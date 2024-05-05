https://crimea.ria.ru/20240505/simonyan-prizvala-uchit-v-shkole-frontovye-stikhi-o-sobytiyakh-na-ukraine-1137068062.html

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине - РИА Новости Крым, 05.05.2024

Симоньян призвала учить в школе фронтовые стихи о событиях на Украине

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости Крым, 05.05.2024

2024-05-05T20:54

2024-05-05T20:54

2024-05-05T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила о важности включения в школьную программу современной фронтовой поэзии, посвященной событиям на Украине."У нас вышел сборник "ПоэZия русского лета" современных фронтовых поэтов - потрясающих абсолютно, я считаю, что по-прежнему недооцененных. Я буду биться за них, пока они не окажутся в обязательной школьной программе. Они по силе слова, по внутренней культуре, по культуре языка и по художественным достоинствам ничуть не хуже, чем великие фронтовые поэты Великой Отечественной - Симонов, Твардовский и прочие", - заявила Симоньян.По ее словам, готовится к выходу второй сборник современной фронтовой поэзии "ПоэZия русской зимы".Ранее сообщалось, что в сборник "ПоэZия русского лета" под редакцией RT вошли стихотворения 25 авторов, формирующих новую русскую фронтовую поэзию. Произведения посвящены событиям, происходящим вокруг Украины с 2014 года.

https://crimea.ria.ru/20230107/ukraina-vvela-sanktsii-v-otnoshenii-kiseleva-i-simonyan-1126293388.html

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маргарита симоньян, общество, образование в россии, россия, армия и флот, герои сво, новости, медиагруппа "россия сегодня"