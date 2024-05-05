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Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
Некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность... РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-05T22:03
2024-05-05T22:03
2024-05-05T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум.Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://crimea.ria.ru/20240505/v-mid-otvetili-na-slova-zelenskogo-pro-ukrainskiy-shevron-na-pleche-u-boga-1137064470.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, новости, политика, швейцария, украина, россия
Лавров: участники встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без РФ
Ряд участников встречи в Швейцарии понимают ее бессмысленность без России - Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Некоторые участвуют, однако потом они нам объясняют, что участвуют с единственной целью – объяснить бессмысленность подобных мероприятий без участия России и на основе ультиматумов. Некоторые уже разочаровались и перестали приезжать на подобного рода мероприятия", - сказал Лавров в интервью телеканалу "АТВ".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет.
На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум.
Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.