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Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил капитана Нацгвардии Украины к 15 годам тюремного заключения за попытку уничтожения мирных жителей в... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T13:04
2023-04-06T13:10
луганская народная республика (лнр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
нацгвардия украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил капитана Нацгвардии Украины к 15 годам тюремного заключения за попытку уничтожения мирных жителей в городе Рубежное. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным ведомства, в апреле прошлого года осужденный с помощью квадрокоптера разведал обстановку в городе и обнаружил группу мирных жителей, которые пытались выйти из Рубежного по гуманитарному коридору.Боевик предоставил вооруженным формированиям Украины координаты местонахождения мирных жителей, по которым националисты открыли огонь из минометов. Люди успели покинуть место обстрела, в связи с этим ранений и жертв удалось избежать.В октябре СК РФ заявил, что личность командующего группировкой войск "Юг" и "Восток", который в апреле приказывал блокировать гуманитарные коридоры из Мариуполя и использовать мирных граждан в качестве живого щита, установлена.Кроме того, завершается расследование уголовного дела в отношении военнослужащего полка "Азов"* Антона Кузнецова. По версии следствия, в апреле 2022 года им совершено убийство мирного жителя. У погибшего обнаружили коробок спичек российского производства, а в ответ на вопрос о принадлежности города, мужчина назвал Мариуполь российским. Также установлены личности начальника штаба артиллерии националистического полка "Азов"* Лукащука и командира артиллерийской батареи 55 бригады ВСУ Юнака, которые лично координировали действия артиллерии и руководили обстрелами позиций союзных войск, жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирствоШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуВ Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, нацгвардия украины, закон и право, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), сво, всу (вооруженные силы украины)
Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии

Суд в ЛНР дал украинскому боевику 15 лет колонии за наводку для обстрела мирных жителей

13:04 06.04.2023 (обновлено: 13:10 06.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил капитана Нацгвардии Украины к 15 годам тюремного заключения за попытку уничтожения мирных жителей в городе Рубежное. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, в апреле прошлого года осужденный с помощью квадрокоптера разведал обстановку в городе и обнаружил группу мирных жителей, которые пытались выйти из Рубежного по гуманитарному коридору.
Гвардии майор Дмитрий Востриков
23 февраля, 13:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Боевик предоставил вооруженным формированиям Украины координаты местонахождения мирных жителей, по которым националисты открыли огонь из минометов. Люди успели покинуть место обстрела, в связи с этим ранений и жертв удалось избежать.
"Приговором суда Мельнику назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в пресс-службе.
В октябре СК РФ заявил, что личность командующего группировкой войск "Юг" и "Восток", который в апреле приказывал блокировать гуманитарные коридоры из Мариуполя и использовать мирных граждан в качестве живого щита, установлена.
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СК назвал генерала, приказавшего блокировать гумкоридоры в Мариуполе
Кроме того, завершается расследование уголовного дела в отношении военнослужащего полка "Азов"* Антона Кузнецова. По версии следствия, в апреле 2022 года им совершено убийство мирного жителя. У погибшего обнаружили коробок спичек российского производства, а в ответ на вопрос о принадлежности города, мужчина назвал Мариуполь российским.
Также установлены личности начальника штаба артиллерии националистического полка "Азов"* Лукащука и командира артиллерийской батареи 55 бригады ВСУ Юнака, которые лично координировали действия артиллерии и руководили обстрелами позиций союзных войск, жилых кварталов города и эвакуирующихся мирных жителей.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииНацгвардия УкраиныЗакон и правоНовостиПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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