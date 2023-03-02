https://crimea.ria.ru/20230302/v-krymu-uchastniku-ukrainskogo-natsbata-dali-pyat-let-1127303307.html

В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет

В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет - РИА Новости Крым, 02.03.2023

В Крыму участнику украинского нацбата дали пять лет

Джанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T14:19

2023-03-02T14:19

2023-03-02T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд вынес приговор 26-летнему участнику запрещенного в России "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.В 2015 году гражданин Украины, враждебно настроенный к России и не согласный с вхождением в ее состав Крыма и Севастополя, добровольно прибыл в лагерь незаконного вооруженного формирования, расположенный возле Чонгара Херсонской области. Целями этого нацбата была блокада полуострова со стороны украинской границы, а также нарушение территориальной целостности РФ, в том числе путем вооруженной борьбы.По итогам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Первый год он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму боевику украинского нацбата дали 8,5 летБатальон имени Челебиджихана* готовил силовой захват Крыма – ГП РФВ Крыму женщине вынесли приговор за сбор денег для ИГ*

https://crimea.ria.ru/20230202/v-krymu-fsb-zaderzhala-boevika-ukrainskogo-natsbata---video-1126725354.html

https://crimea.ria.ru/20221209/boevik-ukrainskogo-natsbata-osuzhden-v-dzhankoe-1125784727.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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