https://crimea.ria.ru/20221013/v-boy-s-veroy-kak-tserkov-splotila-rossiyan-v-period-svo-1124867522.html

В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО

В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО

В сложные времена люди охотнее идут в церковь и обращаются к вере. Намерения прихожан не важны священнослужителям, главное, чтобы посещение принесло свои плоды... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T19:20

2022-10-13T19:20

2022-10-13T19:20

специальная военная операция рф на украине

общество

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крыма. В сложные времена люди охотнее идут в церковь и обращаются к вере. Намерения прихожан не важны священнослужителям, главное, чтобы посещение принесло свои плоды в виде милосердия и помощи ближнему. Об этом рассказали настоятель Армянской апостольской церкви Сурб Акоб иерей Нерсес Хананян и настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Настоятели напомнили, что духовная поддержка верующих особенно важна в период всеобщего разобщения. Независимо от конфессии сегодня церковь становится местом объединения людей.По словам отца Нерсеса, священники – универсальные люди, чей долг направляет Священное писание. При этом служители церкви сопровождают верующих во все периоды их жизни, выполняя не только духовную, но и гуманитарную миссию.В свою очередь отец Александр отметил, что в штате воинских частей сегодня есть представители разных конфессий, которые оказывают поддержку военнослужащим на месте. С началом частичной мобилизации священнослужители православной церкви начали нести дежурства на мобилизационных пунктах, чтобы совершить молебен, исповедь или напутствовать пасторским словом тех, кого отправляют на линию соприкосновения."Сейчас это происходит регулярно и без особого назидания со стороны церкви. Военнослужащие сами обращаются за этим. Беседуем также с родителями, супругами, их тоже нужно напутствовать и успокоить. Иногда даже совершают таинство венчания в моменты перед отправкой", – поделился настоятель."Раньше такого не было, мы много говорили о милосердии, благе для ближнего. Сегодня люди начали совершать поступки – это радует, многие просыпаются и понимают, что вера без дел мертва", – пояснил батюшка.Также настоятели дали несколько советов тем, кто был мобилизован, находится на передовой или же готовится к отправке в зону проведения специальной операции."Первое, мне кажется, помни, что ты не один. Бог всегда рядом с тобой. Помни о том, что твоя вера, твоя церковь – есть то, что укрепит тебя, не только духовно. В-третьих, помни о своей родине, народе, Отечестве. Кого и от чего ты защищаешь, и Божье благословение пусть прибудет с тобой", – сказал отец Александр.Иерей Нерсес напутствовал военнослужащих и напомнил, как важно сохранить в себе человечность при выполнении любых задач.Настоятели рекомендуют верующим преобразовывать уныние, переживания и тревоги в молитву, дела милосердия и заботу о ближних. Самое простое, что каждый может сделать сегодня – это проявить личное внимание к тем, кто находится на передовой, написав ему письмо поддержки, отправив рисунок или открытку, приняв участие в благотворительных акциях, которые проходят по всей стране.

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, общество, религия