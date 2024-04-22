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Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240422/bolee-30-let-vo-glave-pravoslavnykh-kryma-zhizn-i-dela-mitropolita-lazarya-1136739735.html
Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря
Ростислав Филиппович Швец, будущий митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился в семье глубоко верующих крестьян Галичины 22 апреля 1939 года в... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T07:06
2024-04-22T07:06
эксклюзивы риа новости крым
владыка лазарь
симферопольская и крымская епархия
религия
рпц (русская православная церковь)
православие
общество
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
крым
крымская митрополия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Ростислав Филиппович Швец, будущий митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился в семье глубоко верующих крестьян Галичины 22 апреля 1939 года в старинном селе Комарин около города Керменец. Тогда село еще числилось за Волынским воеводством - административно-территориальной единицей Второй Польской республики, образованной после восстановления независимого Польского государства в 1919-м, и просуществовавшей до осени 1939 года, когда Западная Украина была присоединена к УССР.Комарин расположено недалеко от Почаева, где находится второй на территории Украины после Киево-Печерской лавры православный храмовый комплекс и монастырь – Почаевская лавра.Мечтал стать священникомКак рассказывал сам митрополит, он еще мальчиком прислуживал в местной церкви и мечтал стать священником, за что подвергался гонениям в школе. В 15 лет Ростислав Швец стал послушником в Почаевском монастыре, а затем еще два года нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. Поступил в Минскую духовную семинарию, но не окончил ее, так как через год его и еще двоих семинаристов на три года забрали в армию.Вернулся в семинарию из троих один Ростислав Швец. После демобилизации верующий молодой человек поступает в Одесскую духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. И снова идет учиться – в аспирантуру Московской духовной академии, одновременно неся послушание в Отделе внешних сношений патриархии РПЦ. 5 марта 1971 года был рукоположен во диакона и практически сразу – во иерея, служил в храмах Киева, в частности, в старейшем Владимирском соборе.Сплотить православных в Южной Америке и на УкраинеЧерез четыре года будущему митрополиту доверили окормлять паству за рубежом – в далекой Латинской Америке. Там он исполнял послушание секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского Платона (Удовенко). Последний с декабря 2012 года был назначен управляющим Феодосийской и Керченской епархии, то есть фактически стал соседом по региону и роли в жизни церкви митрополита Лазаря.1 апреля 1978 года Ростислав Швец принимает монашеский постриг, а затем его возводят в сан архимандрита. Через год монах Лазарь (Швец) уже епископ Аргентинский и Южноамериканский и патриарший экзарх (епископ, возглавляющий отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится резиденция патриарха) в Центральной и Южной Америке. Там он смог сплотить православных, бывших эмигрантов и их потомков, на базе литературных клубов для соотечественников. Появились там и православные приходы. Во время своего правления архимандрит Лазарь построил нынешнее расширенное здание епархии и несколько храмов. Один из них был возведен в Чили в самое тяжелое для верующих время – при правлении диктатора Пиночета. Одна из площадей Буэнос-Айреса в настоящее время носит имя князя Владимира и на ней установлен памятник крестителю Руси, а одна из улиц бразильского города Кирно-Коста переименована во Владимирскую – этого удалось добиться архимандриту Лазарю, который много учил испанский язык и обычаи жизни и быта Южной Америки.Очередной карьерный виток – возведение в сан архиепископа. В этом сане он временно управлял Ивано-Франковской епархией, а затем Одесской и Херсонской. За это время православной церкви были возвращены многие церковные здания, открыты монастыри.Владыка также интересовался политикой: в 1990 году Ростислав Швец баллотировался в Верховную раду Украины по одному из избирательных округов Тернопольской области. Занял второе место, уступив писателю-украинисту Дмитрию Павлычко.Но дольше всего владыка Лазарь (Швец) потрудился в качестве главы Симферопольской и Крымской епархии, куда был назначен летом 1992 года.Митрополит-созидатель и миротворецЗа два предыдущих года до приезда владыки Лазаря в Крыму сменились три правящих архиерея. К июлю 1992 года на полуострове было всего 48 православных зарегистрированных общин, из которых только 30 были действующими, на всей немаленькой территории полуострова не было ни одного монастыря.Владыка Лазарь как действенный управленец Церкви сумел найти эффективные формы взаимодействия и сотрудничества с органами исполнительной власти и местного самоуправления, с широкой общественностью, с другими конфессиями, действующими на полуострове. В регионах Крыма была создана сеть крепких православных общин, созданы епархиальные учреждения, возрождены древние храмы и монастыри и возведены новые.Только в Симферопольской епархии удалось добиться возвращения более чем 90% бывших церковных зданий и сооружений, национализированных советской властью.Стали полноценно работать Таврическая духовная семинария, возобновлены службы в древнейшем православном храме Европы – Иоанна Предтечи в Керчи, выстроены и начали работать Владимирский собор в Херсонесе, Александро-Невский – в Симферополе. Открылись сотни других церквей и десятки монастырей, в том числе и пещерных.Сонм местных святых, в том числе новомучеников, усилиями митрополита стал широко известен в православном мире. В 2000 году был причислен к лику святых архиепископ Лука (Воино-Ясенецкий), а в 2008 году – святитель Гурий (Карпов) – бывшие правящие архиереи края.Как рассказывал сам митрополит в своем интервью журналу "Вестник Московской патриархии", однажды он лично встречался со святителем Лукой."Это случилось в 1961 году. Я тогда учился на втором курсе Одесской духовной семинарии и был келейником митрополита Херсонского и Одесского Бориса (Вика). Архиепископ Лука приехал в Одессу по своим личным делам и посетил митрополита Бориса. Со святителем Лукой мы встретились во дворе … резиденции управляющего Одесской и Измаильской епархией. Я только успел взять у него благословение и сразу ушел, дабы не мешать общению двух архиереев. Но в моей памяти навсегда запечатлелся его благородный облик: величавая осанка, грустные глаза, седые волосы и четки, которые он держал в своих руках. Эта встреча на всю жизнь оставила в моем сердце доброе чувство", - вспоминал Лазарь.Почетный крымчанинВ июне 2022 года Симферопольская и Крымская епархия решением Синода РПЦ была принята в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси. Была создана Крымская митрополия.Митрополит Лазарь имеет звание почетного крымчанина. Он известен в регионе как мудрый церковный и политический деятель, сумевший в непростое время политических и этнических распрей и перемен найти компромиссные решения для Церкви и общества, не допустить раздоров у вверенной ему в окормление паствы и среди крымчан в целом.Лазарь награжден десятками церковных и государственных аргентинских, украинских и российских наград, в том числе Орденом Дружбы, который дается за большой вклад в развитие российско-украинского сотрудничества.Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления. Новым главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон (Шевкунов).
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Ольга Леонова
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владыка лазарь, симферопольская и крымская епархия, религия, рпц (русская православная церковь), православие, общество, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крым, крымская митрополия
Более 30 лет во главе православных Крыма: жизнь и дела митрополита Лазаря

Роль митрополита Лазаря в церковной жизни Крыма и Америки

07:06 22.04.2024
 
© Фото: Александр ПолегенькоМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
© Фото: Александр Полегенько
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Ростислав Филиппович Швец, будущий митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, родился в семье глубоко верующих крестьян Галичины 22 апреля 1939 года в старинном селе Комарин около города Керменец. Тогда село еще числилось за Волынским воеводством - административно-территориальной единицей Второй Польской республики, образованной после восстановления независимого Польского государства в 1919-м, и просуществовавшей до осени 1939 года, когда Западная Украина была присоединена к УССР.
Комарин расположено недалеко от Почаева, где находится второй на территории Украины после Киево-Печерской лавры православный храмовый комплекс и монастырь – Почаевская лавра.

Мечтал стать священником

Как рассказывал сам митрополит, он еще мальчиком прислуживал в местной церкви и мечтал стать священником, за что подвергался гонениям в школе. В 15 лет Ростислав Швец стал послушником в Почаевском монастыре, а затем еще два года нес послушание в Успенском Жировицком монастыре. Поступил в Минскую духовную семинарию, но не окончил ее, так как через год его и еще двоих семинаристов на три года забрали в армию.
Вернулся в семинарию из троих один Ростислав Швец. После демобилизации верующий молодой человек поступает в Одесскую духовную семинарию, а затем – в Ленинградскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата богословия. И снова идет учиться – в аспирантуру Московской духовной академии, одновременно неся послушание в Отделе внешних сношений патриархии РПЦ. 5 марта 1971 года был рукоположен во диакона и практически сразу – во иерея, служил в храмах Киева, в частности, в старейшем Владимирском соборе.

Сплотить православных в Южной Америке и на Украине

Через четыре года будущему митрополиту доверили окормлять паству за рубежом – в далекой Латинской Америке. Там он исполнял послушание секретаря архиепископа Аргентинского и Южноамериканского Платона (Удовенко). Последний с декабря 2012 года был назначен управляющим Феодосийской и Керченской епархии, то есть фактически стал соседом по региону и роли в жизни церкви митрополита Лазаря.
1 апреля 1978 года Ростислав Швец принимает монашеский постриг, а затем его возводят в сан архимандрита. Через год монах Лазарь (Швец) уже епископ Аргентинский и Южноамериканский и патриарший экзарх (епископ, возглавляющий отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны, где находится резиденция патриарха) в Центральной и Южной Америке. Там он смог сплотить православных, бывших эмигрантов и их потомков, на базе литературных клубов для соотечественников. Появились там и православные приходы. Во время своего правления архимандрит Лазарь построил нынешнее расширенное здание епархии и несколько храмов. Один из них был возведен в Чили в самое тяжелое для верующих время – при правлении диктатора Пиночета. Одна из площадей Буэнос-Айреса в настоящее время носит имя князя Владимира и на ней установлен памятник крестителю Руси, а одна из улиц бразильского города Кирно-Коста переименована во Владимирскую – этого удалось добиться архимандриту Лазарю, который много учил испанский язык и обычаи жизни и быта Южной Америки.
Очередной карьерный виток – возведение в сан архиепископа. В этом сане он временно управлял Ивано-Франковской епархией, а затем Одесской и Херсонской. За это время православной церкви были возвращены многие церковные здания, открыты монастыри.
Владыка также интересовался политикой: в 1990 году Ростислав Швец баллотировался в Верховную раду Украины по одному из избирательных округов Тернопольской области. Занял второе место, уступив писателю-украинисту Дмитрию Павлычко.
Но дольше всего владыка Лазарь (Швец) потрудился в качестве главы Симферопольской и Крымской епархии, куда был назначен летом 1992 года.

Митрополит-созидатель и миротворец

За два предыдущих года до приезда владыки Лазаря в Крыму сменились три правящих архиерея. К июлю 1992 года на полуострове было всего 48 православных зарегистрированных общин, из которых только 30 были действующими, на всей немаленькой территории полуострова не было ни одного монастыря.
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
Владыка Лазарь как действенный управленец Церкви сумел найти эффективные формы взаимодействия и сотрудничества с органами исполнительной власти и местного самоуправления, с широкой общественностью, с другими конфессиями, действующими на полуострове. В регионах Крыма была создана сеть крепких православных общин, созданы епархиальные учреждения, возрождены древние храмы и монастыри и возведены новые.
Только в Симферопольской епархии удалось добиться возвращения более чем 90% бывших церковных зданий и сооружений, национализированных советской властью.
Стали полноценно работать Таврическая духовная семинария, возобновлены службы в древнейшем православном храме Европы – Иоанна Предтечи в Керчи, выстроены и начали работать Владимирский собор в Херсонесе, Александро-Невский – в Симферополе. Открылись сотни других церквей и десятки монастырей, в том числе и пещерных.
Сонм местных святых, в том числе новомучеников, усилиями митрополита стал широко известен в православном мире. В 2000 году был причислен к лику святых архиепископ Лука (Воино-Ясенецкий), а в 2008 году – святитель Гурий (Карпов) – бывшие правящие архиереи края.
Как рассказывал сам митрополит в своем интервью журналу "Вестник Московской патриархии", однажды он лично встречался со святителем Лукой.
"Это случилось в 1961 году. Я тогда учился на втором курсе Одесской духовной семинарии и был келейником митрополита Херсонского и Одесского Бориса (Вика). Архиепископ Лука приехал в Одессу по своим личным делам и посетил митрополита Бориса. Со святителем Лукой мы встретились во дворе … резиденции управляющего Одесской и Измаильской епархией. Я только успел взять у него благословение и сразу ушел, дабы не мешать общению двух архиереев. Но в моей памяти навсегда запечатлелся его благородный облик: величавая осанка, грустные глаза, седые волосы и четки, которые он держал в своих руках. Эта встреча на всю жизнь оставила в моем сердце доброе чувство", - вспоминал Лазарь.
© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети FacebookМитрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь провел молебен в память о воинах, павших в годы ВОВ
Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь провел молебен в память о воинах, павших в годы ВОВ
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Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь провел молебен в память о воинах, павших в годы ВОВ
© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети Facebook
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на открытии часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи у здания крымской прокуратуры в Симферополе.
Депутат Госдумы РФ Н. Поклонская открыла часовню у здания прокуратуры в Симферополе
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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на открытии часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи у здания крымской прокуратуры в Симферополе.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкМитрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время "детской" Божественной Литургии в Петро-Павловском кафедральном соборе Симферополя.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
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Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время "детской" Божественной Литургии в Петро-Павловском кафедральном соборе Симферополя.
© РИА Новости . Макс Ветров
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© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (слева) на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Акция Бессмертный полк в городах России
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (слева) на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
© РИА Новости . Александр Полегенько
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© Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархииМуфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
5 из 5
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
© Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии
1 из 5
Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь провел молебен в память о воинах, павших в годы ВОВ
© Фото со страницы главы РК Сергея Аксенова в соцсети Facebook
2 из 5
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на открытии часовни в честь святых царственных страстотерпцев государя Николая II и его семьи у здания крымской прокуратуры в Симферополе.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
3 из 5
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время "детской" Божественной Литургии в Петро-Павловском кафедральном соборе Симферополя.
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в фотобанк
4 из 5
Глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (слева) на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
© РИА Новости . Александр Полегенько
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5 из 5
Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
© Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

Почетный крымчанин

В июне 2022 года Симферопольская и Крымская епархия решением Синода РПЦ была принята в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси. Была создана Крымская митрополия.
Митрополит Лазарь имеет звание почетного крымчанина. Он известен в регионе как мудрый церковный и политический деятель, сумевший в непростое время политических и этнических распрей и перемен найти компромиссные решения для Церкви и общества, не допустить раздоров у вверенной ему в окормление паствы и среди крымчан в целом.
Лазарь награжден десятками церковных и государственных аргентинских, украинских и российских наград, в том числе Орденом Дружбы, который дается за большой вклад в развитие российско-украинского сотрудничества.
Решением Священного Синода от 11 октября 2023 года митрополит Лазарь (Швец) был почислен на покой с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления. Новым главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон (Шевкунов).
© Фото со страницы Сергея Аксенова в соцсети FacebookЧин освящения колоколов в симферопольском Свято-Екатерининском храме. На фото: глава РК Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
Чин освящения колоколов в симферопольском Свято-Екатерининском храме. На фото: глава РК Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
© Фото со страницы Сергея Аксенова в соцсети Facebook
Чин освящения колоколов в симферопольском Свято-Екатерининском храме. На фото: глава РК Сергей Аксенов и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымВладыка ЛазарьСимферопольская и Крымская епархияРелигияРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеОбществоСвятитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)КрымКрымская митрополия
 
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