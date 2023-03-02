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В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет - РИА Новости Крым, 02.03.2023
В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет
Джанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T14:19
2023-03-02T14:19
крым
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суды крыма
новости крыма
джанкойский районный суд
происшествия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.В 2015 году гражданин Украины, враждебно настроенный к России и не согласный с вхождением в ее состав Крыма и Севастополя, добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный возле Чонгара Херсонской области. Целями этого нацбата была блокада полуострова со стороны украинской границы, а также нарушение территориальной целостности РФ, в том числе путем вооруженной борьбы.По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Первый год он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФВ Крыму женщине вынесли приговор за сбор денег для ИГ*
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крым, джанкой, суды крыма, новости крыма, джанкойский районный суд, происшествия, закон и право
В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет

Крымский суд: 26-летний гражданин Украины осужден на 5 лет за участие в незаконном нацбате

14:19 02.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В 2015 году гражданин Украины, враждебно настроенный к России и не согласный с вхождением в ее состав Крыма и Севастополя, добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный возле Чонгара Херсонской области. Целями этого нацбата была блокада полуострова со стороны украинской границы, а также нарушение территориальной целостности РФ, в том числе путем вооруженной борьбы.
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"Как пояснил подсудимый в судебном заседании, он принимал участие в охране пункта постоянной дислокации "батальона" в составе вооруженного караула, выполнял хозяйственные работы, занимался обустройством окопов, возведением оборонительных заграждений, ходил на блокпосты для охраны, а также досмотра лиц и транспорта, который шел в Крым", - цитирует пресс-служба и. о. председателя суда Елену Логвинко.

По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Первый год он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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