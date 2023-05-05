https://crimea.ria.ru/20230505/novyy-vodovod-iz-rostova-v-donbass-pochti-dostroen---pushilin-1128556965.html

Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин

Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Новый водовод из Ростова в Донбасс почти достроен - Пушилин

Строительство нового водовода между Ростовской областью и Донбассом вышло на финальный этап, сообщил в пятницу врио губернатора Донецкой Народной Республики по... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T13:43

2023-05-05T13:43

2023-05-05T13:44

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

ростов-на-дону

водовод

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Строительство нового водовода между Ростовской областью и Донбассом вышло на финальный этап, сообщил в пятницу врио губернатора Донецкой Народной Республики по итогам совместного с замминистра обороны России Тимуром Ивановым выезда на объект.Он напомнил, что этому уникальному гидротехническому сооружению нет аналогов в России. Постепенно мощность сооружения выйдет на проектную – 288 тыс. "кубов" в сутки, что закроет ежедневную потребность жителей Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой и Енакиево.1 мая в строящийся между Ростовской областью и Донбассом канал для снабжения водой донецкого региона пустили воду, с начала мая в республике планируется поэтапное увеличение объемов подачи воды. О планах строительства водовода из Дона стало известно в ноябре. Как сообщал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, водовод Северский Донец находится под обстрелом, поэтому поставлять воду оттуда не представляется возможным. Решить проблему водоснабжения Донецка позволит запуск водовода с территории Ростовской области.В строительстве двухсоткилометрового водовода принимают участие более трех тысяч военных строителей, задействовано свыше 1,3 тысячи единиц техники. В комментарии РИА Новости Крым директор Центра экономического взаимодействия ДНР Виктория Романюк назвала подвигом работу российских строителей, которые "денно и нощно, без праздников и перерывов, в невероятно тяжелых условиях построили этот водовод в рекордно короткие сроки", чтобы люди Донбасса могли, наконец, получать воду в свои дома и на предприятия. Читайте также на РИА Новости Крым:В России приняли долгосрочную программу развития новых регионовКогда вода придет в дома жителей ДНРКак возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), ростов-на-дону, водовод, новые регионы россии, общество, новости