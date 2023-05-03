https://crimea.ria.ru/20230503/khodim-v-kino-i-teatr-kak-segodnya-zhivet-molodezh-donetska-1128488411.html

"Ходим в кино и театр": как сегодня живет молодежь Донецка

"Ходим в кино и театр": как сегодня живет молодежь Донецка - РИА Новости Крым, 03.05.2023

"Ходим в кино и театр": как сегодня живет молодежь Донецка

Несмотря на близость к фронту, в Донецкой Народной Республике работают воскресные ярмарки, театры и кинотеатры, функционирует 18 вузов, жизнь в регионе не... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T08:02

2023-05-03T08:02

2023-05-03T08:02

крым

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на близость к фронту, в Донецкой Народной Республике работают воскресные ярмарки, театры и кинотеатры, функционирует 18 вузов, жизнь в регионе не останавливается ни на минуту. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал депутат молодежного парламента ДНР Даниил Госниц.Работают вузы и спортшколы"В Донецкой Народной Республике жизнь не останавливалась на минуту, ни на секунду, у нас работает 18 вузов, это все образовательные организации достаточно высокого стандарта качества, наше образование сильное, в регион зашли и федеральные вузы, в помощь нашим региональным вузам", - сообщил он.По его словам, сейчас в регионе идет развитие спортивной индустрии, детских и юношеских спортшкол, есть детские площадки и зоны для воркаута. Кроме того, в республике очень "сильная школа бокса"."Сейчас в Донецке и в Донецкой Народной Республике в целом, стараются поддерживать уже существующие объекты. Новые спортивные площадки также строят, но в максимально отдаленных от фронта районах: из-за боевых действий сложно прогнозировать, куда прилетит. Построить спорткомплекс можно, но нет гарантии, что он не будет разрушен", - сказал Госниц. И отметил, что молодежь с "прифронта" старается выезжать в сторону тыла для того, чтобы "нормально можно было развиваться, заниматься спортом и самообразованием".Проходят ярмарки и премьерыПо возможности в республике работают воскресные ярмарки, театры и кинотеатры."Кинотеатр "Звездочка" в центре Донецка ни один раз подвергался обстрелам, частично был посечен фасад, но на днях его опять запустили и периодически сюда приезжают именитые российские актеры и режиссеры, проводят нам премьеры. Жизнь спортивная, культурная и образовательная не останавливается и останавливаться не будет точно", - убежден Госниц.Также он напомнил, что "дончане - люди сильные", а Донецк – "город миллиона роз", которые сейчас тоже нужно высадить, чем и занимаются местные коммунальщики.Взаимодействие с крымчанамиПо словам Госница, взаимодействие крымской молодежи с молодежью ДНР велется еще с 2014 года."С 2014 года, с момента создания ДНР, Крым и наша молодежь постоянно обменивается опытом, ездят на различные форумы, как всероссийские, так и международные", - уточнил депутат.Он также отметил, что после вхождения ДНР в состав большой России, в регионе появились интересные молодежные проекты."К нам зашли такие организации как "Мы вместе", "Народный фронт" и другие, которые масштабируют свои федеральные проекты в ДНР", - рассказал дончанин, уточнив, что в ДНР с 2014 года функционируют две крупные молодежные общественные организации "Молодая республика" и "Народная дружина" - они стали частью больших федеральных команд.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спасти Донбасс от экологической катастрофыВ России приняли долгосрочную программу развития новых регионовБез всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"

https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html

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Депутат Молодежного парламента ДНР Госниц: жизнь в регионе не останавливается ни на минуту Депутат Молодежного парламента ДНР Госниц: жизнь в регионе не останавливается ни на минуту 2023-05-03T08:02 true PT2M16S

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крым, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новые регионы россии, общество, спорт, культура, новости