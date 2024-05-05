https://crimea.ria.ru/20240505/lavrov-uchastniki-vstrechi-v-shveytsarii-ponimayut-ee-bessmyslennost-bez-rf-1137068735.html

Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ

Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ

Некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T22:03

2024-05-05T22:03

2024-05-05T22:03

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум.Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://crimea.ria.ru/20240505/v-mid-otvetili-na-slova-zelenskogo-pro-ukrainskiy-shevron-na-pleche-u-boga-1137064470.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, новости, политика, швейцария, украина, россия