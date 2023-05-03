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Раздел Украины: политолог оценил вероятность

Раздел Украины: политолог оценил вероятность - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Раздел Украины: политолог оценил вероятность

План по разделу Украины между Польшей и Россией, предложенный бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, вряд ли возможно реализовать в сложившихся... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

2023-05-03T18:59

радио "спутник в крыму"

украина

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владимир зеленский (президент украины)

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Политолог Никифоров: раздел Украины между Россией и Польшей маловероятен Политолог Никифоров: раздел Украины между Россией и Польшей маловероятен audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. План по разделу Украины между Польшей и Россией, предложенный бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером, вряд ли возможно реализовать в сложившихся условиях. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта. По его мнению, Западную Украину необходимо отдать Польше, а Одесса, Киев, Харьков, Днепропетровск и другие регионы юга и левобережья Днепра должны быть частью российской цивилизации.Более того, по мнению эксперта, если и делить Украину, то не с Польшей, а с реальными хозяевами западного мира – США."Если с кем-то и вести подобные переговоры о том, где пройдет эта разграничительная черта по Украине, то только с США и только по итогам каких-то решительных событий, которые приближаются, но которые еще не состоялись. Вопрос сейчас решается не аналитиками и даже не дипломатами, а военными. Поэтому как сложится на поле боя, таков будет и территориальный расклад, и уж точно не мнение Скотта Риттера здесь будет кто-то учитывать", – подытожил политолог.Польский обозреватель Марек Галась в апреле в статье для газеты Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский готов отдать Польше западные области страны за помощь в контрнаступлении. Кроме того, по версии журналиста, Зеленский предложил польскому бизнесу купить крупнейшие украинские предприятия в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины. По его словам, Зеленский "не может скрыться от США", и поэтому "должен найти средства рассчитаться" с Западом "любой ценой, даже путем территориальных уступок".Читайте также на РИА Новости Крым:Получит ли Польша земли Западной Украины – политологОбсуждение ввода войск НАТО на Украину: эксперт оценил опасностьНаступление ВСУ может обернуться войной Польши и Румынии с РФ – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230501/udary-po-ukraine-i-konets-svo-ekspert-sdelal-prognoz-1128461616.html

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