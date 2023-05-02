https://crimea.ria.ru/20230502/dorogi-doma-parki-shkoly-kak-vozrozhdayut-mariupol---khusnullin-1128486002.html

Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину

Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину

До конца года в Мариуполе построят 70 км дорог, восстановят городской парк, здание университета и школы искусств, сдадут в эксплуатацию более 5 тысяч новых... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T16:05

2023-05-02T16:05

2023-05-02T16:44

новые регионы россии

марат хуснуллин

мариуполь

строительство

восстановление мариуполя

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новости

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. До конца года в Мариуполе построят 70 км дорог, восстановят городской парк, здание университета и школы искусств, сдадут в эксплуатацию более 5 тысяч новых жилых квартир, заявил во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин.Пять тысяч новых квартир"Работы идут фактически круглосуточно, в штабном режиме, постоянно на связи. Каждую неделю-две вводим новые жилые дома. Только новых квартир в этом году планируем ввести 5 тысяч. Все, что наметили - восстановим", - доложил Хуснуллин ситуацию в Мариуполе президенту России Владимиру Путину, который во вторник по видеосвязи дал старт трамвайному движению в городе.Также, по словам вице-премьера, в этом году российские специалисты подключат к теплу по полноценной схеме 1829 мариупольских объектов: это жилые дома, детские сады, школы, объекты соцкульбыта. Он напомнил, что за прошлый год удалось подключить 1,1 тыс. объектов.Дороги и паркТакже он доложил о завершении первого этапа работ по восстановлению городского парка: "По парку первый этап приведем в порядок к майским, а к сентябрю будет большая часть парка сделана, и мы будем ее дальше продолжать вместе с Набережной".Школа искусств и университетКроме этого к концу мая российские строители закончат восстановление школы искусств, о чем очень просят местные жители: "Идет ремонт, а дети занимаются в классах параллельно с ремонтом - настолько люди хотят заниматься".А к 1 сентября в городе запланировано восстановление здания Приазовского мариупольского университета: "Все шансы есть в этом году принять до 6 тыс. студентов уже 1 сентября".Всего, по словам вице-премьера, в Мариуполе практически круглосуточно работают 26 тыс. строителей из Санкт- Петербурга, Москвы и московской области, Чувашской республики, Тверской, Ульяновской, Тюменской и других областей России. Координирует работы единый заказчик.Ранее Марат Хуснуллин заявил, что разрушения в Артемовске сравнимы с повреждениями после боев в Мариуполе, но город можно восстановить. Читайте также на РИА Новости Крым:Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - ХуснуллинВосстановление новых регионов: сколько школ отремонтировали в ДонбассеШесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин

https://crimea.ria.ru/20230502/transportnaya-infrastruktura-v-mariupole-budet-razvivatsya--putin-1128484762.html

новые регионы россии

мариуполь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, марат хуснуллин, мариуполь, строительство, восстановление мариуполя, образование в россии, новости, жилье