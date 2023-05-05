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Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин
Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин
Строительство нового водовода между Ростовской областью и Донбассом вышло на финальный этап, сообщил в пятницу врио губернатора Донецкой Народной Республики по... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T13:43
2023-05-05T13:44
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
ростов-на-дону
водовод
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Строительство нового водовода между Ростовской областью и Донбассом вышло на финальный этап, сообщил в пятницу врио губернатора Донецкой Народной Республики по итогам совместного с замминистра обороны России Тимуром Ивановым выезда на объект.Он напомнил, что этому уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.1 мая в строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники. В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли, наконец, получать воду в свои дома и на предприятия. Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли долгосрочную программу развития новых регионовКогда вода придет в дома жителей ДНРКак возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину
донецкая народная республика (днр)
ростов-на-дону
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), ростов-на-дону, водовод, новые регионы россии, общество, новости
Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин

Пушилин: стройка водовода между Ростовом и Донбассом вышла ни финальный этап

13:43 05.05.2023 (обновлено: 13:44 05.05.2023)
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Строительство нового водовода между Ростовской областью и Донбассом вышло на финальный этап, сообщил в пятницу врио губернатора Донецкой Народной Республики по итогам совместного с замминистра обороны России Тимуром Ивановым выезда на объект.
"Строительство масштабного водовода "Дон – Северский Донец – Донбасс" вышло на финишную прямую", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что этому уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.
"Тем временем "Вода Донбасса" готовит системы водоснабжения. На фильтровальных и насосных станциях, гидротехнических сооружениях проведены планово-предупредительные работы и техобслуживание оборудования. На магистралях отремонтировали аварийные участки, заменили запорную арматуру. В Донецке также идет обновление внутригородских сетей. Ждем большую воду", - констатировал глава региона.
1 мая в строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды.
О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.
В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники.
В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли, наконец, получать воду в свои дома и на предприятия.
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Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Ростов-на-ДонуВодоводНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
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