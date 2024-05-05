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Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек
Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое. РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T18:19
2024-05-05T18:35
пожар
крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нижнегорский район
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое.Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты. По данным ведомства, всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 508 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.Крупный пожар произошел в воскресенье в Нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Ранее сообщалось, что складские помещения АО "Победа" горят на площади 800 кв. м.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе вспыхнул пожарСотня свиней и 50 тонн зерна сгорели ночью на ферме в КрымуЧП в "Тропикпарке" в Евпатории – что известно о гибели животных
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пожар, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижнегорский район, происшествия, новости крыма
Пожар на агрофирме в Крыму тушат более 500 человек

Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое - МЧС

18:19 05.05.2024 (обновлено: 18:35 05.05.2024)
 
© МЧС РоссииПожар на агрофирме в Крыму
Пожар на агрофирме в Крыму
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Из-за ветра площадь пожара на агрофирме в Крыму выросла вдвое.

"Специалисты МЧС России локализовали пожар в Крыму. Площадь составила 1 800 квадратных метров", - сказано в сообщении ГУ МЧС России по РК.

Отмечается, что из-за ветра огонь распространился на складированные рядом деревянные паллеты.
По данным ведомства, всего на тушение пожара было привлечено от РСЧС: 508 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС России: 40 человек личного состава и 12 единиц техники.
"На пожаре создан штаб пожаротушения, 4 боевых участка, организована бесперебойная подача воды на тушение. Тушение пожара осложняется высокой горючей и ветровой нагрузкой", - сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Крупный пожар произошел в воскресенье в Нижнегорском селе Жемчужное - загорелись складские помещения АО "Победа" - поставщика сельхозпродукции. По данным МЧС Крыма, загорелись контейнеры для фруктов. Ранее сообщалось, что складские помещения АО "Победа" горят на площади 800 кв. м.
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ПожарКрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Нижнегорский районПроисшествияНовости Крыма
 
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