https://crimea.ria.ru/20240505/iz-za-vetra-ploschad-pozhara-na-agrofirme-v-krymu-vyrosla-vdvoe-1137066200.html

Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек

Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек

Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое. РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:19

2024-05-05T18:35

пожар

крым

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

нижнегорский район

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое.Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты. По данным ведомства, всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 508 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.Крупный пожар произошел в воскресенье в Нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Ранее сообщалось, что складские помещения АО "Победа" горят на площади 800 кв. м.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарСотня свиней и 50 тонн зерна сгорели ночью на ферме в КрымуЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных

крым

нижнегорский район

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижнегорский район, происшествия, новости крыма