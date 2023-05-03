https://crimea.ria.ru/20230503/razdel-ukrainy-politolog-otsenil-veroyatnost-1128514047.html
Раздел Украины: политолог оценил вероятность
Раздел Украины: политолог оценил вероятность - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Раздел Украины: политолог оценил вероятность
План по разделу Украины между Польшей и Россией, предложенный бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, вряд ли возможно реализовать в сложившихся... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T18:59
2023-05-03T18:59
2023-05-03T18:59
радио "спутник в крыму"
украина
мнения
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новости
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сша
политика
владимир зеленский (президент украины)
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Политолог Никифоров: раздел Украины между Россией и Польшей маловероятен
Политолог Никифоров: раздел Украины между Россией и Польшей маловероятен
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. План по разделу Украины между Польшей и Россией, предложенный бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, вряд ли возможно реализовать в сложившихся условиях. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта. По его мнению, Западную Украину необходимо отдать Польше, а Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровск и другие регионы юга и левобережья Днепра должны быть частью российской цивилизации.Более того, по мнению эксперта, если и делить Украину, то не с Польшей, а с реальными хозяевами западного мира – США."Если с кем-то и вести подобные переговоры о том, где пройдет эта разграничительная черта по Украине, то только с США и только по итогам каких-то решительных событий, которые приближаются, но которые еще не состоялись. Вопрос сейчас решается не аналитиками и даже не дипломатами, а военными. Поэтому как сложится на поле боя, таков будет и территориальный расклад, и уж точно не мнение Скотта Риттера здесь будет кто-то учитывать", – подытожил политолог.Польский обозреватель Марек Галась в апреле в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Польша земли Западной Украины – политологОбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасностьНаступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html
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украина, мнения, андрей никифоров, новости, польша, в мире, сша, политика, владимир зеленский (президент украины), россия, сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым.
План по разделу Украины между Польшей и Россией, предложенный бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, вряд ли возможно реализовать в сложившихся условиях. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта. По его мнению, Западную Украину необходимо отдать Польше, а Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровск и другие регионы юга и левобережья Днепра должны быть частью российской цивилизации.
"Скотт Риттер опоздал с этими предложениями лет так на 10-12. Если бы тогда нечто такое было бы произведено, что определенная часть Украины оказалась бы под протекторатом коллективного Запада, тогда можно было бы избежать всего того, что последовало в те годы, которые мы уже пережили и которые нам предстоит пережить. А сейчас все это малореально", - считает Никифоров.
Более того, по мнению эксперта, если и делить Украину, то не с Польшей, а с реальными хозяевами западного мира – США.
"Если с кем-то и вести подобные переговоры о том, где пройдет эта разграничительная черта по Украине, то только с США и только по итогам каких-то решительных событий, которые приближаются, но которые еще не состоялись. Вопрос сейчас решается не аналитиками и даже не дипломатами, а военными. Поэтому как сложится на поле боя, таков будет и территориальный расклад, и уж точно не мнение Скотта Риттера здесь будет кто-то учитывать", – подытожил политолог.
Польский обозреватель Марек Галась в апреле в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".
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