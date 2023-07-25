https://crimea.ria.ru/20230725/chislo-rabotayuschikh-v-zone-svo-volonterov-iz-sevastopolya-mogut-ogranichit-1130292994.html

Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить

Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить

Военнослужащие в Севастополе инициируют обязательную аккредитацию работающих в зоне специальной военной операции волонтеров и ограничение их числа. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T19:31

2023-07-25T19:31

2023-07-25T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Военнослужащие в Севастополе инициируют обязательную аккредитацию работающих в зоне специальной военной операции волонтеров и ограничение их числа. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель волонтерского штаба "Мы вместе – Севастополь" Виктория Кашлякова.По ее словам, цель инициативы – пресечь "хаотичное перемещение гражданских лиц", которые самостоятельно ездят на своих машинах в зону СВО по разным направлениям, в том числе в серую зону.Инициаторами ужесточения режима пропуска волонтеров в зону СВО стали представители воинских формирований ВС РФ в Севастополе, обсуждения ведутся уже несколько недель, рассказала она.Перед тем как новые требования вступят в силу, "все будет оговорено и продумано, как сделать правильно", добавила Кашлякова. Ведение ограничений "немножко усложнит работу по перевозке туда гуманитарной помощи", признает она, но это необходимо.Она уточнила, что на сегодняшний день документ касается только тех волонтеров, которые выезжают в ДНР и ЛНР. Кроме того, не все заявки отрабатываются быстро, и некоторые люди сегодня работают в зоне спецоперации, не дождавшись поддержки. Проблемные вопросы обсудили на круглом столе "Интеграция новых регионов: практическая помощь", который прошел в Севастополе при участии членов Общественной палаты России.По словам волонтера Ирины Резуник, которая вместе с единомышленниками самостоятельно выезжает в зону СВО с гумпомощью, ограничительные меры не остановят тех, кто искренне помогает фронту. Сама она только вернулась из командировки: была с единомышленниками в Донецке, под Артемовском, в Запорожской области. Со всеми бойцами, говорит, они общаются напрямую и все нужное отдают лично в руки. Если будет нужно аккредитовываться – формат работы это не изменит."Вообще не смутит. Мы как ездили, так и будем ездить", – заявила волонтер.Читайте также на РИА Новости Крым:В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаИз плена – в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости, севастополь, виктория кашлякова, ирина резуник, общество, волонтеры