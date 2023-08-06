https://crimea.ria.ru/20230806/voiny-svo-mogut-besplatno-proyti-reabilitatsiyu-v-krymu-1130523738.html

Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму

Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму - РИА Новости Крым, 06.08.2023

Воины СВО могут бесплатно пройти реабилитацию в Крыму

"Фавор" - это покровительство, протекция какого-либо влиятельного лица. Так значение этого слова объясняет "Большой толковый словарь современного русского языка". Называя так свой православный центр, его создатели, видимо, имели ввиду, что он находится под покровительством самого Бога.

2023-08-06T19:11

2023-08-06T19:11

2023-08-06T19:11

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отец игорь сильченков

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Православный центр "Фавор" находится в поселке Рыбачье, им руководит священник местной церкви Покрова Пресвятой Богородицы отец Игорь Сильченков. В центре есть небольшая гостиница для паломников на 120 человек, трапезная, домовая церковь на третьем этаже, на украшенной цветочными горшками территории - детская площадка и деревянная лестница, ведущая к пляжу. Этим летом здесь начали бесплатно принимать участников и ветеранов СВО, беженцев, а также близких членов семей погибших воинов."Начинали мы с того, что принимали паломников, людей, которые едут в Крым, по святым местам, молиться и отдыхать, купаться в море, - рассказывает отец Игорь. - Море у нас святое, потому что там очень много мощей святых угодников Божьих. И вот люди приезжали к нам со всех стран, со всего мира, из Америки даже прилетали православные люди, чтобы здесь помолиться и отдохнуть. И это было гораздо больше, чем просто паломническое движение, потому что у нас как семья такая образовывалась, люди знакомились, дружили, потом годами общались".Сейчас в эту семью принимают тех, кто пострадал от войны. Руководитель центра показывает нам номера: двухместные, трехместные, рассчитанные на небольшую семью. Не пять звезд, но вполне приличные, есть все необходимое для комфортного отдыха, на стене – икона и слова молитвы."Сейчас уже группами собираются к нам приезжать. Приезжали из Донецка люди, колясочники, которые, несмотря на свою инвалидность, занимаются помощью другим людям. И вот они собирают там автобус, потом еще собирают очень много людей с новых территорий России к нам сюда, в Крым. С Божьей помощью, у нас места много, надеюсь, на всех хватит", - говорит священнослужитель.Из-под навеса трапезной, куда нас приглашают на чай, открывается такая панорама, что просто захватывает дух! Любуясь ею, даже отъявленный атеист может согласиться с тем, что это море – святое. Один вид на него и гору Аю-Даг, которую в православной церкви тоже считают священной, способен исцелить душу.Военная операция - это большое испытание для нашей Родины, говорит руководитель православного центра. И сегодня каждый обязан помогать нашим солдатам, чем может.Здесь принимают всехНедавно православный центр начал сотрудничать с Всероссийским союзом ветеранов СВО, который теперь будут отправлять сюда воинов. Психической и физической реабилитации ветераны придают большое значение, говорит начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей Пшеничных."Мы глубоко признательны православному центру "Фавор", отцу Игорю за оказанную помощь военнослужащим, а также членам их семей. Мы считаем, что в вопросах физической и психологической реабилитации имеет огромное значение духовная основа, - отмечает он. - Центр православный, но его двери открыты для всех конфессий, поэтому это доброе начинание, которое мы приветствуем и искренне признательны за такую помощь".На территории православного центра нет никаких особых правил. В трапезной подают как постную, так и скоромную пищу, и гости сами выбирают, что им по душе. Каждый день в 8 утра в церкви служится утренняя литургия, после обеда – вечерня, в восемь вечера в трапезной – вечерняя молитва на сон грядущий. Но присутствовать при всем этом никто не заставляет."Никаких абсолютно правил, - подтверждает отец Игорь. - Мы для того и существуем, чтобы принимать всех и помогать".Правил нет, но люди сами чувствуют атмосферу и стараются вести себя соответственно. Принимают здесь всех: и православных, и правоверных, и буддистов, и атеистов. Всех без исключения."Мы замечания не делаем, люди сами должны чувствовать. Вот сегодня девочка шла в купальнике, Аня на нее побурчала немного, я сказал – Аня, не надо, пусть ребенок ходит. Если человек захочет, если душа его потянется – он придет в церковь. Если он задаст вопросы – я отвечу. Поговорим, я расскажу, как молиться, как спасаться. Но принуждать, я убежден, только маленьких деток можно каким-то образом, пока ты имеешь эту власть распоряжаться их волей. Вот их можно немножко понудить ходить в храм".Улыбчивая Анна – прихожанка местного храма, она поет в хоре и помогает батюшке в православном центре. Анна подает нам жареную рыбу, хлеб, чай, пироги, печенье и… тульский пряник. Мне трудно представить, чтобы эта добродушная женщина могла всерьез на кого-то "бурчать"."А вечером у нас батюшка на гитаре играет и поет", - немножко хвастается она, пока мы запиваем пряник чаем.За что священник любит русский рокСвященник с электрогитарой – две вещи вроде бы несовместных, но это только на первый взгляд. Рыбачье – довольно далекий поселок, здесь нет ни концертных залов, ни кинотеатров, ни даже сколько-нибудь приличного ресторана. И чтобы предложить людям какую-то культурную программу, батюшка решил вспомнить молодость – в школе он играл в музыкальной группе на гитаре."Я прямо загорелся этим. У нас была одна беженка из Донбасса, Лариса Маслова, гениальнейший композитор, но она настолько не амбициозна, настолько не хочет светиться, что я ее просто заставлял. Купил ей электрогитару и буквально заставлял писать музыку, потому что талант потрясающий. Это просто Таривердиев нашего времени, наверное", - восторженно описывает батюшка.А слова для песен пишет наш врач Елена Геннадьевна, продолжает он. Это в основном православные песни, патриотические, о присоединении Крыма, о Луке Крымском, о Ксении Петербуржской, о жизни церкви."Аллилуйя" Леонарда Коэна, - перечисляет отец Игорь. – Доктор написала текст свой, мы сделали собственную аранжировку, мягкую такую, лирическую. Это теперь одна из наших любимейших песен".Они могут без остановки проиграть три-четыре часа, после песен духовного содержания исполняют детские песни из старых советских фильмов. Под "Если долго-долго-долго" из "Красной шапочки" люди обычно начинают подтанцовывать.- Получается целая православная дискотека, - замечаю я.- Да! – смеется отец Игорь. - Я считаю, что немножко потанцевать, подвигаться под музыку можно, это не грех, особенно под руководством батюшки.- А батюшка сам танцует? – немножко подначиваю, видя благодушное настроение собеседника.- Батюшка не танцует публично, батюшка только притопывает стоит, - улыбается он.Обязательная часть программы – патриотические песни: "Десятый батальон" Окуджавы, который народ часто поет стоя, "Офицеры" Газманова, песни советской эстрады. На вопрос, а что самому больше всего нравится, батюшка вдруг начинает перечислять песни русских рок-групп.Русский рок очень близок к православной культуре, в отличие от западного, говорит батюшка. "Их" рок-группы часто воспевают сатану, а русские рокеры поют о духовном поиске, о любви, о молитве."В русском роке я ни одной песни не знаю, где бы употреблялось слово "сатана", - говорит отец Игорь. - Я очень благодарен нашим рок-музыкантам за то, что их песни не стыдно петь православному священнику".Им очень нужны пандусыПравославный центр "Фавор" существует на пожертвования. Для того, чтобы он мог бесплатно принимать тех, кому это особенно нужно, паломники жертвуют за проживание весьма умеренные суммы по расценкам Южного берега. Но этого не хватает."Если к нам уже стали приезжать инвалиды-колясочники, значит, нам нужны какие-то залы с каким-то реабилитационным оборудованием. Сейчас не очень спокойное время, паломников в этом году у нас не очень много, поэтому если кто-то очень хочет помочь, поучаствовать в приобретении оборудования, в каких-то ремонтных работах, хотя бы пандусы нам сделать, мы будем очень рады", - говорит отец Игорь.Он не просит, просто объясняет – я каждый день служу в церкви, моих рук на все не хватает. Помимо проживания и питания, всем гостям предлагают программу паломнических поездок – к Луке Крымскому в Симферополь, по святым местам Севастополя и Ялты. Все это требует времени и денег, но зато во время паломничества, говорит священник, "душа раскрывается"."Любовь у нас там зажата, мы любви боимся, потому что любовь – это распятие. В Евангелии сказано: "уязви любовью", то есть любовь как язва, она внутри сердца, она заставляет отдавать себя, и мы этого боимся".Человек чаще всего не хочет отдавать себя людям, говорит священник, любящий русский рок. Он добивается, чтоб другие жертвовали ради него – деньгами, временем, любовью. А настоящая любовь – это прекрасное состояние души, при котором человек отдает частичку себя тем, кому это действительно нужнее всех.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в КрымуВойна и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"В Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

https://crimea.ria.ru/20230726/sila-v-pravde-kak-svyaschennik-ukreplyaet-ne-tolko-dukh-no-i-telo-1130287037.html

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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сво, алушта, авторы, православие, общество, православный центр "фавор", отец игорь сильченков