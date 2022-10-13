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В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО
В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2022
В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО
В сложные времена люди охотнее идут в церковь и обращаются к вере. Намерения прихожан не важны священнослужителям, главное, чтобы посещение принесло свои плоды... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T19:20
2022-10-13T19:20
специальная военная операция рф на украине
общество
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крыма. В сложные времена люди охотнее идут в церковь и обращаются к вере. Намерения прихожан не важны священнослужителям, главное, чтобы посещение принесло свои плоды в виде милосердия и помощи ближнему. Об этом рассказали настоятель Армянской апостольской церкви Сурб Акоб иерей Нерсес Хананян и настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Настоятели напомнили, что духовная поддержка верующих особенно важна в период всеобщего разобщения. Независимо от конфессии сегодня церковь становится местом объединения людей.По словам отца Нерсеса, священники – универсальные люди, чей долг направляет Священное писание. При этом служители церкви сопровождают верующих во все периоды их жизни, выполняя не только духовную, но и гуманитарную миссию.В свою очередь отец Александр отметил, что в штате воинских частей сегодня есть представители разных конфессий, которые оказывают поддержку военнослужащим на месте. С началом частичной мобилизации священнослужители православной церкви начали нести дежурства на мобилизационных пунктах, чтобы совершить молебен, исповедь или напутствовать пасторским словом тех, кого отправляют на линию соприкосновения."Сейчас это происходит регулярно и без особого назидания со стороны церкви. Военнослужащие сами обращаются за этим. Беседуем также с родителями, супругами, их тоже нужно напутствовать и успокоить. Иногда даже совершают таинство венчания в моменты перед отправкой", – поделился настоятель."Раньше такого не было, мы много говорили о милосердии, благе для ближнего. Сегодня люди начали совершать поступки – это радует, многие просыпаются и понимают, что вера без дел мертва", – пояснил батюшка.Также настоятели дали несколько советов тем, кто был мобилизован, находится на передовой или же готовится к отправке в зону проведения специальной операции."Первое, мне кажется, помни, что ты не один. Бог всегда рядом с тобой. Помни о том, что твоя вера, твоя церковь – есть то, что укрепит тебя, не только духовно. В-третьих, помни о своей родине, народе, Отечестве. Кого и от чего ты защищаешь, и Божье благословение пусть прибудет с тобой", – сказал отец Александр.Иерей Нерсес напутствовал военнослужащих и напомнил, как важно сохранить в себе человечность при выполнении любых задач.Настоятели рекомендуют верующим преобразовывать уныние, переживания и тревоги в молитву, дела милосердия и заботу о ближних. Самое простое, что каждый может сделать сегодня – это проявить личное внимание к тем, кто находится на передовой, написав ему письмо поддержки, отправив рисунок или открытку, приняв участие в благотворительных акциях, которые проходят по всей стране.
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
https://crimea.ria.ru/20221001/volontery-kryma-rasskazali-kakaya-pomosch-nuzhna-boytsam-svo-1124674375.html
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
специальная военная операция рф на украине, общество, религия
В бой с верой: как церковь сплотила россиян в период СВО

Священнослужители Крыма рассказали, как вера сплотила россиян в тяжелые времена

19:20 13.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСвященник отец Валерий проводит богослужения в полевых условиях
Священник отец Валерий проводит богослужения в полевых условиях - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крыма. В сложные времена люди охотнее идут в церковь и обращаются к вере. Намерения прихожан не важны священнослужителям, главное, чтобы посещение принесло свои плоды в виде милосердия и помощи ближнему. Об этом рассказали настоятель Армянской апостольской церкви Сурб Акоб иерей Нерсес Хананян и настоятель Петро-Павловского кафедрального собора протоиерей Александр Якушечкин в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Настоятели напомнили, что духовная поддержка верующих особенно важна в период всеобщего разобщения. Независимо от конфессии сегодня церковь становится местом объединения людей.
По словам отца Нерсеса, священники – универсальные люди, чей долг направляет Священное писание. При этом служители церкви сопровождают верующих во все периоды их жизни, выполняя не только духовную, но и гуманитарную миссию.
"Учитывая, что армянская община в Крыму малочисленна, мы стараемся выстроить такую систему, в которой мы будем знать всех людей, которые сейчас находятся на передовой, знать их семьи и сделать все возможное, чтобы выразить участие общины в гуманитарной деятельности. Буквально за два-три дня мы собрали более миллиона рублей и передали их военному госпиталю, где находятся получившие различные ранения военнослужащие, люди разных национальностей и религий", – рассказал он.
В свою очередь отец Александр отметил, что в штате воинских частей сегодня есть представители разных конфессий, которые оказывают поддержку военнослужащим на месте. С началом частичной мобилизации священнослужители православной церкви начали нести дежурства на мобилизационных пунктах, чтобы совершить молебен, исповедь или напутствовать пасторским словом тех, кого отправляют на линию соприкосновения.
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ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
"Сейчас это происходит регулярно и без особого назидания со стороны церкви. Военнослужащие сами обращаются за этим. Беседуем также с родителями, супругами, их тоже нужно напутствовать и успокоить. Иногда даже совершают таинство венчания в моменты перед отправкой", – поделился настоятель.
Он подчеркнул, что сегодня молитва и дело стали ближе друг другу – в тяжелые время верующих объединило желание помогать.
"Раньше такого не было, мы много говорили о милосердии, благе для ближнего. Сегодня люди начали совершать поступки – это радует, многие просыпаются и понимают, что вера без дел мертва", – пояснил батюшка.
Также настоятели дали несколько советов тем, кто был мобилизован, находится на передовой или же готовится к отправке в зону проведения специальной операции.
"Первое, мне кажется, помни, что ты не один. Бог всегда рядом с тобой. Помни о том, что твоя вера, твоя церковь – есть то, что укрепит тебя, не только духовно. В-третьих, помни о своей родине, народе, Отечестве. Кого и от чего ты защищаешь, и Божье благословение пусть прибудет с тобой", – сказал отец Александр.
Иерей Нерсес напутствовал военнослужащих и напомнил, как важно сохранить в себе человечность при выполнении любых задач.
"Наша молитва о том, чтобы при выполнении любых задач, которые ставятся перед нашими соотечественниками, они сохранили в себе человечность. Наше послание в том, чтобы молодые воины, направляющиеся для выполнения своего долга, просили Господа, чтобы он уберег их и, насколько это возможно, даровал терпение и мудрости семьям, которые остаются здесь и ждут свои сыновей", – добавил он.
Настоятели рекомендуют верующим преобразовывать уныние, переживания и тревоги в молитву, дела милосердия и заботу о ближних. Самое простое, что каждый может сделать сегодня – это проявить личное внимание к тем, кто находится на передовой, написав ему письмо поддержки, отправив рисунок или открытку, приняв участие в благотворительных акциях, которые проходят по всей стране.
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