резуник, которая вместе с единомышленниками самостоятельно выезжает в зону СВО с гумпомощью, ограничительные меры не остановят тех, кто искренне помогает фронту. Сама она только вернулась из командировки: была с единомышленниками в Донецке, под Артемовском, в Запорожской области. Со всеми бойцами, говорит, они общаются напрямую и все нужное отдают лично в руки. Если будет нужно аккредитовываться – формат работы это не изменит."Вообще не смутит. Мы как ездили, так и будем ездить", – заявила волонтер.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаИз плена – в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, севастополь, виктория кашлякова, ирина резуник, общество, волонтеры
Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
В Севастополе обсуждают возможность ограничения работающих в зоне СВО волонтеров
19:31 25.07.2023 (обновлено: 20:18 25.07.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие в Севастополе инициируют обязательную аккредитацию работающих в зоне специальной военной операции волонтеров и ограничение их числа. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель волонтерского штаба "Мы вместе – Севастополь" Виктория Кашлякова.
По ее словам, цель инициативы – пресечь "хаотичное перемещение гражданских лиц", которые самостоятельно ездят на своих машинах в зону СВО по разным направлениям, в том числе в серую зону.
"Были обсуждения того, чтобы ограничить количество волонтеров и сделать небольшую аккредитацию, чтобы было понимание, что вот эти волонтеры ездят "за ленточку", – поделилась Кашлякова.
Инициаторами ужесточения режима пропуска волонтеров в зону СВО стали представители воинских формирований ВС РФ в Севастополе, обсуждения ведутся уже несколько недель, рассказала она.
"Просто дело в том, что, когда идет выполнение боевых задач, гражданские иногда могут помешать, и речь не только о людях, которые живут там, но и о тех, кто едет в эти районы с гуманитарной помощью", – заметила волонтер.
Перед тем как новые требования вступят в силу, "все будет оговорено и продумано, как сделать правильно", добавила Кашлякова. Ведение ограничений "немножко усложнит работу по перевозке туда гуманитарной помощи", признает она, но это необходимо.
"Конечно, прежде всего это нужно для того, чтобы фиксировать количество находящихся там волонтеров. Но это также позволит сделать им страховку на федеральном уровне. Этим занимается Росмолодежь и ЭВЦ (Экологический волонтерский центр – ред.), согласно прошлогоднему указу президента России", – пояснила волонтер.
Она уточнила, что на сегодняшний день документ касается только тех волонтеров, которые выезжают в ДНР и ЛНР. Кроме того, не все заявки отрабатываются быстро, и некоторые люди сегодня работают в зоне спецоперации, не дождавшись поддержки. Проблемные вопросы обсудили на круглом столе "Интеграция новых регионов: практическая помощь", который прошел в Севастополе при участии членов Общественной палаты России.
По словам волонтера Ирины Резуник, которая вместе с единомышленниками самостоятельно выезжает в зону СВО с гумпомощью, ограничительные меры не остановят тех, кто искренне помогает фронту.
"Я – за. Все волонтеры должны быть хоть под каким-то контролем. Надо же знать, кто и куда едет и что возит. А то бывает везли и не довезли. Ну и это ведь и наша будет гарантия безопасности", – сказала Резуник.
Сама она только вернулась из командировки: была с единомышленниками в Донецке, под Артемовском, в Запорожской области. Со всеми бойцами, говорит, они общаются напрямую и все нужное отдают лично в руки. Если будет нужно аккредитовываться – формат работы это не изменит.
"Вообще не смутит. Мы как ездили, так и будем ездить", – заявила волонтер.
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