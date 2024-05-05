https://crimea.ria.ru/20240505/iz-za-vetra-ploschad-pozhara-na-agrofirme-v-krymu-vyrosla-vdvoe-1137066200.html
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:35
пожар
крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нижнегорский район
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137066509_0:41:529:339_1920x0_80_0_0_84a885b9976a10dc20b0a0034370335c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое.Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты. По данным ведомства, всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 508 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.Крупный пожар произошел в воскресенье в Нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Ранее сообщалось, что складские помещения АО "Победа" горят на площади 800 кв. м.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарСотня свиней и 50 тонн зерна сгорели ночью на ферме в КрымуЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
крым
нижнегорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/05/1137066509_55:0:507:339_1920x0_80_0_0_283b1512e4fdbcd505b01f225a36edad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижнегорский район, происшествия, новости крыма
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое - МЧС
18:19 05.05.2024 (обновлено: 18:35 05.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое.
"Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров", - сказано в сообщении ГУ МЧС России по РК.
Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты.
По данным ведомства, всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 508 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
"На пожаре создан штаб пожаротушения, 4 боевых участка, организована бесперебойная подача воды на тушение. Тушение пожара осложняется высокой горючей и ветровой нагрузкой", - сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Крупный пожар произошел в воскресенье в Нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Ранее сообщалось, что складские помещения АО "Победа" горят на площади 800 кв. м.
Читайте также на РИА Новости Крым: